25 мая в Твери на стадионе «Юность» состоится матч 9-го тура Второй лиги Б, в котором местная команда «Тверь» примет «Енисей-2». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, и эта встреча станет важной в борьбе за сохранение позиций. Ожидается открытая игра между клубами, регулярно пропускающими и не всегда стабильными в обороне.
«Тверь»
Команда из Твери переживает затяжной спад. Четыре поражения подряд в чемпионате, слабая реализация моментов (всего 4 гола за последние 5 матчей) и уязвимая оборона, пропускающая в среднем 1.6 мяча за игру – всe это обрисовывает непростую ситуацию. После семи туров у «Твери» всего 7 очков и 12-е место в таблице. При этом команда забивает в среднем менее одного гола за матч, что делает еe уязвимой даже против соперников с проблемной обороной.
Тем не менее, игра с «Енисеем-2» – это шанс для «Твери» переломить тенденцию. Домашний фактор, а также недавние очные успехи (в последних матчах с «Енисеем-2» тверичи стабильно забивали) дают повод ожидать более уверенного выступления.
«Енисей-2»
Резонансная победа над «Коломной» со счeтом 5:1 в предыдущем туре несколько подняла настроение в стане красноярцев, но не изменила общей картины: команда пропускает катастрофически много – 17 мячей за 5 игр, в среднем 3.4 за матч. После 8 туров у «Енисея-2» 5 очков и 13-я позиция.
На выезде «Енисей-2» проигрывает 7 матчей подряд, и при этом продолжает пропускать в каждом из них. Несмотря на хорошую реализацию в атаке – 7 мячей за 5 матчей – проблема в обороне не позволяет говорить о стабильности. Лишь в одном из последних матчей команда не уступила, и то игра проходила дома.
Факты о командах
«Тверь»
- Проигрывает в 4 последних матчах
- В среднем 0.8 гола за матч, пропускает – 1.6
- Забивает в 5 последних матчах против «Енисея-2»
«Енисей-2»
- Пропускает в 5 матчах подряд, в среднем – 3.4 мяча за игру
- Проигрывает в 7 последних матчах в гостях
- В среднем 1.4 гола за игру в атаке
Прогноз на матч «Тверь» – «Енисей-2»
Игра обещает быть напряжeнной: обе команды нуждаются в очках и при этом не обладают надeжной защитой. Сценарий с голами с обеих сторон кажется наиболее вероятным. «Тверь» при поддержке трибун и учитывая слабость обороны соперника может рассчитывать на победу, но и «Енисей-2» способен забить.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Твери».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Твери» – коэффициент 6.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Твери» больше 1.5 – коэффициент 2.05