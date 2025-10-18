Введите ваш ник на сайте
«Луки-Энергия» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.40

18 октября 2025 16:19
Луки-Энергия - Зенит-2
19 окт. 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
Победа «Зенит-2»
Сделать ставку

19 октября на стадионе «Луки-Энергия» пройдет матч 28-го тура Второй лиги Б между местным клубом и лидером турнира «Зенит-2». Хозяева, хотя и показывают умеренную результативность, способны на борьбу в домашних матчах, но гости находятся в великолепной форме и имеют заметное преимущество во всех компонентах игры. Матч обещает быть результативным с явным преимуществом «Зенит-2».

«Луки-Энергия»

Команда забивает и пропускает в среднем по 0.6 гола за последние пять игр. Василий Лунев – основной бомбардир, однако атакующий потенциал команды ограничен. Последние результаты показывают стабильную игру с минимальной результативностью. Домашняя площадка может добавить уверенности, но оборона и атака остаются средней эффективности.

«Зенит-2»

Гости лидируют в турнире, победив в восьми последних матчах. В последних пяти играх команда забила 12 голов и пропустила лишь 2. Тимур Иванов – ключевой игрок атаки. «Зенит-2» демонстрирует надежную оборону, особенно в гостевых матчах, и готов показать высокий атакующий потенциал против соперника с относительно слабой обороной.

Факты о командах

«Луки-Энергия»

  • Победа в 1 из 5 последних матчей
  • Средний показатель: 0.6 забито, 0.6 пропущено
  • Забивает в 3 последних матчах

«Зенит-2»

  • Победы в 8 последних матчах
  • Средний показатель: 2.4 забито, 0.4 пропущено
  • Не пропускает в 3 последних играх
  • Забивает в 10 последних матчах

Прогноз на матч «Луки-Энергия» – «Зенит-2»

«Зенит-2» имеет явное превосходство по классу и форме. Хозяева могут забить, но основной акцент будет на оборону. Ожидается уверенная победа гостей с минимальными шансами на сенсацию. Матч вероятно будет результативным с преимуществом лидера турнира.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зенит-2» – коэффициент 1.40
  • Тотал больше 2 голов – коэффициент 1.80

1.40
Победа «Зенит-2»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Зенит-2 Луки-Энергия
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 