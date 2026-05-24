Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Балтика-2 - Спартак-2: обзор матча 24 мая 2026

Балтика-2
24.05.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
3 : 0
Завершен
Спартак-2
30' К. Никишин 55' К. Степанов 71' К. Степанов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Балтика-2 - Спартак-2
Завершен
89'
Желтая карточка
Захар Чушкин
Замена
Кирилл Давиденко ️️️️➡️️ Эльджат Мамедов
80'
Замена
Руслан Славин ️️️️➡️️ Кирилл Степанов
77'
Замена
Артём Бабчук ️️️️➡️️ Денис Макаров
77'
Замена
Тимофей Щелкунов ️️️️➡️️ German Iva
76'
74'
Замена
Никита Ромась ️️️️➡️️ Павел Полех
74'
Замена
Вадим Цыганков ️️️️➡️️ Макар Высоченко
ГОЛ! 3:0! Кирилл Степанов
Пас отдал Владислав Поспелов
71'
70'
Желтая карточка
Макар Высоченко
Замена
Даниил Киселев ️️️️➡️️ Арсений Попушой
70'
Желтая карточка
Кирилл Степанов
68'
64'
Замена
Егор Максимов ️️️️➡️️ Илья Иварлак
ГОЛ! 2:0! Кирилл Степанов
Пас отдал Кирилл Никишин
55'
46'
Замена
Арсений Кондояниди ️️️️➡️️ Иван Сорокин
Желтая карточка
German Iva
36'
ГОЛ! 1:0! Кирилл Никишин
Пас отдал Кирилл Степанов
30'
29'
Замена
Захар Чушкин ️️️️➡️️ Никита Кочанов
19'
Желтая карточка
Георгий Ханин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика-2
36
Андрей Цицилин
ВР
80
Денис Макаров
ЛЗ
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
46
Кирилл Обонин
ЛЗ
98
German Iva
ПЗ
42
Владислав Поспелов
ПЗ
74
Давид Черкасов
ПЗ
57
Эльджат Мамедов
ЛП
17
Кирилл Никишин
ЦП
47
Арсений Попушой
ПП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Спартак-2
54
Даниил Лукин
ВР
58
Матвей Кузнецов
ЛЗ
71
Александр Добродицкий
ЛЗ
40
Иван Сорокин
ЛЗ
60
Денис Богомолов
ПЗ
53
Георгий Ханин
ПЗ
70
Макар Высоченко
ПЗ
78
Павел Пелевин
ЛП
62
Павел Полех
ЦП
76
Никита Кочанов
ПП
69
Илья Иварлак
ЦФ
Главный тренер
Павел Фигон
Балтика-2
77
Руслан Славин
ЦЗ
99
Даниил Киселев
ЦЗ
59
Кирилл Давиденко
ЦЗ
75
Артём Бабчук
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
43
Никита Боков
ЦЗ
86
Артем Яшков
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
35
Ivan Gavrilov
ЦЗ
Спартак-2
86
Павел Егоров
ЦЗ
74
Егор Максимов
ЦЗ
67
Никита Ромась
ЦЗ
96
Захар Чушкин
ЦЗ
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
3-2-3-1
36
Цицилин
42
Поспелов
80
Макаров
64
Гасанбеков
46
Обонин
74
Черкасов
57
Мамедов
17
Никишин
47
Попушой
39
Степанов
3-2-3-1
54
Лукин
53
Ханин
58
Кузнецов
71
Добродицкий
70
Высоченко
40
Сорокин
76
Кочанов
62
Полех
78
Пелевин
69
Иварлак
39
Степанов
77
Славин
77
Славин
39
Степанов
47
Попушой
99
Киселев
99
Киселев
47
Попушой
57
Мамедов
59
Давиденко
59
Давиденко
57
Мамедов
80
Макаров
75
Бабчук
75
Бабчук
80
Макаров
98
Iva
88
Щелкунов
88
Щелкунов
98
Iva
69
Иварлак
74
Максимов
74
Максимов
69
Иварлак
62
Полех
67
Ромась
67
Ромась
62
Полех
76
Кочанов
96
Чушкин
96
Чушкин
76
Кочанов
40
Сорокин
75
Кондояниди
75
Кондояниди
40
Сорокин
70
Высоченко
8
Цыганков
8
Цыганков
70
Высоченко
Остались в запасе
Балтика-2
Спартак-2
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
43
Никита Боков
ЦЗ
86
Артем Яшков
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
35
Ivan Gavrilov
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
86
Павел Егоров
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
Главный тренер
Павел Фигон
Остались в запасе
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
43
Никита Боков
ЦЗ
86
Артем Яшков
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
35
Ivan Gavrilov
ЦЗ
Остались в запасе
86
Павел Егоров
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Павел Фигон
Статистика матча Балтика-2 - Спартак-2
2
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
15
19
Офсайды
5
0
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика-2
Спартак-2
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Балтика-2
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Череповец
1 : 0
31.05.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Спартак-2
1 : 2
31.05.2026
Динамо Вг
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+