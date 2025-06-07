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Прогноз на точный счет матча «Балтика-2» – «Енисей-2»: Вторая лига, 7 июня

07 июня 2025 12:18
Балтика-2 - Енисей-М
07 июн. 2025, суббота 19:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
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6.00
Точный счёт 2:0 в пользу «Балтики-2»
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7 июня в Калининграде на стадионе «Балтика» состоится матч 11-го тура Второй лиги Б, в котором «Балтика-2» примет «Енисей-2». Встреча обещает стать односторонней: хозяева подходят к игре в отличной форме, тогда как у гостей продолжается кризис.

«Балтика-2»

Молодежная команда калининградского клуба проводит сильный отрезок: четыре победы подряд и ни одного пропущенного мяча в пяти последних турах. «Балтика-2» набрала 15 очков и занимает высокое 4-е место. Коллектив стабильно действует в обороне и отличается в атаке: в последних матчах были обыграны «Торпедо Владимир» (2:0), «ФК Тверь» (1:0) и «Леон Сатурн» (1:0). Лучший бомбардир – Даниил Никитин с 3 голами. В команде сбалансированная игра между линиями, и тренерский штаб грамотно использует молодых футболистов.

«Енисей-2»

Филиал клуба из Красноярска находится в зоне вылета, имея всего 5 очков после 10 матчей и занимая 14-е место. На выезде команда выглядит особенно слабо: 11 выездных матчей без побед. За последние 5 встреч – 1 победа, но с разгромом от «Коломны» (5:1), а остальные поражения выглядят тревожно: 0:4 от «Твери», 0:6 от «Леон Сатурна» и 0:3 от «Луки-Энергии». Оборона «Енисея-2» допускает в среднем 3.20 гола за игру, а в атаке нет стабильного созидания. Евгений Гололобов – лучший бомбардир команды с двумя мячами.

Факты о командах

«Балтика-2»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Не пропускает в 5 последних играх
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Средняя результативность – 1.00 гола за игру
  • Надежная оборона, не допустившая ни одного гола в последних 5 турах

«Енисей-2»

  • Не побеждает на выезде 11 матчей подряд
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В последних 5 играх – 16 пропущенных мячей
  • Средняя результативность в атаке – 1.00 гола за игру, но большинство голов приходятся на один матч

Личные встречи
83% (5)
17% (1)
0% (0)
18
Забитых мячей
6
3
В среднем за матч
1
4:3
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:4
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
4 : 1
07.06.2025
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Енисей-М
0 : 0
04.08.2024
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Балтика-2
3 : 0
21.04.2024
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Енисей-М
1 : 3
13.08.2023
Балтика-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 16 тур
Балтика-2
4 : 1
15.10.2022
Енисей-М
Россия. Вторая лига. Группа 2, 6 тур
Енисей-М
3 : 4
14.08.2022
Балтика-2
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Прогноз на матч

Форма команд к матчу говорит сама за себя: «Балтика-2» уверенно побеждает, не позволяя соперникам даже приблизиться к воротам. У «Енисея-2» всe наоборот – слабая оборона, нестабильная атака и психологическое давление от серии неудач. Команда из Калининграда, играя дома, имеет все шансы на очередную сухую победу. Прогноз – уверенный успех хозяев с минимальным количеством голов в матче.

Точный счeт: 2:0 в пользу «Балтики-2»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Балтики-2» – коэффициент 6.00
  • Победа «Балтики-2» всухую – коэффициент 2.25
  • Индивидуальный тотал «Балтики-2» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.65

6.00
Точный счёт 2:0 в пользу «Балтики-2»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Енисей-М Балтика-2
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