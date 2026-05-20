21 мая в рамках 16-го тура Второй лиги Б встретятся «Спартак-2» и «Тверь». Хозяева занимают 7-е место с 8 очками после 8 туров. Гости располагаются на 10-й строчке с 7 очками после 7 туров. Обе команды находятся в нижней половине таблицы, и матч имеет принципиальный характер.
«Спартак-2»
Молодeжная команда московского «Спартака» подходит к матчу с хорошей домашней статистикой: не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своeм поле. В последних 5 играх «Спартак-2» забил 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Оборона – проблема: команда пропускает в 12 из 14 последних матчей. В прошлом туре была одержана победа над «Енисеем-2» (2:1). Лучший бомбардир Виктор Солопов (2 гола в 7 матчах) – не самый результативный лидер.
«Тверь»
Гости находятся в плохой форме: три матча без побед, три матча подряд с пропущенными голами. В последних 5 играх «Тверь» забила 4 гола (0.80 в среднем) и пропустила 7 (1.40 в среднем). Оборона – слабое место: более гола за игру. В прошлом туре последовало поражение от «Балтики-2» (0:1). Лучший бомбардир Егор Пономарев (2 гола в 2 матчах) – очень эффективен, но провeл мало времени.
Факты о командах:
«Спартак-2»
- Занимает 7-е место, набрав 8 очков после 8 туров
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
- Пропускает в 12 из 14 последних матчей
- В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Виктор Солопов (2 гола в 7 матчах)
«Тверь»
- Занимает 10-е место, набрав 7 очков после 7 туров
- Три матча без побед
- Пропускает в 3 последних матчах подряд
- В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Егор Пономарев (2 гола в 2 матчах)
История личных встреч
- «Тверь» побеждает в 3 последних очных матчах против «Спартака-2»
- «Тверь» забивает в 3 последних матчах против этого соперника
- В текущем сезоне «Тверь» выиграла со счeтом 4:3
- Всего 5 последних личных встреч: 3 победы «Твери», 2 победы «Спартака-2»
Прогноз на матч «Спартак-2» – «Тверь»
Несмотря на то что «Спартак-2» дома играет уверенно (5 из 7 матчей без поражений), «Тверь» является неудобнейшим соперником для хозяев – 3 победы подряд в очных встречах. Обе команды мало забивают (0.80 гола за игру у каждой) и регулярно пропускают (1.00 у хозяев, 1.40 у гостей). При этом «Тверь» забивает «Спартаку-2» в 3 последних матчах подряд, а хозяева пропускают в 12 из 14 последних игр. Учитывая историю личных встреч и проблемы обеих команд в обороне, наиболее вероятен сценарий, где гости как минимум не проиграют, а голы будут с обеих сторон.
Рекомендованные ставки:
- Тверь не проиграет (X2) – коэффициент 1.42