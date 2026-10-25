Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Кишиневский - статистика

Енисей-М
Россия
7 мая 1954 (72)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Енисей-М
16
4
10
2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
0 : 0
24.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
2 : 0
30.05.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Енисей-М
4 : 2
24.05.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Спартак-2
2 : 1
17.05.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Енисей-М
1 : 1
10.05.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Искра
2 : 0
02.05.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Енисей-М
0 : 1
26.04.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Луки-Энергия
3 : 0
19.04.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Енисей-М
2 : 1
12.04.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Торпедо Вл
2 : 1
05.04.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Енисей-М
2 : 1
29.03.2026
Иркутск
Главные новости
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
4
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
6
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
1
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
4
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
15:18
11
Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов
14:50
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+