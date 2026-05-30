31 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Муром» (2-е место, 19 очков) и «Звезда СПб» (13-е место, 7 очков). Хозяева борются за лидерство и в отличной форме: не проигрывают в 5 из 7 последних матчей. Гости – одни из худших в лиге, особенно на выезде: 14 гостевых матчей без побед. История личных встреч также на стороне «Мурома» – 7 матчей без поражений против «Звезды». Ожидается уверенная победа хозяев.

«Муром»

Муромляне идут на 2-м месте и нацелены на повышение. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, а оборона надeжна – 0.60 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака стабильна: 1.00 гола за игру. В прошлом туре досадное поражение от «Торпедо Владимир» (0:1), но до этого были победы над «Динамо Вологда» (1:0) и «Балтикой-2» (2:1). Лучший бомбардир Гаджимурад Абдуллаев (2 гола) – главная угроза. Главный козырь – история: «Муром» не проигрывает «Звезде» в 7 последних встречах и забивает в 5 из них.

«Звезда СПб»

Питерцы находятся в зоне вылета и переживают кризис. 14 гостевых матчей без побед – это настоящий кошмар. Команда не может выиграть в 3 последних матчах. Оборона слабая – 1.40 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака скупая – 0.80 гола за игру. В прошлом туре разгром от «Луки-Энергии» (0:3). Лучший бомбардир Виталий Сафронов (1 гол) не вытягивает. В гостях против такого соперника шансов практически нет.

Факты о командах

«Муром»

2-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Гаджимурад Абдуллаев (2)

За 5 матчей: 1.00 забито, 0.60 пропущено

Не проигрывает в 5 из 7 матчей

Не проигрывает «Звезде» в 7 последних встречах

Забивает «Звезде» в 5 последних матчах

«Звезда СПб»

13-е место, 7 очков, лучший бомбардир: Виталий Сафронов (1)

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.40 пропущено

14 гостевых матчей без побед

Не могут выиграть в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Муром» – «Звезда СПб»

«Муром» борется за лидерство и дома обязан побеждать такого соперника. «Звезда СПб» ужасна на выезде – 14 матчей без побед, это приговор. История встреч полностью на стороне хозяев – 7 матчей без поражений. Оборона «Мурома» надeжна, атака стабильна. Гости наверняка попытаются забить – они это делали в 3 последних личных встречах, но вряд ли это спасeт их от поражения.

Рекомендованные ставки