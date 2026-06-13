14 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Спартак-2» и «Торпедо».

«Спартак-2»

Московский фарм-клуб занимает девятое место в турнирной таблице (11 очков после 11 туров). Команда демонстрирует нестабильную игру: пропускает в четырeх последних матчах. В атаке «Спартак-2» действует средне – 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом туре москвичи уступили «Динамо Вологда» на своeм поле (1:2). История личных встреч с «Торпедо» складывается для хозяев благоприятно: они забивают сопернику в шести из семи последних очных матчах.

«Торпедо»

Владимирский клуб располагается на восьмом месте (14 очков после 10 туров). Команда находится в отличной форме: три победы подряд, не пропускает в трeх последних матчах. Атака гостей стабильна – 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах), причeм «Торпедо» забивает в семи последних матчах. Оборона выглядит образцово – всего 0.40 пропущенных в среднем за пять игр. В прошлом туре была одержана победа над «ФК Тверь» (2:0). Гости подходят к матчу в оптимальном состоянии.

Факты о командах

«Спартак-2»

9-е место, 11 очков, лучший бомбардир: Павел Пелевин (2)

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено

Пропускают в 4 последних матчах

Забивают «Торпедо» в 6 из 7 последних встреч

«Торпедо»

8-е место, 14 очков, лучший бомбардир: Сергей Черненко (3)

За 5 матчей: 1.20 забито, 0.40 пропущено

3 победы подряд

3 последних матча без пропущенных

Забивают в 7 последних матчах

Прогноз на матч «Спартак-2» – «Торпедо»

«Торпедо» подходит к матчу в великолепной форме: три победы подряд и надeжная оборона, которая не пропускает уже три игры. «Спартак-2», напротив, регулярно пропускает. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть. Учитывая оборонительную устойчивость владимирцев и скромную результативность хозяев, матч вряд ли будет богат на голы. «Торпедо» способно взять очки, а тотал, скорее всего, останется низким.

Рекомендованные ставки