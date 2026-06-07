Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Торпедо Вл - Тверь: обзор матча 07 июня 2026

Торпедо Вл
07.06.2026, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
2 : 0
Завершен
Тверь
48' В. Архипенко 90+3' Д. Соболев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Торпедо Вл - Тверь
Завершен
ГОЛ! 2:0! Данил Соболев
Пас отдал Александр Коренблюм
90' +3
87'
Замена
Алексей Степанов ️️️️➡️️ Николай Абдулкин
87'
Замена
Ислам Зангиев ️️️️➡️️ Андрей Ковальчук
85'
Желтая карточка
Владислав Корнеев
Замена
Данил Соболев ️️️️➡️️ Константин Попов
75'
Замена
Алимхан Алимханов ️️️️➡️️ Валерий Архипенко
75'
71'
Замена
Никита Олейник ️️️️➡️️ Иван Пугачевский
Желтая карточка
Никита Романенков
60'
48'
Замена
Сергей Тормашев ️️️️➡️️ Марат Байрамов
ГОЛ! 1:0! Валерий Архипенко
Пас отдал Константин Попов
48'
Желтая карточка
Александр Коренблюм
41'
40'
Желтая карточка
Марат Байрамов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
71
Максим Вафиев
ВР
3
Никита Романенков
ЛЗ
72
Дмитрий Сафронов
ЛЗ
21
Никита Колганов
ЛЗ
11
Иван Сергиенко
ПЗ
17
Данил Глинский
ПЗ
7
Александр Коренблюм
ПЗ
24
Константин Попов
ЛП
10
Сергей Черненко
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
82
Валерий Архипенко
ЦФ
Главный тренер
Аслан Засеев
Тверь
1
Вячеслав Шатаев
ВР
4
Марат Байрамов
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ЛЗ
18
Николай Абдулкин
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
15
Даниил Соколов
ПЗ
5
Владислав Корнеев
ПЗ
17
Егор Пономарев
ПЗ
23
Иван Пугачевский
ЛП
96
Матвей Шавель
ПП
7
Андрей Ковальчук
ЦФ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Торпедо Вл
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
77
Данил Соболев
ЦЗ
10
Алимхан Алимханов
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
Тверь
87
Никита Лютиков
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ЦЗ
77
Павел Банщиков
ЦЗ
8
Ислам Зангиев
ЦЗ
20
Георгий Емцев
ЦЗ
88
Кирилл Захаров
ЦЗ
51
Никита Олейник
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ЦЗ
3-2-3-1
71
Вафиев
17
Глинский
3
Романенков
72
Сафронов
21
Колганов
7
Коренблюм
24
Попов
10
Черненко
37
Сиротов
82
Архипенко
3-2-2-1
1
Шатаев
4
Байрамов
34
Дудкин
52
Чистяков
17
Пономарев
18
Абдулкин
96
Шавель
23
Пугачевский
7
Ковальчук
24
Попов
77
Соболев
77
Соболев
24
Попов
82
Архипенко
10
Алимханов
10
Алимханов
82
Архипенко
4
Байрамов
2
Тормашев
2
Тормашев
4
Байрамов
7
Ковальчук
8
Зангиев
8
Зангиев
7
Ковальчук
23
Пугачевский
51
Олейник
51
Олейник
23
Пугачевский
18
Абдулкин
19
Степанов
19
Степанов
18
Абдулкин
Остались в запасе
Торпедо Вл
Тверь
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
Главный тренер
Аслан Засеев
87
Никита Лютиков
ЦЗ
77
Павел Банщиков
ЦЗ
20
Георгий Емцев
ЦЗ
88
Кирилл Захаров
ЦЗ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Остались в запасе
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
Остались в запасе
87
Никита Лютиков
ЦЗ
77
Павел Банщиков
ЦЗ
20
Георгий Емцев
ЦЗ
88
Кирилл Захаров
ЦЗ
Главный тренер
Аслан Засеев
Главный тренер
Александр Аверьянов
Статистика матча Торпедо Вл - Тверь
2
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
17
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
2
Информация о матче
Главный судья:
S. Brashchin
Стадион:
Торпедо
Новости команд
Все
Торпедо Вл
Тверь
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
«Балтика-2» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.14 09:53
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
2025.08.06 22:33
1
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Торпедо Вл
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
14.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+