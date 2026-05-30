31 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Тверь» (12-е место, 7 очков) и «Иркутск» (14-е место, 6 очков). Битва аутсайдеров, которые находятся в кризисе: обе команды потеряли форму, обе много пропускают. Хозяева проигрывают в 3 последних матчах и пропускают в 5 подряд. Гости пропускают в 8 последних матчах. В такой встрече даже небольшая ошибка может стать фатальной. Ожидается равная борьба с обменом голами.

«Тверь»

Тверичи скатились до 12-го места. 3 поражения подряд, 5 матчей подряд с пропущенными голами. Оборона дырявая – 1.60 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака слабая – 0.60 гола за игру. В прошлом туре поражение от «Динамо» Вологда (1:2). Лучший бомбардир Николай Абдулкин (2 гола) не вытягивает. Дома команда обязана цепляться за очки, иначе можно окончательно провалиться в зону вылета.

«Иркутск»

Иркутяне находятся на 14-м месте, но отставание от «Твери» минимальное. Пропускают в 8 последних матчах подряд – катастрофическая серия. Оборона ненадeжна – 1.40 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака чуть лучше, чем у хозяев – 0.80 гола за игру. В прошлом туре победа над «Искрой Смоленск» (2:1) – редкий позитив. Иван Яковлев (3 гола) – главная ударная сила. Есть и хорошая новость: «Иркутск» забивает «Твери» в 4 последних личных встречах. Это может стать козырем.

Факты о командах

«Тверь»

12-е место, 7 очков, лучший бомбардир: Николай Абдулкин (2)

За 5 матчей: 0.60 забито, 1.60 пропущено

3 поражения подряд

Пропускают в 5 матчах подряд

«Иркутск»

14-е место, 6 очков, лучший бомбардир: Иван Яковлев (3)

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.40 пропущено

Пропускают в 8 матчах подряд

Забивают «Твери» в 4 последних встречах

Прогноз на матч «Тверь» – «Иркутск»

Битва двух худших команд по обороне. «Тверь» и «Иркутск» пропускают в каждой игре – это железобетонная закономерность. Обе команды умеют забивать хотя бы по разу: у хозяев это реже, у гостей – чуть чаще. История подсказывает, что «Иркутск» регулярно забивает «Твери». Атаки слабые, но против таких защит даже они сработают. Ставка на голы обеих команд выглядит надeжнее, чем попытка угадать победителя в этом болоте.

Рекомендованные ставки