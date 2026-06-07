Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Енисей-М - Космос: обзор матча 07 июня 2026

Енисей-М
07.06.2026, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
1 : 2
Завершен
Космос
28' . Иван Обороча
18' А. Арутюнов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Енисей-М - Космос
Завершен
80'
Замена
Федор Соловей ️️️️➡️️ Артем Арутюнов
80'
Замена
Еснат Джения ️️️️➡️️ Олег Трофимов
Желтая карточка
Александр Егоров
79'
72'
Замена
Михаил Наумов ️️️️➡️️ Захар Гвоздев
Замена
Дмитрий Ливанов ️️️️➡️️ Артем Колесов
68'
Замена
Захар Терпугов ️️️️➡️️ Иван Лапицкий
68'
64'
Замена
Владимир Шишнин ️️️️➡️️ Даниил Якунчиков
Замена
Назар Терпугов ️️️️➡️️ Александр Губанов
58'
ГОЛ! 1:1! Иван Обороча
Пас отдал Владислав Кравцов
28'
18'
ГОЛ! 0:1! Артем Арутюнов
Пас отдал Никита Шарков
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей-М
30
Владимир Шавкунов
ВР
83
Данил Амбросенок
ЛЗ
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
88
Александр Егоров
ЛЗ
57
Егор Шупяков
ПЗ
65
Артем Колесов
ПЗ
97
Владислав Скавыш
ПЗ
62
Владислав Кравцов
ЛП
92
Александр Губанов
ЦП
95
Иван Обороча
ПП
69
Иван Лапицкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Космос
72
Дмитрий Пивунчиков
ВР
54
Даниил Якунчиков
ЛЗ
77
Никита Гаврилин
ЛЗ
47
Расул Гусейнов
ЛЗ
4
Ваник Сукиасян
ЦЗ
88
Абдулкадир Курбаналиев
ПЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
13
Максим Абрамов
ПЗ
44
Захар Гвоздев
ЛП
98
Олег Трофимов
ПП
9
Артем Арутюнов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Богданавичус
Енисей-М
71
Назар Терпугов
ЦЗ
96
Родион Казаков
ЦЗ
86
Дмитрий Сердюков
ЦЗ
66
Захар Терпугов
ЦЗ
71
Кирилл Поршунов
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦЗ
76
Семен Мусаев
ЦЗ
46
Богдан Руппель
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
77
Игорь Епифанцев
ЦЗ
10
Дмитрий Ливанов
ЦЗ
Космос
1
Роман Михеев
ЦЗ
71
Владимир Шишнин
ЦЗ
7
Михаил Наумов
ЦЗ
8
Федор Соловей
ЦЗ
19
Еснат Джения
ЦЗ
3-2-3-1
30
Шавкунов
65
Колесов
83
Амбросенок
54
Гололобов
88
Егоров
97
Скавыш
62
Кравцов
92
Губанов
95
Обороча
69
Лапицкий
3-2-2-1
72
Пивунчиков
54
Якунчиков
77
Гаврилин
4
Сукиасян
13
Абрамов
47
Гусейнов
98
Трофимов
44
Гвоздев
9
Арутюнов
92
Губанов
71
Терпугов
71
Терпугов
92
Губанов
69
Лапицкий
66
Терпугов
66
Терпугов
69
Лапицкий
65
Колесов
10
Ливанов
10
Ливанов
65
Колесов
54
Якунчиков
71
Шишнин
71
Шишнин
54
Якунчиков
44
Гвоздев
7
Наумов
7
Наумов
44
Гвоздев
9
Арутюнов
8
Соловей
8
Соловей
9
Арутюнов
98
Трофимов
19
Джения
19
Джения
98
Трофимов
Остались в запасе
Енисей-М
Космос
96
Родион Казаков
ЦЗ
86
Дмитрий Сердюков
ЦЗ
71
Кирилл Поршунов
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦЗ
76
Семен Мусаев
ЦЗ
46
Богдан Руппель
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
77
Игорь Епифанцев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
1
Роман Михеев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Богданавичус
Остались в запасе
96
Родион Казаков
ЦЗ
86
Дмитрий Сердюков
ЦЗ
71
Кирилл Поршунов
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦЗ
76
Семен Мусаев
ЦЗ
46
Богдан Руппель
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
77
Игорь Епифанцев
ЦЗ
Остались в запасе
1
Роман Михеев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Главный тренер
Владимир Богданавичус
Статистика матча Енисей-М - Космос
1
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
13
12
Офсайды
2
3
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Главный судья:
V. Evdokimov
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей-М
Космос
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
2025.06.22 17:54
Прогноз на точный счет матча «Балтика-2» – «Енисей-2»: Вторая лига, 7 июня
2025.06.07 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Тверь» – «Енисей-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 11:59
Прогноз на точный счeт матча «Енисей-М» – «Коломна»: Вторая лига Б, 19 мая 2025
2025.05.18 10:11
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
Определилось будущее клуба из Химок
20 марта
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Енисей-М
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
2 : 0
30.05.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+