Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луки-Энергия - Тверь: обзор матча 21 июня 2026

Луки-Энергия
21.06.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
2 : 1
Завершен
Тверь
61' М. Селюков 83' Д. Дибиргаджиев
73' И. Пугачевский
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Луки-Энергия - Тверь
Завершен
Замена
Илья Мамкин ️️️️➡️️ Александр Серасхов
87'
Замена
Артем Егоров ️️️️➡️️ Михаил Селюков
84'
ГОЛ! 2:1! Джамал Дибиргаджиев
Пас отдал Александр Серасхов
83'
81'
Замена
Андрей Ковальчук ️️️️➡️️ Николай Абдулкин
76'
Желтая карточка
Сергей Тормашев
73'
ГОЛ! 1:1! Иван Пугачевский
Пас отдал Матвей Шавель
67'
Замена
Иван Пугачевский ️️️️➡️️ Никита Олейник
Замена
Игорь Шестаков ️️️️➡️️ Олег Кузьмин
66'
Замена
Джамал Дибиргаджиев ️️️️➡️️ Иван Галанин
66'
66'
Замена
Антон Хомяков ️️️️➡️️ Ислам Зангиев
ГОЛ! 1:0! Михаил Селюков
Пас отдал Виктор Киселев
61'
Замена
Николай Эджибия ️️️️➡️️ Алексей Пипо
50'
46'
Замена
Сергей Тормашев ️️️️➡️️ Павел Банщиков
29'
Желтая карточка
Артем Чистяков
23'
Желтая карточка
Николай Абдулкин
Желтая карточка
Олег Кузьмин
20'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
95
Дмитрий Мельников
ВР
11
Александр Серасхов
ЛЗ
4
Василий Лунев
ЛЗ
80
Алексей Пипо
ЛЗ
14
Валентин Андямов
ПЗ
6
Лев Ушахин
ПЗ
8
Виктор Киселев
ПЗ
88
Иван Галанин
ЛП
21
Егор Панков
ЦП
23
Олег Кузьмин
ПП
10
Михаил Селюков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Тверь
1
Вячеслав Шатаев
ВР
34
Кирилл Дудкин
ЛЗ
77
Павел Банщиков
ЛЗ
8
Ислам Зангиев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ПЗ
15
Даниил Соколов
ПЗ
5
Владислав Корнеев
ПЗ
96
Матвей Шавель
ЛП
51
Никита Олейник
ЦП
17
Егор Пономарев
ПП
18
Николай Абдулкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Луки-Энергия
13
Артем Егоров
ЦЗ
11
Джамал Дибиргаджиев
ЦЗ
22
Игорь Шестаков
ЦЗ
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
22
Степан Глебов
ЦЗ
74
Николай Эджибия
ЦЗ
4
Илья Сальников
ЦЗ
19
Илья Мамкин
ЦЗ
30
Дмитрий Саганович
ЦЗ
17
Александр Галимов
ЦЗ
Тверь
87
Никита Лютиков
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ЦЗ
42
Антон Хомяков
ЦЗ
23
Иван Пугачевский
ЦЗ
20
Георгий Емцев
ЦЗ
7
Андрей Ковальчук
ЦЗ
88
Кирилл Захаров
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ЦЗ
3-2-3-1
95
Мельников
6
Ушахин
11
Серасхов
4
Лунев
80
Пипо
8
Киселев
88
Галанин
21
Панков
23
Кузьмин
10
Селюков
3-2-3-1
1
Шатаев
15
Соколов
34
Дудкин
77
Банщиков
5
Корнеев
8
Зангиев
17
Пономарев
51
Олейник
96
Шавель
18
Абдулкин
10
Селюков
13
Егоров
13
Егоров
10
Селюков
88
Галанин
11
Дибиргаджиев
11
Дибиргаджиев
88
Галанин
23
Кузьмин
22
Шестаков
22
Шестаков
23
Кузьмин
80
Пипо
74
Эджибия
74
Эджибия
80
Пипо
11
Серасхов
19
Мамкин
19
Мамкин
11
Серасхов
77
Банщиков
2
Тормашев
2
Тормашев
77
Банщиков
8
Зангиев
42
Хомяков
42
Хомяков
8
Зангиев
51
Олейник
23
Пугачевский
23
Пугачевский
51
Олейник
18
Абдулкин
7
Ковальчук
7
Ковальчук
18
Абдулкин
Остались в запасе
Луки-Энергия
Тверь
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
22
Степан Глебов
ЦЗ
4
Илья Сальников
ЦЗ
30
Дмитрий Саганович
ЦЗ
17
Александр Галимов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
87
Никита Лютиков
ЦЗ
20
Георгий Емцев
ЦЗ
88
Кирилл Захаров
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Остались в запасе
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
22
Степан Глебов
ЦЗ
4
Илья Сальников
ЦЗ
30
Дмитрий Саганович
ЦЗ
17
Александр Галимов
ЦЗ
Остались в запасе
87
Никита Лютиков
ЦЗ
20
Георгий Емцев
ЦЗ
88
Кирилл Захаров
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
Главный тренер
Александр Аверьянов
Статистика матча Луки-Энергия - Тверь
1
3
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
15
20
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
0
Информация о матче
Стадион:
Экспресс
Новости команд
Все
Луки-Энергия
Тверь
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
Спасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Луки-Энергия» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.40
2025.10.18 16:00
«Луки-Энергия» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.09 08:53
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Луки-Энергия
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
14.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+