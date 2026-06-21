Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Торпедо Вл - Череповец: обзор матча 21 июня 2026

Торпедо Вл
21.06.2026, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
1 : 0
Завершен
Череповец
63' А. Коренблюм
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Торпедо Вл - Череповец
Завершен
86'
Замена
Леон Айба ️️️️➡️️ Дмитрий Серебряков
79'
Желтая карточка
Даниял Гаджиев
78'
Замена
Антон Балашов ️️️️➡️️ Владимир Макласов
Замена
Алимхан Алимханов ️️️️➡️️ Валерий Архипенко
76'
67'
Замена
Елисей Снегирев ️️️️➡️️ Кирилл Кульков
67'
Замена
Олег Кринкин ️️️️➡️️ Алексей Усанов
ГОЛ! 1:0! Александр Коренблюм
Пас отдал Сергей Черненко
63'
Желтая карточка
Константин Попов
45' +2
Желтая карточка
Данил Глинский
45'
37'
Желтая карточка
Алексей Усанов
Замена
Данил Соболев ️️️️➡️️ Владислав Сиротов
26'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
71
Максим Вафиев
ВР
2
Даниил Клейнер
ЛЗ
72
Дмитрий Сафронов
ЛЗ
21
Никита Колганов
ЛЗ
11
Иван Сергиенко
ПЗ
17
Данил Глинский
ПЗ
7
Александр Коренблюм
ПЗ
24
Константин Попов
ЛП
10
Сергей Черненко
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
82
Валерий Архипенко
ЦФ
Главный тренер
Аслан Засеев
Череповец
1
Андрей Пыркин
ВР
30
Алексей Усанов
ЛЗ
27
Даниял Гаджиев
ЛЗ
15
Давид Березов
ЛЗ
47
Дмитрий Серебряков
ПЗ
7
Мирон Беляев
ПЗ
3
Валерий Ганус
ПЗ
77
Эльнур Халыгов
ЛП
18
Владимир Макласов
ПП
9
Илья Анциферов
ЦФ
11
Кирилл Кульков
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Торпедо Вл
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
77
Данил Соболев
ЦЗ
10
Алимхан Алимханов
ЦЗ
3
Никита Романенков
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
Череповец
13
Михаил Зыков
ЦЗ
36
Роман Ткачев
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
20
Елисей Снегирев
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
3-2-3-1
71
Вафиев
17
Глинский
2
Клейнер
72
Сафронов
21
Колганов
7
Коренблюм
24
Попов
10
Черненко
37
Сиротов
82
Архипенко
3-2-2-2
1
Пыркин
7
Беляев
30
Усанов
27
Гаджиев
3
Ганус
15
Березов
18
Макласов
77
Халыгов
11
Кульков
9
Анциферов
37
Сиротов
77
Соболев
77
Соболев
37
Сиротов
82
Архипенко
10
Алимханов
10
Алимханов
82
Архипенко
30
Усанов
8
Кринкин
8
Кринкин
30
Усанов
11
Кульков
20
Снегирев
20
Снегирев
11
Кульков
18
Макласов
10
Балашов
10
Балашов
18
Макласов
47
Серебряков
9
Айба
9
Айба
47
Серебряков
Остались в запасе
Торпедо Вл
Череповец
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
3
Никита Романенков
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
Главный тренер
Аслан Засеев
13
Михаил Зыков
ЦЗ
36
Роман Ткачев
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
Остались в запасе
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
3
Никита Романенков
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
Остались в запасе
13
Михаил Зыков
ЦЗ
36
Роман Ткачев
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Главный тренер
Аслан Засеев
Главный тренер
Владислав Галкин
Статистика матча Торпедо Вл - Череповец
2
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
9
Офсайды
3
3
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
2
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
Новости команд
Все
Торпедо Вл
Череповец
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
«Балтика-2» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.14 09:53
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
2025.08.06 22:33
1
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Еще один российский клуб на грани закрытия
2025.12.17 14:35
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Торпедо Вл
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+