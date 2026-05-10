Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Енисей-М - Тверь: обзор матча 10 мая 2026

Енисей-М
10.05.2026, воскресенье, 09:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
1 : 1
Завершен
Тверь
67' Е. Шупяков
8' Н. Абдулкин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Енисей-М - Тверь
Завершен
Желтая карточка
Захар Терпугов
89'
Замена
Владислав Кравцов ️️️️➡️️ Иван Обороча
85'
85'
Замена
Алексей Степанов ️️️️➡️️ Георгий Емцев
Желтая карточка
Назар Терпугов
83'
Замена
Владимир Новиков ️️️️➡️️ Иван Лапицкий
79'
Желтая карточка
Дмитрий Ташов
75'
ГОЛ! 1:1! Егор Шупяков
Пас отдал Назар Терпугов
67'
66'
Желтая карточка
Кирилл Кудрявцев
58'
Замена
Кирилл Кудрявцев ️️️️➡️️ Павел Банщиков
Желтая карточка
Иван Обороча
52'
Замена
Назар Терпугов ️️️️➡️️ Евгений Гололобов
51'
Замена
Дмитрий Ташов ️️️️➡️️ Артем Колесов
48'
Замена
Захар Терпугов ️️️️➡️️ Александр Губанов
47'
47'
Замена
Георгий Емцев ️️️️➡️️ Антон Хомяков
36'
Замена
Андрей Ковальчук ️️️️➡️️ Кирилл Захаров
Желтая карточка
Альберт Покровский
15'
13'
Желтая карточка
Кирилл Захаров
8'
ГОЛ! 0:1! Николай Абдулкин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей-М
99
Родион Константинов
ВР
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
95
Иван Обороча
ЛЗ
65
Артем Колесов
ЛЗ
58
Альберт Покровский
ЦЗ
57
Егор Шупяков
ПЗ
92
Александр Губанов
ПЗ
83
Данил Амбросенок
ПЗ
88
Александр Егоров
ЛП
97
Владислав Скавыш
ПП
69
Иван Лапицкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Тверь
87
Никита Лютиков
ВР
5
Владислав Корнеев
ЛЗ
77
Павел Банщиков
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЛЗ
18
Николай Абдулкин
ПЗ
15
Даниил Соколов
ПЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
96
Матвей Шавель
ЛП
23
Иван Пугачевский
ЦП
42
Антон Хомяков
ПП
88
Кирилл Захаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Енисей-М
96
Родион Казаков
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ЦЗ
71
Назар Терпугов
ЦЗ
66
Захар Терпугов
ЦЗ
71
Кирилл Поршунов
ЦЗ
63
Владимир Новиков
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦЗ
78
Дмитрий Ташов
ЦЗ
46
Богдан Руппель
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
67
Денис Борзенков
ЦЗ
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
Тверь
20
Георгий Емцев
ЦЗ
1
Вячеслав Шатаев
ЦЗ
71
Кирилл Кудрявцев
ЦЗ
4
Марат Байрамов
ЦЗ
7
Андрей Ковальчук
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ЦЗ
3-2-2-1
99
Константинов
54
Гололобов
95
Обороча
58
Покровский
65
Колесов
83
Амбросенок
88
Егоров
97
Скавыш
69
Лапицкий
3-2-3-1
87
Лютиков
15
Соколов
5
Корнеев
77
Банщиков
34
Дудкин
52
Чистяков
42
Хомяков
23
Пугачевский
96
Шавель
88
Захаров
95
Обороча
62
Кравцов
62
Кравцов
95
Обороча
54
Гололобов
71
Терпугов
71
Терпугов
54
Гололобов
92
Губанов
66
Терпугов
66
Терпугов
92
Губанов
69
Лапицкий
63
Новиков
63
Новиков
69
Лапицкий
65
Колесов
78
Ташов
78
Ташов
65
Колесов
42
Хомяков
20
Емцев
20
Емцев
42
Хомяков
77
Банщиков
71
Кудрявцев
71
Кудрявцев
77
Банщиков
88
Захаров
7
Ковальчук
7
Ковальчук
88
Захаров
Емцев
19
Степанов
19
Степанов
Емцев
Остались в запасе
Енисей-М
Тверь
96
Родион Казаков
ЦЗ
71
Кирилл Поршунов
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦЗ
46
Богдан Руппель
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
67
Денис Борзенков
ЦЗ
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
1
Вячеслав Шатаев
ЦЗ
4
Марат Байрамов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Остались в запасе
96
Родион Казаков
ЦЗ
71
Кирилл Поршунов
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦЗ
46
Богдан Руппель
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
67
Денис Борзенков
ЦЗ
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Вячеслав Шатаев
ЦЗ
4
Марат Байрамов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Главный тренер
Александр Аверьянов
Статистика матча Енисей-М - Тверь
5
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
18
18
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
4
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей-М
Тверь
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
2025.06.22 17:54
Прогноз на точный счет матча «Балтика-2» – «Енисей-2»: Вторая лига, 7 июня
2025.06.07 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Тверь» – «Енисей-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 11:59
Прогноз на точный счeт матча «Енисей-М» – «Коломна»: Вторая лига Б, 19 мая 2025
2025.05.18 10:11
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Енисей-М
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
2 : 0
30.05.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
14.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+