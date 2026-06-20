21 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «Динамо Вологда» и «Космос».

«Динамо Вологда»

Вологодский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице (14 очков после 11 туров). Команда испытывает проблемы в обороне: пропускает в семи последних матчах, в среднем 1.40 гола за последние пять игр (семь голов в пяти встречах). Атака приносит столько же – 1.40 гола в среднем за тот же период (также семь голов). В прошлом туре «Динамо» уступило лидеру «Динамо СПб» на выезде (0:1). Лучший бомбардир Данила Ежков забил пять мячей. Хозяева умеют забивать, но их защита остаeтся ненадeжной.

«Космос»

Долгопрудненский клуб располагается на 15-м месте (7 очков). Команда находится в глубоком кризисе: пропускает в 11 последних матчах подряд, в среднем 2.20 гола за последние пять игр (11 голов в пяти встречах). Атака приносит лишь 0.80 гола в среднем (четыре гола). В прошлом туре «Космос» уступил «Балтике-2» на своeм поле (1:2). Гости являются явными аутсайдерами.

Факты о командах

«Динамо Вологда»

8-е место, 14 очков, лучший бомбардир: Данила Ежков (5)

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.40 пропущено

Пропускают в 7 последних матчах

«Космос»

15-е место, 7 очков, лучший бомбардир: Олег Трофимов (3)

За 5 матчей: 0.80 забито, 2.20 пропущено

Пропускают в 11 последних матчах

Прогноз на матч «Динамо Вологда» – «Космос»

«Динамо Вологда» подходит к матчу в более стабильной форме и располагает более результативной атакой. «Космос» же регулярно пропускает и редко забивает. Хозяева должны побеждать. Учитывая слабую оборону гостей и их неспособность забивать, ставка на победу «Динамо» с комфортной разницей выглядит обоснованной. Гол от «Космоса» маловероятен.

Рекомендованные ставки