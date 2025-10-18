Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Коломна» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.50

18 октября 2025 15:16
Коломна - Динамо Вг
19 окт. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Победа «Динамо Вологда»
Сделать ставку

19 октября в 28-м туре Второй лиги Б на стадионе «Коломна» местная команда примет «Динамо Вологда». Хозяева проиграли четыре последних матча подряд и пропускают в среднем 2.6 гола за игру. Атакующая линия забивает в среднем один гол за матч, что существенно снижает шансы на положительный результат. «Динамо Вологда» занимает второе место с 52 очками и на выезде выиграла три последних встречи, демонстрируя уверенность в атаке и дисциплину в обороне.

«Коломна»

Команда испытывает серьeзные трудности в обороне и атаке. Пропуск 7 матчей подряд и средний показатель забитых голов 1.0 за последние пять игр показывают ограниченные возможности. Главный бомбардир – Артем Тетеркин (7 голов в 19 матчах) – может создать опасные моменты, но команда в целом малоэффективна.

«Динамо Вологда»

Гости стабильно набирают очки, особенно на выезде. Средняя результативность последних пяти матчей – 0.8 гола забито и 1.2 пропущено за игру. Главный бомбардир Никита Киреев (8 голов в 24 матчах) остаeтся ключевым игроком в атаке. Команда умеет контролировать мяч и использовать ошибки соперника, что делает еe фаворитом матча.

Факты о командах

«Коломна»

  • Проигрывает 4 последних матчей
  • Средний показатель забитых голов – 1.0
  • Средний показатель пропущенных голов – 2.6

«Динамо Вологда»

  • Победы в 3 последних выездных матчах
  • Средний показатель забитых голов – 0.8
  • Средний показатель пропущенных голов – 1.2

Прогноз на матч «Коломна» – «Динамо Вологда»

С учeтом разницы в классе и текущей формы, «Динамо Вологда» выглядит явным фаворитом. Ожидается контроль игры и создание большинства голевых моментов гостями. «Коломна» может попытаться действовать на контратаках, но оборона оставляет много уязвимых зон. Вероятна победа «Динамо Вологда» с шансом забитого мяча хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Вологда» – коэффициент 1.50
  • Тотал больше 1.5 голов – коэффициент 1.80

1.50
Победа «Динамо Вологда»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Динамо Вг Коломна
Другие прогнозы
19.10.2025
10:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Енисей - Спартак К
Победа «Спартака»
19.10.2025
12:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Тюмень - Динамо-2
Победа «Тюмени»
19.10.2025
12:00
2.40
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск - Арсенал
Победа «Челябинска»
19.10.2025
13:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Леон Сатурн - Космос
Победа «Леон Сатурн»
19.10.2025
13:00
2.06
Украина. Премьер-лига, 9 тур
ЛНЗ - Колос
Победа «ЛНЗ»
19.10.2025
13:00
1.77
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк - Молодечно
Победа «Слуцка»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 