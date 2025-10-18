19 октября в 28-м туре Второй лиги Б на стадионе «Коломна» местная команда примет «Динамо Вологда». Хозяева проиграли четыре последних матча подряд и пропускают в среднем 2.6 гола за игру. Атакующая линия забивает в среднем один гол за матч, что существенно снижает шансы на положительный результат. «Динамо Вологда» занимает второе место с 52 очками и на выезде выиграла три последних встречи, демонстрируя уверенность в атаке и дисциплину в обороне.

«Коломна»

Команда испытывает серьeзные трудности в обороне и атаке. Пропуск 7 матчей подряд и средний показатель забитых голов 1.0 за последние пять игр показывают ограниченные возможности. Главный бомбардир – Артем Тетеркин (7 голов в 19 матчах) – может создать опасные моменты, но команда в целом малоэффективна.

«Динамо Вологда»

Гости стабильно набирают очки, особенно на выезде. Средняя результативность последних пяти матчей – 0.8 гола забито и 1.2 пропущено за игру. Главный бомбардир Никита Киреев (8 голов в 24 матчах) остаeтся ключевым игроком в атаке. Команда умеет контролировать мяч и использовать ошибки соперника, что делает еe фаворитом матча.

Факты о командах

«Коломна»

Проигрывает 4 последних матчей

Средний показатель забитых голов – 1.0

Средний показатель пропущенных голов – 2.6

«Динамо Вологда»

Победы в 3 последних выездных матчах

Средний показатель забитых голов – 0.8

Средний показатель пропущенных голов – 1.2

Прогноз на матч «Коломна» – «Динамо Вологда»

С учeтом разницы в классе и текущей формы, «Динамо Вологда» выглядит явным фаворитом. Ожидается контроль игры и создание большинства голевых моментов гостями. «Коломна» может попытаться действовать на контратаках, но оборона оставляет много уязвимых зон. Вероятна победа «Динамо Вологда» с шансом забитого мяча хозяев.

