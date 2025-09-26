Семак объяснил, почему пока не станет приглашать игроков «Зенита-2» в первую команду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что в основном составе пока достаточно игроков и игроки второй команды сейчас ему не требуется.

– Сергей Богданович, совсем скоро у «Зенита-2» будет решающий матч на этой неделе за право выйти в лигу повыше. Я знаю, что вы смотрите матчи «Зенита-2». В связи с этим хотелось бы спросить, будете ли вы следить за этой игрой и смотрите ли вы кого-нибудь из этой команды на усиление именно основного состава? Особенно, в связи с лимитом на легионеров.

– Я бы по-другому поставил вопрос. Решающий матч, возможно, не самый важный, но вы правильно выразились, что решающий, который может закрыть вопрос. Отрыв достаточно большой между первым и вторым местом, поэтому я думаю, что выход «Зенита-2» – это вопрос времени больше, нежели именно данного конкретного матча.

Конечно, по мере возможности следим, смотрим за игроками, привлекаем их в паузы, смотрим на товарищеские матчи, кто из них как прогрессирует, кому-то даем шанс. В контакте и с тренерами, естественно, слушаем, кого они рекомендуют, как они смотрят на ситуацию сами, свое мнение определяем по тем или иным игрокам. Поэтому, конечно, работаем.

Но на сегодняшний день в распоряжении нашей команды большая группа игроков, сегодня на тренировке 21 человек. И, конечно, приглашать кого-то из «Зенита-2» на тренировочный процесс нецелесообразно. Будет у нас нехватка игроков – конечно, будем смотреть. Есть игроки, за которыми мы смотрим, наблюдаем. Думаю, вы все их прекрасно знаете.