Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85

13 июня 2026 9:22
Спартак-2 - Торпедо Вл
14 июн. 2026, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
«Торпедо» не проиграет
Сделать ставку

14 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Спартак-2» и «Торпедо».

«Спартак-2»

Московский фарм-клуб занимает девятое место в турнирной таблице (11 очков после 11 туров). Команда демонстрирует нестабильную игру: пропускает в четырeх последних матчах. В атаке «Спартак-2» действует средне – 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом туре москвичи уступили «Динамо Вологда» на своeм поле (1:2). История личных встреч с «Торпедо» складывается для хозяев благоприятно: они забивают сопернику в шести из семи последних очных матчах.

«Торпедо»

Владимирский клуб располагается на восьмом месте (14 очков после 10 туров). Команда находится в отличной форме: три победы подряд, не пропускает в трeх последних матчах. Атака гостей стабильна – 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах), причeм «Торпедо» забивает в семи последних матчах. Оборона выглядит образцово – всего 0.40 пропущенных в среднем за пять игр. В прошлом туре была одержана победа над «ФК Тверь» (2:0). Гости подходят к матчу в оптимальном состоянии.

Факты о командах

«Спартак-2»

  • 9-е место, 11 очков, лучший бомбардир: Павел Пелевин (2)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено
  • Пропускают в 4 последних матчах
  • Забивают «Торпедо» в 6 из 7 последних встреч

«Торпедо»

  • 8-е место, 14 очков, лучший бомбардир: Сергей Черненко (3)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 0.40 пропущено
  • 3 победы подряд
  • 3 последних матча без пропущенных
  • Забивают в 7 последних матчах

Прогноз на матч «Спартак-2» – «Торпедо»

«Торпедо» подходит к матчу в великолепной форме: три победы подряд и надeжная оборона, которая не пропускает уже три игры. «Спартак-2», напротив, регулярно пропускает. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть. Учитывая оборонительную устойчивость владимирцев и скромную результативность хозяев, матч вряд ли будет богат на голы. «Торпедо» способно взять очки, а тотал, скорее всего, останется низким.

Рекомендованные ставки

  • «Торпедо» не проиграет (двойной шанс X2) – коэффициент 1.85
  • Тотал голов меньше 2.5

1.85
«Торпедо» не проиграет
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Торпедо Вл Спартак-2
Другие прогнозы
15.06.2026
19:00
1.90
Чемпионат мира, группа H, 1 тур
Испания - Кабо-Верде
Фора (-2.5) на Испанию
15.06.2026
22:00
1.60
Чемпионат мира, группа G, 1 тур
Бельгия - Египет
победа Бельгии
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 