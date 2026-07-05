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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Торпедо Вл - Космос
Торпедо Вл - Космос: обзор матча 05 июля 2026
Торпедо Вл
05.07.2026, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
1 : 2
Завершен
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2025.09.14 09:53
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
2025.08.06 22:33
1
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
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