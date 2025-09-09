Введите ваш ник на сайте
«Текстильщик» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.68

09 сентября 2025 8:46
Текстильщик - Динамо Вг
10 сент. 2025, среда 17:00 | Россия. Кубок, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
В 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России «Текстильщик» из Иваново принимает «Динамо Вологда». Обе команды представляют Вторую лигу, но подходят к этой встрече с разным фоном – как в плане турнирной стабильности, так и текущей формы.

«Текстильщик»

Клуб из Иваново продолжает борьбу на фоне тяжелой серии – команда не побеждает уже 30 матчей подряд, если не учитывать победу по пенальти в предыдущем раунде Кубка над ФК «Тверь». Несмотря на это, в последних матчах наблюдаются проблески. «Текстильщик» смог обыграть «Ленинградец» 1:0, а также сыграл вничью с «Динамо Киров» и «Динамо-2» (1:1 и 2:2). Однако поражение от «Волгаря» 0:2 показало, что слабые стороны всe ещe никуда не исчезли.

В атаке команда действует крайне осторожно: за 5 матчей – лишь 4 забитых мяча (0.80 в среднем). При этом оборона действует не хуже, чем у соперников – 5 пропущенных голов за этот же отрезок (1.00 в среднем). Клуб делает ставку на дисциплину и борьбу в центре поля, но реализация моментов – очевидная проблема.

«Динамо Вологда»

Команда из Вологды на подъеме. Победы над «Иркутском» (2:1), «Череповцом» (1:0) и «Динамо СПб» (1:0) показали уверенность в оборонительных действиях. Победа в матче с «Чертаново» (4:2) подтвердила и атакующий потенциал, несмотря на неудачу против «Спартака-2» (0:1).

Команда забивает 8 мячей за 5 игр (1.60 в среднем) и пропускает 4 (0.80 в среднем). За счет слаженной обороны и стабильной реализации «Динамо Вологда» выглядит более сбалансированной командой. Также важно отметить гибкость тактики – клуб умеет как сушить игру, так и навязывать темп при необходимости.

Факты о командах

«Текстильщик»

  • Не выигрывает 30 матчей подряд (без учeта серии пенальти)
  • В среднем 0.80 гола за игру в атаке
  • В среднем 1.00 гола за игру в обороне
  • Пробил серию пенальти с «Тверью» в прошлом раунде Кубка

«Динамо Вологда»

  • 4 победы в 5 последних матчах
  • В среднем 1.60 забитых мяча за игру
  • В среднем 0.80 пропущенных мяча за игру
  • Победа над «Динамо СПб» в Кубке России

Личные встречи
80% (4)
20% (1)
0% (0)
12
Забитых мячей
3
2.4
В среднем за матч
0.6
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, 3 раунд
Текстильщик
1 : 1
10.09.2025
Динамо Вг
Россия. Кубок, 2 раунд
Динамо Вг
1 : 3
22.08.2024
Текстильщик
Россия. Кубок, 1/64 финала
Динамо Вг
1 : 2
13.09.2023
Текстильщик
Россия. Вторая лига. Группа 2, 17 тур
Динамо Вг
0 : 3
19.10.2022
Текстильщик
Россия. Вторая лига. Группа 2, 7 тур
Текстильщик
3 : 0
21.08.2022
Динамо Вг

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Динамо Вологда»

Несмотря на статистику очных встреч в пользу «Текстильщика», в данной встрече фаворитом выглядит «Динамо Вологда». Команда на ходу, демонстрирует уверенную и сбалансированную игру. Вологжане умеют адаптироваться под соперника, обладают более результативной атакой и стабильной защитой.

«Текстильщик» способен бороться и даже забивать, но длительная серия без побед, нестабильная форма и низкая результативность делают его уязвимым в противостоянии с мотивированным и собранным соперником.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Вологда» – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал «Динамо Вологда» больше 1 – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – да – коэффициент 2.05

Автор: Миронов Николай
Россия. Кубок Динамо Вг Текстильщик
