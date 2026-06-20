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«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85

20 июня 2026 10:40
Луки-Энергия - Тверь
21 июн. 2026, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
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1.85
Тотал голов больше 2.5
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21 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «Луки-Энергия» и «Тверь».

«Луки-Энергия»

Великолукский клуб занимает второе место в турнирной таблице (23 очка после 11 туров). Команда демонстрирует впечатляющую стабильность: не проигрывает в 12 последних матчах и забивает в 10 последних. В атаке великолучане действуют эффективно – в среднем 1.60 гола за последние пять игр (восемь голов в пяти встречах). Оборона выглядит надeжно – всего 0.60 пропущенных в среднем за тот же период (три гола в пяти матчах). В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Искрой Смоленск» (1:1). Лучший бомбардир Иван Галанин забил три мяча. Хозяева являются явными фаворитами.

«Тверь»

Тверской клуб располагается на 12-м месте (10 очков после 12 туров). Команда испытывает серьeзные проблемы в обороне: пропускает в восьми последних матчах, в среднем 2.00 гола за последние пять игр (10 голов в пяти встречах). Атака приносит 1.20 гола в среднем (шесть голов). В прошлом туре «Тверь» уступила «Звезде СПб» на своeм поле (1:2). Гости умеют забивать, но их защита остаeтся крайне уязвимой.

Факты о командах

«Луки-Энергия»

  • 2-е место, 23 очка, лучший бомбардир: Иван Галанин (3)
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 0.60 пропущено
  • 12 матчей без поражений
  • Забивают в 10 последних матчах

«Тверь»

  • 12-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Андрей Ковальчук (3)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 2.00 пропущено
  • Пропускают в 8 последних матчах

Прогноз на матч «Луки-Энергия» – «Тверь»

«Луки-Энергия» подходит к матчу в отличной форме с надeжной обороной и стабильной атакой. «Тверь» же регулярно пропускает и не может похвастаться стабильностью. Хозяева обязаны побеждать. Учитывая слабую оборону гостей и атакующую стабильность хозяев, ставка на победу «Луки-Энергия» с комфортной разницей выглядит обоснованной. Гол от гостей возможен, но вряд ли он спасeт их от поражения.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Победа «Луки-Энергия»

1.85
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Тверь Луки-Энергия
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