Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Искра - Луки-Энергия: обзор матча 13 июня 2026

Искра
13.06.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
1 : 1
Завершен
Луки-Энергия
8' Е. Шаповалов
45+3' В. Киселев (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Искра - Луки-Энергия
Завершен
87'
Желтая карточка
Алексей Пипо
Замена
Матвей Смирнов ️️️️➡️️ Станислав Шунелев
85'
Замена
Кирилл Коржаков ️️️️➡️️ Михаил Васильев
85'
81'
Замена
Олег Кузьмин ️️️️➡️️ Иван Галанин
81'
Замена
Илья Мамкин ️️️️➡️️ Джамал Дибиргаджиев
Замена
Станислав Козырев ️️️️➡️️ Даниил Коновалов
76'
Замена
Никита Дутышев ️️️️➡️️ Егор Шаповалов
75'
66'
Замена
Михаил Селюков ️️️️➡️️ Валентин Андямов
45' +3
ГОЛ с пенальти! 1:1! Виктор Киселев
Желтая карточка
Михаил Васильев
40'
36'
Замена
Александр Серасхов ️️️️➡️️ Артем Егоров
36'
Замена
Игорь Шестаков ️️️️➡️️ Николай Эджибия
ГОЛ! 1:0! Егор Шаповалов
Пас отдал Станислав Шунелев
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Искра
35
Никита Туркин
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЛЗ
30
Дмитрий Ли-Са
ЛЗ
62
Кирилл Сечкин
ЛЗ
5
Иван Анисимов
ПЗ
27
Александр Радзевский
ПЗ
7
Михаил Васильев
ПЗ
99
Николай Веретенников
ЛП
8
Егор Шаповалов
ЦП
14
Даниил Коновалов
ПП
11
Станислав Шунелев
ЦФ
Главный тренер
Иван Зенкин
Луки-Энергия
95
Дмитрий Мельников
ВР
6
Лев Ушахин
ЛЗ
74
Николай Эджибия
ЛЗ
14
Валентин Андямов
ПЗ
4
Василий Лунев
ПЗ
21
Егор Панков
ЛП
88
Иван Галанин
ЛП
8
Виктор Киселев
ЦП
80
Алексей Пипо
ПП
13
Артем Егоров
ПП
11
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Искра
21
Михаил Коробков
ЦЗ
18
Иван Игнатьев
ЦЗ
3
Матвей Смирнов
ЦЗ
22
Кирилл Коржаков
ЦЗ
9
Никита Дутышев
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ЦЗ
Луки-Энергия
10
Михаил Селюков
ЦЗ
30
Дмитрий Саганович
ЦЗ
19
Илья Мамкин
ЦЗ
4
Илья Сальников
ЦЗ
11
Александр Серасхов
ЦЗ
17
Александр Галимов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
22
Игорь Шестаков
ЦЗ
3-2-3-1
35
Туркин
27
Радзевский
23
Кондрашов
30
Ли-Са
62
Сечкин
7
Васильев
99
Веретенников
8
Шаповалов
14
Коновалов
11
Шунелев
4-5-1
95
Мельников
4
Лунев
14
Андямов
6
Ушахин
74
Эджибия
13
Егоров
80
Пипо
21
Панков
8
Киселев
88
Галанин
11
Дибиргаджиев
11
Шунелев
3
Смирнов
3
Смирнов
11
Шунелев
7
Васильев
22
Коржаков
22
Коржаков
7
Васильев
8
Шаповалов
9
Дутышев
9
Дутышев
8
Шаповалов
14
Коновалов
17
Козырев
17
Козырев
14
Коновалов
14
Андямов
10
Селюков
10
Селюков
14
Андямов
11
Дибиргаджиев
19
Мамкин
19
Мамкин
11
Дибиргаджиев
13
Егоров
11
Серасхов
11
Серасхов
13
Егоров
88
Галанин
23
Кузьмин
23
Кузьмин
88
Галанин
74
Эджибия
22
Шестаков
22
Шестаков
74
Эджибия
Остались в запасе
Искра
Луки-Энергия
21
Михаил Коробков
ЦЗ
18
Иван Игнатьев
ЦЗ
Главный тренер
Иван Зенкин
30
Дмитрий Саганович
ЦЗ
4
Илья Сальников
ЦЗ
17
Александр Галимов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
Остались в запасе
21
Михаил Коробков
ЦЗ
18
Иван Игнатьев
ЦЗ
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ЦЗ
4
Илья Сальников
ЦЗ
17
Александр Галимов
ЦЗ
Главный тренер
Иван Зенкин
Главный тренер
Михаил Сальников
Статистика матча Искра - Луки-Энергия
1
1
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
19
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
1
4
Информация о матче
Стадион:
Экспресс
Новости команд
Все
Искра
Луки-Энергия
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
Директор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
29 марта
16
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
Спасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Луки-Энергия» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.40
2025.10.18 16:00
«Луки-Энергия» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.09 08:53
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Искра
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
1 : 1
06.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Искра
0 : 1
30.05.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+