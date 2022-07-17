Александр Кишиневский
Тренер
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Кишиневский
|Команда
|Енисей-М
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|7 мая 1954
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Кишиневский
|Команда
|Енисей-М
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|7 мая 1954
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Енисей-М
|20
|8
|7
|5
|Дата
|Матч
|17.07.2022
|Динамо СПб
|2 : 0
|Енисей-М
|24.07.2022
|Зенит-2
|2 : 4
|Енисей-М
|30.07.2022
|Луки-Энергия
|0 : 3
|Енисей-М
|05.08.2022
|Енисей-М
|1 : 1
|Электрон
|10.08.2022
|Звезда
|3 : 0
|Енисей-М
|14.08.2022
|Енисей-М
|3 : 4
|Балтика-БФУ
|27.08.2022
|Ленинградец
|2 : 1
|Енисей-М
|04.09.2022
|Зоркий
|0 : 1
|Енисей-М
|10.09.2022
|Ядро
|0 : 3
|Енисей-М
|09.11.2022
|Енисей-М
|1 : 0
|Родина-М
|22.09.2022
|Енисей-М
|3 : 0
|Зенит-2
|26.09.2022
|Енисей-М
|7 : 0
|Луки-Энергия
|02.10.2022
|Электрон
|1 : 1
|Енисей-М
|09.10.2022
|Енисей-М
|2 : 2
|Звезда
|15.10.2022
|Балтика-БФУ
|4 : 1
|Енисей-М
|24.10.2022
|Енисей-М
|0 : 2
|Ленинградец
|30.10.2022
|Енисей-М
|2 : 3
|Зоркий
|05.11.2022
|Енисей-М
|2 : 2
|Ядро
|17.09.2022
|Родина-М
|0 : 3
|Енисей-М
|13.11.2022
|Енисей-М
|2 : 2
|Динамо СПб