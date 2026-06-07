Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луки-Энергия - Муром: обзор матча 07 июня 2026

Луки-Энергия
07.06.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
2 : 1
Завершен
Муром
2' В. Андямов 88' Д. Дибиргаджиев
48' А. Саидов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Луки-Энергия - Муром
Завершен
90' +2
Красная карточка
Шамиль Саадуев
ГОЛ! 2:1! Джамал Дибиргаджиев
88'
86'
Желтая карточка
Антон Пенчелюзов
85'
Замена
Кирилл Рощин ️️️️➡️️ Исламитдин Абдуллаев
85'
Замена
Антон Пенчелюзов ️️️️➡️️ Гаджимурад Абдуллаев
Замена
Артем Егоров ️️️️➡️️ Валентин Андямов
79'
Замена
Олег Кузьмин ️️️️➡️️ Игорь Шестаков
79'
77'
Замена
Расиль Асайдулин ️️️️➡️️ Максим Андреев
Замена
Джамал Дибиргаджиев ️️️️➡️️ Иван Галанин
69'
Замена
Александр Серасхов ️️️️➡️️ Михаил Селюков
69'
64'
Замена
Данил Шаталов ️️️️➡️️ Филипп Дворецков
64'
Замена
Умар Магомедбеков ️️️️➡️️ Владислав Игнатенко
Желтая карточка
Игорь Шестаков
49'
48'
ГОЛ! 1:1! Аликади Саидов
Пас отдал Шамиль Саадуев
Желтая карточка
Николай Эджибия
14'
10'
Желтая карточка
Евгений Ливаднов
ГОЛ! 1:0! Валентин Андямов
Пас отдал Василий Лунев
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
30
Дмитрий Саганович
ВР
8
Виктор Киселев
ЛЗ
74
Николай Эджибия
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЛЗ
14
Валентин Андямов
ПЗ
80
Алексей Пипо
ПЗ
4
Василий Лунев
ПЗ
22
Игорь Шестаков
ЛП
88
Иван Галанин
ПП
21
Егор Панков
ЦФ
10
Михаил Селюков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Муром
91
Никита Завьялов
ВР
2
Руслан Бабаян
ЛЗ
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
21
Ислам Оразаев
ЛЗ
15
Евгений Ливаднов
ПЗ
55
Аликади Саидов
ПЗ
10
Шамиль Саадуев
ПЗ
22
Филипп Дворецков
ЛП
7
Владислав Игнатенко
ПП
77
Максим Андреев
ЦФ
9
Гаджимурад Абдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Луки-Энергия
13
Артем Егоров
ЦЗ
11
Джамал Дибиргаджиев
ЦЗ
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
22
Степан Глебов
ЦЗ
17
Александр Галимов
ЦЗ
11
Александр Серасхов
ЦЗ
19
Илья Мамкин
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
1
Всеволод Елисеев
ЦЗ
Муром
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
85
Никита Жеймо
ЦЗ
23
Умар Магомедбеков
ЦЗ
7
Расиль Асайдулин
ЦЗ
68
Эльвин Данилов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦЗ
81
Кирилл Рощин
ЦЗ
89
Данил Шаталов
ЦЗ
99
Антон Пенчелюзов
ЦЗ
3-2-2-2
30
Саганович
80
Пипо
8
Киселев
74
Эджибия
6
Ушахин
4
Лунев
22
Шестаков
88
Галанин
10
Селюков
21
Панков
3-2-2-2
91
Завьялов
55
Саидов
2
Бабаян
77
Абдуллаев
10
Саадуев
21
Оразаев
7
Игнатенко
22
Дворецков
9
Абдуллаев
77
Андреев
14
Андямов
13
Егоров
13
Егоров
14
Андямов
88
Галанин
11
Дибиргаджиев
11
Дибиргаджиев
88
Галанин
22
Шестаков
23
Кузьмин
23
Кузьмин
22
Шестаков
10
Селюков
11
Серасхов
11
Серасхов
10
Селюков
7
Игнатенко
23
Магомедбеков
23
Магомедбеков
7
Игнатенко
77
Андреев
7
Асайдулин
7
Асайдулин
77
Андреев
77
Абдуллаев
81
Рощин
81
Рощин
77
Абдуллаев
22
Дворецков
89
Шаталов
89
Шаталов
22
Дворецков
9
Абдуллаев
99
Пенчелюзов
99
Пенчелюзов
9
Абдуллаев
Остались в запасе
Луки-Энергия
Муром
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
22
Степан Глебов
ЦЗ
17
Александр Галимов
ЦЗ
19
Илья Мамкин
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
1
Всеволод Елисеев
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
85
Никита Жеймо
ЦЗ
68
Эльвин Данилов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Остались в запасе
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
22
Степан Глебов
ЦЗ
17
Александр Галимов
ЦЗ
19
Илья Мамкин
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
1
Всеволод Елисеев
ЦЗ
Остались в запасе
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
85
Никита Жеймо
ЦЗ
68
Эльвин Данилов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Статистика матча Луки-Энергия - Муром
2
1
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
17
12
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
3
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
Экспресс
Новости команд
Все
Луки-Энергия
Муром
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Иркутск» получил наказание за неявку на матч
22 мая
1
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
Спасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Луки-Энергия» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.40
2025.10.18 16:00
«Луки-Энергия» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.09 08:53
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Иркутск» получил наказание за неявку на матч
22 мая
1
Российский клуб не приехал на матч из-за безденежья
17 мая
1
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Луки-Энергия
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Муром
3 : 0
31.05.2026
Звезда
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+