Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Енисей-М - Балтика-2: обзор матча 28 июня 2026

Енисей-М
28.06.2026, воскресенье, 10:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
1 : 6
Завершен
Балтика-2
3' Д. Киселев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Енисей-М - Балтика-2
Завершен
3'
ГОЛ! 0:1! Даниил Киселев
Пас отдал Арсений Попушой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей-М
99
Родион Константинов
ВР
76
Семен Мусаев
ЛЗ
65
Артем Колесов
ЛЗ
46
Богдан Руппель
ЛЗ
96
Родион Казаков
ПЗ
88
Александр Егоров
ПЗ
83
Данил Амбросенок
ПЗ
97
Владислав Скавыш
ЛП
92
Александр Губанов
ЦП
54
Евгений Гололобов
ПП
69
Иван Лапицкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Балтика-2
35
Ivan Gavrilov
ВР
98
German Iva
ЛЗ
17
Кирилл Никишин
ЛЗ
74
Давид Черкасов
ПЗ
64
Осман Гасанбеков
ПЗ
57
Эльджат Мамедов
ПЗ
75
Артём Бабчук
ЦП
47
Арсений Попушой
ПП
99
Даниил Киселев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Енисей-М
66
Захар Терпугов
ЦЗ
71
Назар Терпугов
ЦЗ
84
Илья Марясов
ЦЗ
45
Александр Шувалов
ЦЗ
71
Кирилл Поршунов
ЦЗ
10
Дмитрий Ливанов
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
67
Денис Борзенков
ЦЗ
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
Балтика-2
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
80
Денис Макаров
ЦЗ
31
Ярослав Банный
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
3-2-3-1
99
Константинов
88
Егоров
76
Мусаев
65
Колесов
46
Руппель
83
Амбросенок
97
Скавыш
92
Губанов
54
Гололобов
69
Лапицкий
3-2-2-1
35
Gavrilov
74
Черкасов
64
Гасанбеков
98
Iva
57
Мамедов
17
Никишин
47
Попушой
75
Бабчук
99
Киселев
Остались в запасе
Енисей-М
Балтика-2
66
Захар Терпугов
ЦЗ
71
Назар Терпугов
ЦЗ
84
Илья Марясов
ЦЗ
45
Александр Шувалов
ЦЗ
71
Кирилл Поршунов
ЦЗ
10
Дмитрий Ливанов
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
67
Денис Борзенков
ЦЗ
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
80
Денис Макаров
ЦЗ
31
Ярослав Банный
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
66
Захар Терпугов
ЦЗ
71
Назар Терпугов
ЦЗ
84
Илья Марясов
ЦЗ
45
Александр Шувалов
ЦЗ
71
Кирилл Поршунов
ЦЗ
10
Дмитрий Ливанов
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
67
Денис Борзенков
ЦЗ
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
Остались в запасе
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
80
Денис Макаров
ЦЗ
31
Ярослав Банный
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Енисей-М - Балтика-2
Всего ударов по воротам
9
24
Удары в створ
4
13
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
23
13
Офсайды
1
3
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
4
Информация о матче
Главный судья:
M. Yanchuk
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей-М
Балтика-2
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
2025.06.22 17:54
Прогноз на точный счет матча «Балтика-2» – «Енисей-2»: Вторая лига, 7 июня
2025.06.07 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Тверь» – «Енисей-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 11:59
Прогноз на точный счeт матча «Енисей-М» – «Коломна»: Вторая лига Б, 19 мая 2025
2025.05.18 10:11
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Енисей-М
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
2 : 0
30.05.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Череповец
1 : 0
31.05.2026
Балтика-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+