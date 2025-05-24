25 мая в Твери на стадионе «Юность» состоится матч 9-го тура Второй лиги Б, в котором местная команда «Тверь» примет «Енисей-2». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, и эта встреча станет важной в борьбе за сохранение позиций. Ожидается открытая игра между клубами, регулярно пропускающими и не всегда стабильными в обороне.

«Тверь»

Команда из Твери переживает затяжной спад. Четыре поражения подряд в чемпионате, слабая реализация моментов (всего 4 гола за последние 5 матчей) и уязвимая оборона, пропускающая в среднем 1.6 мяча за игру – всe это обрисовывает непростую ситуацию. После семи туров у «Твери» всего 7 очков и 12-е место в таблице. При этом команда забивает в среднем менее одного гола за матч, что делает еe уязвимой даже против соперников с проблемной обороной.

Тем не менее, игра с «Енисеем-2» – это шанс для «Твери» переломить тенденцию. Домашний фактор, а также недавние очные успехи (в последних матчах с «Енисеем-2» тверичи стабильно забивали) дают повод ожидать более уверенного выступления.

«Енисей-2»

Резонансная победа над «Коломной» со счeтом 5:1 в предыдущем туре несколько подняла настроение в стане красноярцев, но не изменила общей картины: команда пропускает катастрофически много – 17 мячей за 5 игр, в среднем 3.4 за матч. После 8 туров у «Енисея-2» 5 очков и 13-я позиция.

На выезде «Енисей-2» проигрывает 7 матчей подряд, и при этом продолжает пропускать в каждом из них. Несмотря на хорошую реализацию в атаке – 7 мячей за 5 матчей – проблема в обороне не позволяет говорить о стабильности. Лишь в одном из последних матчей команда не уступила, и то игра проходила дома.

Факты о командах

«Тверь»

Проигрывает в 4 последних матчах

В среднем 0.8 гола за матч, пропускает – 1.6

Забивает в 5 последних матчах против «Енисея-2»

«Енисей-2»

Пропускает в 5 матчах подряд, в среднем – 3.4 мяча за игру

Проигрывает в 7 последних матчах в гостях

В среднем 1.4 гола за игру в атаке

Личные встречи 60% (3) 20% (1) 20% (1) 9 Забитых мячей 5 1.8 В среднем за матч 1 4:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур Тверь 1 : 0 Енисей-М Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур Енисей-М 1 : 2 Тверь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур Енисей-М 1 : 1 Тверь Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур Тверь 4 : 1 Енисей-М Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 6 тур Енисей-М 2 : 1 Тверь

Прогноз на матч «Тверь» – «Енисей-2»

Игра обещает быть напряжeнной: обе команды нуждаются в очках и при этом не обладают надeжной защитой. Сценарий с голами с обеих сторон кажется наиболее вероятным. «Тверь» при поддержке трибун и учитывая слабость обороны соперника может рассчитывать на победу, но и «Енисей-2» способен забить.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Твери».

Рекомендованные ставки: