Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чертаново - Енисей-М: обзор матча 14 июня 2026

Чертаново
14.06.2026, воскресенье, 20:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
3 : 1
Завершен
Енисей-М
3' Г. Микадзе 10' И. Никиема 33' Г. Микадзе
16' А. Колесов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Чертаново - Енисей-М
Завершен
Желтая карточка
Даниил Корунов
38'
ГОЛ! 3:1! Герман Микадзе
Пас отдал Рамиль Гайнуллин
33'
30'
Желтая карточка
Назар Терпугов
16'
ГОЛ! 2:1! Артем Колесов
ГОЛ! 2:0! Ив-Пулумде Никиема
Пас отдал Герман Микадзе
10'
ГОЛ! 1:0! Герман Микадзе
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
21
Дмитрий Кондрашов
ЛЗ
18
Даниил Корунов
ЛЗ
45
Ив-Пулумде Никиема
ПЗ
13
Владимир Бартасевич
ПЗ
17
Семён Семёнов
ПЗ
27
Герман Микадзе
ЛП
11
Артем Михайлюсов
ЦП
7
Рамиль Гайнуллин
ПП
15
Вадим Агафонцев
ЦФ
Главный тренер
Илья Родькин
Енисей-М
30
Владимир Шавкунов
ВР
88
Александр Егоров
ЛЗ
65
Артем Колесов
ЛЗ
66
Захар Терпугов
ЛЗ
74
Арсений Чулков
ПЗ
57
Егор Шупяков
ПЗ
46
Богдан Руппель
ПЗ
62
Владислав Кравцов
ЛП
71
Назар Терпугов
ЦП
97
Владислав Скавыш
ПП
92
Александр Губанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Чертаново
52
Егор Кавтрев
ЦЗ
8
Георгий Сафронов
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
11
Тимур Сеитов
ЦЗ
10
Sergey Rebrov
ЦЗ
13
Дмитрий Ермолаев
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
1
Алексей Осипов
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
Енисей-М
67
Денис Борзенков
ЦЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
54
Евгений Гололобов
ЦЗ
45
Александр Шувалов
ЦЗ
86
Дмитрий Сердюков
ЦЗ
96
Родион Казаков
ЦЗ
3-2-3-1
31
Переверзев
13
Бартасевич
2
Поляков
21
Кондрашов
18
Корунов
17
Семёнов
27
Микадзе
11
Михайлюсов
7
Гайнуллин
15
Агафонцев
3-2-3-1
30
Шавкунов
57
Шупяков
88
Егоров
65
Колесов
46
Руппель
66
Терпугов
97
Скавыш
71
Терпугов
62
Кравцов
92
Губанов
Остались в запасе
Чертаново
Енисей-М
52
Егор Кавтрев
ЦЗ
8
Георгий Сафронов
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
11
Тимур Сеитов
ЦЗ
10
Sergey Rebrov
ЦЗ
13
Дмитрий Ермолаев
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
1
Алексей Осипов
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
67
Денис Борзенков
ЦЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
54
Евгений Гололобов
ЦЗ
45
Александр Шувалов
ЦЗ
86
Дмитрий Сердюков
ЦЗ
96
Родион Казаков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Остались в запасе
52
Егор Кавтрев
ЦЗ
8
Георгий Сафронов
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
11
Тимур Сеитов
ЦЗ
10
Sergey Rebrov
ЦЗ
13
Дмитрий Ермолаев
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
1
Алексей Осипов
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
Остались в запасе
67
Денис Борзенков
ЦЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
54
Евгений Гололобов
ЦЗ
45
Александр Шувалов
ЦЗ
86
Дмитрий Сердюков
ЦЗ
96
Родион Казаков
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
Главный тренер
Александр Кишиневский
Статистика матча Чертаново - Енисей-М
1
1
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
4
7
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
0
Информация о матче
Главный судья:
E. Kurakin
Стадион:
Арена Чертаново
Новости команд
Все
Чертаново
Енисей-М
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Кисляк рассказал, как перенес «звездную болезнь»
30 марта
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Кисляк рассказал, как перенес «звездную болезнь»
30 марта
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
2025.06.22 17:54
Прогноз на точный счет матча «Балтика-2» – «Енисей-2»: Вторая лига, 7 июня
2025.06.07 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Тверь» – «Енисей-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 11:59
Прогноз на точный счeт матча «Енисей-М» – «Коломна»: Вторая лига Б, 19 мая 2025
2025.05.18 10:11
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Чертаново
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
2 : 0
30.05.2026
Енисей-М
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+