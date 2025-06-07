7 июня в Калининграде на стадионе «Балтика» состоится матч 11-го тура Второй лиги Б, в котором «Балтика-2» примет «Енисей-2». Встреча обещает стать односторонней: хозяева подходят к игре в отличной форме, тогда как у гостей продолжается кризис.

«Балтика-2»

Молодежная команда калининградского клуба проводит сильный отрезок: четыре победы подряд и ни одного пропущенного мяча в пяти последних турах. «Балтика-2» набрала 15 очков и занимает высокое 4-е место. Коллектив стабильно действует в обороне и отличается в атаке: в последних матчах были обыграны «Торпедо Владимир» (2:0), «ФК Тверь» (1:0) и «Леон Сатурн» (1:0). Лучший бомбардир – Даниил Никитин с 3 голами. В команде сбалансированная игра между линиями, и тренерский штаб грамотно использует молодых футболистов.

«Енисей-2»

Филиал клуба из Красноярска находится в зоне вылета, имея всего 5 очков после 10 матчей и занимая 14-е место. На выезде команда выглядит особенно слабо: 11 выездных матчей без побед. За последние 5 встреч – 1 победа, но с разгромом от «Коломны» (5:1), а остальные поражения выглядят тревожно: 0:4 от «Твери», 0:6 от «Леон Сатурна» и 0:3 от «Луки-Энергии». Оборона «Енисея-2» допускает в среднем 3.20 гола за игру, а в атаке нет стабильного созидания. Евгений Гололобов – лучший бомбардир команды с двумя мячами.

Факты о командах

«Балтика-2»

Побеждает в 4 последних матчах

Не пропускает в 5 последних играх

Забивает в 4 последних матчах

Средняя результативность – 1.00 гола за игру

Надежная оборона, не допустившая ни одного гола в последних 5 турах

«Енисей-2»

Не побеждает на выезде 11 матчей подряд

Пропускает в 8 последних матчах

В последних 5 играх – 16 пропущенных мячей

Средняя результативность в атаке – 1.00 гола за игру, но большинство голов приходятся на один матч

Личные встречи 83% (5) 17% (1) 0% (0) 18 Забитых мячей 6 3 В среднем за матч 1 4:3 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:4 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур Балтика-2 4 : 1 Енисей-М Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур Енисей-М 0 : 0 Балтика-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур Балтика-2 3 : 0 Енисей-М Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур Енисей-М 1 : 3 Балтика-2 Россия. Вторая лига. Группа 2, 16 тур Балтика-2 4 : 1 Енисей-М Россия. Вторая лига. Группа 2, 6 тур Енисей-М 3 : 4 Балтика-2

Прогноз на матч

Форма команд к матчу говорит сама за себя: «Балтика-2» уверенно побеждает, не позволяя соперникам даже приблизиться к воротам. У «Енисея-2» всe наоборот – слабая оборона, нестабильная атака и психологическое давление от серии неудач. Команда из Калининграда, играя дома, имеет все шансы на очередную сухую победу. Прогноз – уверенный успех хозяев с минимальным количеством голов в матче.

Точный счeт: 2:0 в пользу «Балтики-2»

Рекомендованные ставки: