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    Александр Кишиневский - статистика

    Тренер
    Имя Александр
    Фамилия Кишиневский
    Команда Енисей-М
    Гражданство Россия
    Дата рождения 7 мая 1954
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    31.03.2023 Енисей-М 1 : 1 Динамо Вг Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
    08.04.2023 Текстильщик 3 : 2 Енисей-М Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Енисей-М 32 8 8 16
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2022 Динамо СПб 2 : 0 Енисей-М
    24.07.2022 Зенит-2 2 : 4 Енисей-М
    30.07.2022 Луки-Энергия 0 : 3 Енисей-М
    05.08.2022 Енисей-М 1 : 1 Электрон
    10.08.2022 Звезда 3 : 0 Енисей-М
    14.08.2022 Енисей-М 3 : 4 Балтика-БФУ
    27.08.2022 Ленинградец 2 : 1 Енисей-М
    04.09.2022 Зоркий 0 : 1 Енисей-М
    10.09.2022 Ядро 0 : 3 Енисей-М
    09.11.2022 Енисей-М 1 : 0 Родина-М
    22.09.2022 Енисей-М 3 : 0 Зенит-2
    26.09.2022 Енисей-М 7 : 0 Луки-Энергия
    02.10.2022 Электрон 1 : 1 Енисей-М
    09.10.2022 Енисей-М 2 : 2 Звезда
    15.10.2022 Балтика-БФУ 4 : 1 Енисей-М
    24.10.2022 Енисей-М 0 : 2 Ленинградец
    30.10.2022 Енисей-М 2 : 3 Зоркий
    05.11.2022 Енисей-М 2 : 2 Ядро
    17.09.2022 Родина-М 0 : 3 Енисей-М
    13.11.2022 Енисей-М 2 : 2 Динамо СПб
    31.03.2023 Енисей-М 1 : 1 Динамо Вг
    08.04.2023 Текстильщик 3 : 2 Енисей-М
    13.04.2023 Енисей-М 0 : 0 Чертаново
    22.04.2023 Торпедо Вл 0 : 0 Енисей-М
    29.04.2023 Енисей-М 0 : 0 Спартак К
    05.05.2023 Муром 0 : 0 Енисей-М
    10.05.2023 Енисей-М 0 : 0 Текстильщик
    15.05.2023 Чертаново 0 : 0 Енисей-М
    21.05.2023 Енисей-М 0 : 0 Торпедо Вл
    28.05.2023 Спартак К 0 : 0 Енисей-М
    04.06.2023 Енисей-М 0 : 0 Муром
    10.06.2023 Динамо Вг 0 : 0 Енисей-М
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