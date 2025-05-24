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Прогноз на точный счёт матча «Тверь» – «Енисей-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025

24 мая 2025 11:24
Тверь - Енисей-М
25 мая 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
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6.90
Точный счёт 2:1 в пользу «Твери»
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25 мая в Твери на стадионе «Юность» состоится матч 9-го тура Второй лиги Б, в котором местная команда «Тверь» примет «Енисей-2». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, и эта встреча станет важной в борьбе за сохранение позиций. Ожидается открытая игра между клубами, регулярно пропускающими и не всегда стабильными в обороне.

«Тверь»

Команда из Твери переживает затяжной спад. Четыре поражения подряд в чемпионате, слабая реализация моментов (всего 4 гола за последние 5 матчей) и уязвимая оборона, пропускающая в среднем 1.6 мяча за игру – всe это обрисовывает непростую ситуацию. После семи туров у «Твери» всего 7 очков и 12-е место в таблице. При этом команда забивает в среднем менее одного гола за матч, что делает еe уязвимой даже против соперников с проблемной обороной.

Тем не менее, игра с «Енисеем-2» – это шанс для «Твери» переломить тенденцию. Домашний фактор, а также недавние очные успехи (в последних матчах с «Енисеем-2» тверичи стабильно забивали) дают повод ожидать более уверенного выступления.

«Енисей-2»

Резонансная победа над «Коломной» со счeтом 5:1 в предыдущем туре несколько подняла настроение в стане красноярцев, но не изменила общей картины: команда пропускает катастрофически много – 17 мячей за 5 игр, в среднем 3.4 за матч. После 8 туров у «Енисея-2» 5 очков и 13-я позиция.

На выезде «Енисей-2» проигрывает 7 матчей подряд, и при этом продолжает пропускать в каждом из них. Несмотря на хорошую реализацию в атаке – 7 мячей за 5 матчей – проблема в обороне не позволяет говорить о стабильности. Лишь в одном из последних матчей команда не уступила, и то игра проходила дома.

Факты о командах

«Тверь»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем 0.8 гола за матч, пропускает – 1.6
  • Забивает в 5 последних матчах против «Енисея-2»

«Енисей-2»

  • Пропускает в 5 матчах подряд, в среднем – 3.4 мяча за игру
  • Проигрывает в 7 последних матчах в гостях
  • В среднем 1.4 гола за игру в атаке

Личные встречи
60% (3)
20% (1)
20% (1)
9
Забитых мячей
5
1.8
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Тверь
1 : 0
03.11.2024
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Енисей-М
1 : 2
07.04.2024
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Енисей-М
1 : 1
08.10.2023
Тверь
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Тверь
4 : 1
04.06.2022
Енисей-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 6 тур
Енисей-М
2 : 1
06.05.2022
Тверь

Прогноз на матч «Тверь» – «Енисей-2»

Игра обещает быть напряжeнной: обе команды нуждаются в очках и при этом не обладают надeжной защитой. Сценарий с голами с обеих сторон кажется наиболее вероятным. «Тверь» при поддержке трибун и учитывая слабость обороны соперника может рассчитывать на победу, но и «Енисей-2» способен забить.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Твери».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Твери» – коэффициент 6.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Твери» больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.90
Точный счёт 2:1 в пользу «Твери»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Енисей-М Тверь
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