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«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40

30 мая 2026 9:18
Муром - Звезда
31 мая 2026, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
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1.40
Победа «Мурома»
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31 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Муром» (2-е место, 19 очков) и «Звезда СПб» (13-е место, 7 очков). Хозяева борются за лидерство и в отличной форме: не проигрывают в 5 из 7 последних матчей. Гости – одни из худших в лиге, особенно на выезде: 14 гостевых матчей без побед. История личных встреч также на стороне «Мурома» – 7 матчей без поражений против «Звезды». Ожидается уверенная победа хозяев.

«Муром»

Муромляне идут на 2-м месте и нацелены на повышение. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, а оборона надeжна – 0.60 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака стабильна: 1.00 гола за игру. В прошлом туре досадное поражение от «Торпедо Владимир» (0:1), но до этого были победы над «Динамо Вологда» (1:0) и «Балтикой-2» (2:1). Лучший бомбардир Гаджимурад Абдуллаев (2 гола) – главная угроза. Главный козырь – история: «Муром» не проигрывает «Звезде» в 7 последних встречах и забивает в 5 из них.

«Звезда СПб»

Питерцы находятся в зоне вылета и переживают кризис. 14 гостевых матчей без побед – это настоящий кошмар. Команда не может выиграть в 3 последних матчах. Оборона слабая – 1.40 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака скупая – 0.80 гола за игру. В прошлом туре разгром от «Луки-Энергии» (0:3). Лучший бомбардир Виталий Сафронов (1 гол) не вытягивает. В гостях против такого соперника шансов практически нет.

Факты о командах

«Муром»

  • 2-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Гаджимурад Абдуллаев (2)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 0.60 пропущено
  • Не проигрывает в 5 из 7 матчей
  • Не проигрывает «Звезде» в 7 последних встречах
  • Забивает «Звезде» в 5 последних матчах

«Звезда СПб»

  • 13-е место, 7 очков, лучший бомбардир: Виталий Сафронов (1)
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 1.40 пропущено
  • 14 гостевых матчей без побед
  • Не могут выиграть в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Муром» – «Звезда СПб»

«Муром» борется за лидерство и дома обязан побеждать такого соперника. «Звезда СПб» ужасна на выезде – 14 матчей без побед, это приговор. История встреч полностью на стороне хозяев – 7 матчей без поражений. Оборона «Мурома» надeжна, атака стабильна. Гости наверняка попытаются забить – они это делали в 3 последних личных встречах, но вряд ли это спасeт их от поражения.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Муром» – коэффициент 1.40
  • Обе забьют – да

1.40
Победа «Мурома»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Звезда Муром
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