Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак объяснил, почему пока не станет приглашать игроков «Зенита-2» в первую команду

Семак объяснил, почему пока не станет приглашать игроков «Зенита-2» в первую команду

Сегодня, 08:16
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что в основном составе пока достаточно игроков и игроки второй команды сейчас ему не требуется.

– Сергей Богданович, совсем скоро у «Зенита-2» будет решающий матч на этой неделе за право выйти в лигу повыше. Я знаю, что вы смотрите матчи «Зенита-2». В связи с этим хотелось бы спросить, будете ли вы следить за этой игрой и смотрите ли вы кого-нибудь из этой команды на усиление именно основного состава? Особенно, в связи с лимитом на легионеров.

– Я бы по-другому поставил вопрос. Решающий матч, возможно, не самый важный, но вы правильно выразились, что решающий, который может закрыть вопрос. Отрыв достаточно большой между первым и вторым местом, поэтому я думаю, что выход «Зенита-2» – это вопрос времени больше, нежели именно данного конкретного матча.

Конечно, по мере возможности следим, смотрим за игроками, привлекаем их в паузы, смотрим на товарищеские матчи, кто из них как прогрессирует, кому-то даем шанс. В контакте и с тренерами, естественно, слушаем, кого они рекомендуют, как они смотрят на ситуацию сами, свое мнение определяем по тем или иным игрокам. Поэтому, конечно, работаем.

Но на сегодняшний день в распоряжении нашей команды большая группа игроков, сегодня на тренировке 21 человек. И, конечно, приглашать кого-то из «Зенита-2» на тренировочный процесс нецелесообразно. Будет у нас нехватка игроков – конечно, будем смотреть. Есть игроки, за которыми мы смотрим, наблюдаем. Думаю, вы все их прекрасно знаете.

  • «Зенит-2» лидирует в группе 2 дивизиона Б Второй лиги с 62 очками после 33 матчей.
  • 28 сентября петербургская команда сыграет в гостях с «Динамо-Вологда», занимающим 2-е место в турнире.

Еще по теме:
Корнеев назвал условие для чемпионства «Зенита» в РПЛ 3
«Зенит» крупно оштрафовали за оскорбительный баннер о министре спорта 30
«Краснодар» оштрафовали за две фанатские кричалки про «Зенит» 25
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Зенит Зенит-2 Динамо Вг Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Номэд
1758864821
У бзденита легов на два состава, зачем сельдерею какой-то бзденит-2.
Ответить
САДЫЧОК
1758867036
Приглашать Очень даже целесообразно! Это огромный опыт для молодых потренироваться рядом с Венделом Барриосом, Лусиано! Семак физкультурник, который не понимает даже Азы!
Ответить
Garrincha58
1758867403
У всех в РПЛ скажем на кубок играют молодые проходят так сказать обкатку, а у этого пол состава скамеечников сидят и отбывают номер, а потом когда потребуется выходят и не знают во что и как им играть вот он "гений" СБС
Ответить
vvv123
1758867978
Этот из Зенита 2 всех игроков продаст, а ч-ж купит. Если Костя его не остановит!
Ответить
Главные новости
Григорян сказал, чем его поразила работа Станковича в «Спартаке»
09:16
Новичок «Спартака» оценил партнеров по команде
08:46
3
Бускетс анонсировал завершение карьеры
08:30
1
Семак объяснил, почему пока не станет приглашать игроков «Зенита-2» в первую команду
08:16
6
Мостовой назвал тренера в РПЛ, который «немножко зазвездился»
08:00
2
«Спартаку» предложили Талалаева, суровое наказание для «Зенита» и другие новости
00:35
Примера. 37-летний Левандовски принес «Барселоне» волевую победу над «Овьедо» (3:1)
00:25
Радимов обратился к Булановой с конкретной просьбой: «Пожалуйста, Тань»
Вчера, 23:55
16
«Манчестер Юнайтед» готов летом бесплатно отпустить трех игроков
Вчера, 23:11
Пономарев отреагировал на переход Кузяева в «Рубин»
Вчера, 22:59
2
Все новости
Все новости
«Динамо» включили в число претендентов на победу в РПЛ
09:06
Корнеев назвал условие для чемпионства «Зенита» в РПЛ
07:46
3
Радимов обратился к Булановой с конкретной просьбой: «Пожалуйста, Тань»
Вчера, 23:55
16
Роналдиньо посетил Чертаново
Вчера, 23:35
2
В РФС раскрыли план сборной России по товарищеским матчам в 2026 году
Вчера, 23:23
Пономарев отреагировал на переход Кузяева в «Рубин»
Вчера, 22:59
2
Семин оценил ситуацию Карпина в «Динамо»
Вчера, 22:10
2
Пономарев сказал, когда «Балтика» потерпит первое поражение в сезоне РПЛ
Вчера, 21:35
8
Генсек РФС объяснил, почему не поедет на ЧМ-2026
Вчера, 21:09
1
Фото«Локомотив» представил первого нейромаскота в истории футбола
Вчера, 20:51
11
Реакция Семина на переход Кузяева в «Рубин»
Вчера, 20:27
«Спартак» рассматривает только одного тренера на замену Станковичу
Вчера, 20:16
16
Раскрыто имя второго российского тренера, предложенного «Спартаку»
Вчера, 19:40
13
Мостовой оценил идею включить Counter-Strike и Dota 2 в школьную программу
Вчера, 19:19
4
«Спартаку» предлагали назначить экс-тренера ЦСКА вместо Станковича
Вчера, 18:24
5
Сычев назвал трех лучших игроков РПЛ
Вчера, 18:06
1
«Зенит» крупно оштрафовали за оскорбительный баннер о министре спорта
Вчера, 17:42
30
Кафанов прокомментировал неудачный старт Карпина в «Динамо»
Вчера, 17:30
4
«Краснодар» оштрафовали за две фанатские кричалки про «Зенит»
Вчера, 17:17
25
Мостовой высказался о том, что Батраков дороже Роналду
Вчера, 16:58
1
Смолов: «Если у тебя Кузяев ключевой игрок команды, то нет шансов выйти из группы в ЛЧ»
Вчера, 16:46
8
КДК РФС вынес решение по «Спартаку» – клуб не предоставил автобус «Крыльям»
Вчера, 16:32
19
Генич ответил, заслужил ли Дембеле «Золотой мяч»
Вчера, 15:47
5
Семак высказался о недостатке изменений в составе «Зенита»
Вчера, 15:33
9
Станкович задержался с выходом на тренировку «Спартака»
Вчера, 15:18
10
Смолов оценил способности Глушенкова для игры в Европе
Вчера, 15:10
1
Отец Черышева высказался о продолжении карьеры сыном
Вчера, 15:03
2
ФотоВнучка Гинера стала ведущей ЦСКА ТВ
Вчера, 14:55
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 