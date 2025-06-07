7 июня в Калининграде на стадионе «Балтика» состоится матч 11-го тура Второй лиги Б, в котором «Балтика-2» примет «Енисей-2». Встреча обещает стать односторонней: хозяева подходят к игре в отличной форме, тогда как у гостей продолжается кризис.
«Балтика-2»
Молодежная команда калининградского клуба проводит сильный отрезок: четыре победы подряд и ни одного пропущенного мяча в пяти последних турах. «Балтика-2» набрала 15 очков и занимает высокое 4-е место. Коллектив стабильно действует в обороне и отличается в атаке: в последних матчах были обыграны «Торпедо Владимир» (2:0), «ФК Тверь» (1:0) и «Леон Сатурн» (1:0). Лучший бомбардир – Даниил Никитин с 3 голами. В команде сбалансированная игра между линиями, и тренерский штаб грамотно использует молодых футболистов.
«Енисей-2»
Филиал клуба из Красноярска находится в зоне вылета, имея всего 5 очков после 10 матчей и занимая 14-е место. На выезде команда выглядит особенно слабо: 11 выездных матчей без побед. За последние 5 встреч – 1 победа, но с разгромом от «Коломны» (5:1), а остальные поражения выглядят тревожно: 0:4 от «Твери», 0:6 от «Леон Сатурна» и 0:3 от «Луки-Энергии». Оборона «Енисея-2» допускает в среднем 3.20 гола за игру, а в атаке нет стабильного созидания. Евгений Гололобов – лучший бомбардир команды с двумя мячами.
Факты о командах
«Балтика-2»
- Побеждает в 4 последних матчах
- Не пропускает в 5 последних играх
- Забивает в 4 последних матчах
- Средняя результативность – 1.00 гола за игру
- Надежная оборона, не допустившая ни одного гола в последних 5 турах
«Енисей-2»
- Не побеждает на выезде 11 матчей подряд
- Пропускает в 8 последних матчах
- В последних 5 играх – 16 пропущенных мячей
- Средняя результативность в атаке – 1.00 гола за игру, но большинство голов приходятся на один матч
Прогноз на матч
Форма команд к матчу говорит сама за себя: «Балтика-2» уверенно побеждает, не позволяя соперникам даже приблизиться к воротам. У «Енисея-2» всe наоборот – слабая оборона, нестабильная атака и психологическое давление от серии неудач. Команда из Калининграда, играя дома, имеет все шансы на очередную сухую победу. Прогноз – уверенный успех хозяев с минимальным количеством голов в матче.
Точный счeт: 2:0 в пользу «Балтики-2»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Балтики-2» – коэффициент 6.00
- Победа «Балтики-2» всухую – коэффициент 2.25
- Индивидуальный тотал «Балтики-2» больше 1.5 – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.65