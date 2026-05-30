Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо СПб - Енисей-М: обзор матча 30 мая 2026

Динамо СПб
30.05.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
2 : 0
Завершен
Енисей-М
48' Д. Бородин 57' Д. Бородин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо СПб - Енисей-М
Завершен
Замена
Егор Глухов ️️️️➡️️ Илья Кубышкин
84'
Замена
Дмитрий Курошев ️️️️➡️️ Андрей Орлов
84'
72'
Замена
Богдан Руппель ️️️️➡️️ Данил Амбросенок
72'
Замена
Евгений Гололобов ️️️️➡️️ Альберт Покровский
Замена
Артем Ямангулов ️️️️➡️️ Роман Торосян
70'
63'
Замена
Иван Лапицкий ️️️️➡️️ Дмитрий Ташов
Замена
Никита Хлусов ️️️️➡️️ Омар Попов
61'
ГОЛ! 2:0! Дмитрий Бородин
Пас отдал Омар Попов
57'
54'
Замена
Захар Терпугов ️️️️➡️️ Владислав Кравцов
54'
Замена
Назар Терпугов ️️️️➡️️ Кирилл Поршунов
ГОЛ! 1:0! Дмитрий Бородин
48'
Замена
Виталий Хабаров ️️️️➡️️ Артур Кошман
47'
26'
Желтая карточка
Владислав Кравцов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо СПб
86
Николай Рыбиков
ВР
44
Вячеслав Демин
ЛЗ
15
Александр Масалов
ЛЗ
77
Роман Торосян
ПЗ
87
Артур Кошман
ПЗ
5
Максим Полковников
ЛП
10
Георгий Макаров
ЛП
13
Илья Кубышкин
ЦП
24
Андрей Орлов
ПП
23
Дмитрий Бородин
ПП
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Енисей-М
99
Родион Константинов
ВР
59
Андрей Островский
ЛЗ
65
Артем Колесов
ЛЗ
83
Данил Амбросенок
ПЗ
88
Александр Егоров
ПЗ
78
Дмитрий Ташов
ЛП
62
Владислав Кравцов
ЛП
58
Альберт Покровский
ЦП
95
Иван Обороча
ПП
57
Егор Шупяков
ПП
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Динамо СПб
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
99
Никита Хлусов
ЦЗ
21
Алексей Баев
ЦЗ
21
Владислав Шепелев
ЦЗ
17
Егор Глухов
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
52
Виталий Хабаров
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
95
Георгий Королев
ЦЗ
6
Азиз Газиев
ЦЗ
Енисей-М
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
46
Богдан Руппель
ЦЗ
54
Евгений Гололобов
ЦЗ
69
Иван Лапицкий
ЦЗ
66
Захар Терпугов
ЦЗ
71
Назар Терпугов
ЦЗ
4-5-1
86
Рыбиков
15
Масалов
77
Торосян
44
Демин
87
Кошман
10
Макаров
24
Орлов
5
Полковников
13
Кубышкин
23
Бородин
9
Попов
4-5-1
99
Константинов
88
Егоров
83
Амбросенок
59
Островский
65
Колесов
57
Шупяков
95
Обороча
78
Ташов
58
Покровский
62
Кравцов
71
Поршунов
77
Торосян
19
Ямангулов
19
Ямангулов
77
Торосян
9
Попов
99
Хлусов
99
Хлусов
9
Попов
13
Кубышкин
17
Глухов
17
Глухов
13
Кубышкин
24
Орлов
41
Курошев
41
Курошев
24
Орлов
87
Кошман
52
Хабаров
52
Хабаров
87
Кошман
83
Амбросенок
46
Руппель
46
Руппель
83
Амбросенок
58
Покровский
54
Гололобов
54
Гололобов
58
Покровский
78
Ташов
69
Лапицкий
69
Лапицкий
78
Ташов
62
Кравцов
66
Терпугов
66
Терпугов
62
Кравцов
71
Поршунов
71
Терпугов
71
Терпугов
71
Поршунов
Остались в запасе
Динамо СПб
Енисей-М
21
Алексей Баев
ЦЗ
21
Владислав Шепелев
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
95
Георгий Королев
ЦЗ
6
Азиз Газиев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Остались в запасе
21
Алексей Баев
ЦЗ
21
Владислав Шепелев
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
95
Георгий Королев
ЦЗ
6
Азиз Газиев
ЦЗ
Остались в запасе
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
Главный тренер
Александр Кишиневский
Статистика матча Динамо СПб - Енисей-М
1
Всего ударов по воротам
9
1
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
10
13
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
2
1
Информация о матче
Стадион:
Нова Арена
Новости команд
Все
Динамо СПб
Енисей-М
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Петербургский клуб подписал экс-игрока «Краснодара»
27 февраля
2
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Петербургский клуб подписал экс-игрока «Краснодара»
27 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
2025.06.22 17:54
Прогноз на точный счет матча «Балтика-2» – «Енисей-2»: Вторая лига, 7 июня
2025.06.07 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Тверь» – «Енисей-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 11:59
Прогноз на точный счeт матча «Енисей-М» – «Коломна»: Вторая лига Б, 19 мая 2025
2025.05.18 10:11
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Динамо СПб
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
2 : 0
30.05.2026
Енисей-М
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+