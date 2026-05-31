Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Космос - Чертаново: обзор матча 31 мая 2026

Космос
31.05.2026, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
0 : 3
Завершен
Чертаново
46' В. Агафонцев 90' Т. Сеитов 90+2' А. Михайлюсов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Космос - Чертаново
Завершен
90' +2
ГОЛ! 0:3! Артем Михайлюсов
90'
ГОЛ! 0:2! Тимур Сеитов
Пас отдал Георгий Сафронов
Замена
Ярослав Порошенко ️️️️➡️️ Владимир Шишнин
80'
Замена
Георгий Сулаквелидзе ️️️️➡️️ Даниил Якунчиков
78'
77'
Замена
Тимур Сеитов ️️️️➡️️ Ив-Пулумде Никиема
76'
Замена
Sergey Rebrov ️️️️➡️️ Вадим Агафонцев
Желтая карточка
Артем Арутюнов
75'
75'
Желтая карточка
Иван Поляков
66'
Замена
Георгий Сафронов ️️️️➡️️ Рамиль Гайнуллин
Замена
Абдулкадир Курбаналиев ️️️️➡️️ Захар Гвоздев
63'
Замена
Артем Арутюнов ️️️️➡️️ Михаил Наумов
63'
Желтая карточка
Владимир Шишнин
58'
Замена
Олег Трофимов ️️️️➡️️ Александр Кормушин
48'
47'
Замена
Артем Михайлюсов ️️️️➡️️ Егор Кавтрев
46'
ГОЛ! 0:1! Вадим Агафонцев
Пас отдал Артем Михайлюсов
Желтая карточка
Александр Кормушин
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Космос
72
Дмитрий Пивунчиков
ВР
5
Александр Кормушин
ЛЗ
54
Даниил Якунчиков
ЛЗ
4
Ваник Сукиасян
ЛЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
77
Никита Гаврилин
ПЗ
71
Владимир Шишнин
ПЗ
47
Расул Гусейнов
ЛП
44
Захар Гвоздев
ЦП
13
Максим Абрамов
ПП
7
Михаил Наумов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Богданавичус
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
21
Дмитрий Кондрашов
ЛЗ
18
Даниил Корунов
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ПЗ
2
Иван Поляков
ПЗ
15
Вадим Агафонцев
ЛП
52
Егор Кавтрев
ЛП
17
Семён Семёнов
ЦП
7
Рамиль Гайнуллин
ПП
27
Герман Микадзе
ПП
45
Ив-Пулумде Никиема
ЦФ
Главный тренер
Илья Родькин
Космос
44
Степан Куликов
ЦЗ
1
Роман Михеев
ЦЗ
95
Владислав Голдин
ЦЗ
19
Еснат Джения
ЦЗ
23
Роман Гусев
ЦЗ
88
Абдулкадир Курбаналиев
ЦЗ
31
Ярослав Порошенко
ЦЗ
8
Федор Соловей
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
ЦЗ
98
Олег Трофимов
ЦЗ
45
Егор Кучеров
ЦЗ
9
Артем Арутюнов
ЦЗ
Чертаново
1
Данила Маняк
ЦЗ
11
Артем Михайлюсов
ЦЗ
10
Sergey Rebrov
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
11
Тимур Сеитов
ЦЗ
8
Георгий Сафронов
ЦЗ
3-2-3-1
72
Пивунчиков
77
Гаврилин
5
Кормушин
54
Якунчиков
4
Сукиасян
71
Шишнин
47
Гусейнов
44
Гвоздев
13
Абрамов
7
Наумов
4-5-1
31
Переверзев
2
Поляков
13
Бартасевич
21
Кондрашов
18
Корунов
27
Микадзе
7
Гайнуллин
15
Агафонцев
17
Семёнов
52
Кавтрев
45
Никиема
44
Гвоздев
88
Курбаналиев
88
Курбаналиев
44
Гвоздев
71
Шишнин
31
Порошенко
31
Порошенко
71
Шишнин
54
Якунчиков
9
Сулаквелидзе
9
Сулаквелидзе
54
Якунчиков
5
Кормушин
98
Трофимов
98
Трофимов
5
Кормушин
7
Наумов
9
Арутюнов
9
Арутюнов
7
Наумов
52
Кавтрев
11
Михайлюсов
11
Михайлюсов
52
Кавтрев
15
Агафонцев
10
Rebrov
10
Rebrov
15
Агафонцев
45
Никиема
11
Сеитов
11
Сеитов
45
Никиема
7
Гайнуллин
8
Сафронов
8
Сафронов
7
Гайнуллин
Остались в запасе
Космос
Чертаново
44
Степан Куликов
ЦЗ
1
Роман Михеев
ЦЗ
95
Владислав Голдин
ЦЗ
19
Еснат Джения
ЦЗ
23
Роман Гусев
ЦЗ
8
Федор Соловей
ЦЗ
45
Егор Кучеров
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Богданавичус
1
Данила Маняк
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
Остались в запасе
44
Степан Куликов
ЦЗ
1
Роман Михеев
ЦЗ
95
Владислав Голдин
ЦЗ
19
Еснат Джения
ЦЗ
23
Роман Гусев
ЦЗ
8
Федор Соловей
ЦЗ
45
Егор Кучеров
ЦЗ
Остались в запасе
1
Данила Маняк
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Богданавичус
Главный тренер
Илья Родькин
Статистика матча Космос - Чертаново
3
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
12
9
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
4
Информация о матче
Главный судья:
V. Smirnov
Стадион:
Салют
Новости команд
Все
Космос
Чертаново
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
Определилось будущее клуба из Химок
20 марта
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Кисляк рассказал, как перенес «звездную болезнь»
30 марта
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Космос
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+