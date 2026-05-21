Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак-2 - Тверь: обзор матча 21 мая 2026

Спартак-2
21.05.2026, четверг, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
2 : 1
Завершен
Тверь
33' З. Чушкин 53' З. Чушкин
15' А. Ковальчук
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Тверь
Завершен
Желтая карточка
Александр Добродицкий
90' +2
Желтая карточка
Арсений Кондояниди
88'
86'
Замена
Егор Пономарев ️️️️➡️️ Иван Пугачевский
85'
Замена
Георгий Емцев ️️️️➡️️ Андрей Ковальчук
Замена
Вадим Цыганков ️️️️➡️️ Захар Чушкин
84'
Замена
Арсений Кондояниди ️️️️➡️️ Павел Пелевин
84'
77'
Желтая карточка
Матвей Шавель
Замена
Илья Иварлак ️️️️➡️️ Никита Массалыга
77'
71'
Замена
Марат Байрамов ️️️️➡️️ Антон Хомяков
Замена
Иван Сорокин ️️️️➡️️ Никита Кочанов
62'
61'
Замена
Антон Хомяков ️️️️➡️️ Никита Олейник
ГОЛ! 2:1! Захар Чушкин
Пас отдал Никита Массалыга
53'
Желтая карточка
Захар Чушкин
47'
45'
Желтая карточка
Сергей Тормашев
ГОЛ! 1:1! Захар Чушкин
33'
15'
ГОЛ! 0:1! Андрей Ковальчук
Пас отдал Иван Пугачевский
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
54
Даниил Лукин
ВР
71
Александр Добродицкий
ЛЗ
60
Денис Богомолов
ЛЗ
53
Георгий Ханин
ПЗ
58
Матвей Кузнецов
ПЗ
62
Павел Полех
ЛП
70
Макар Высоченко
ЦП
76
Никита Кочанов
ЦП
24
Никита Массалыга
ПП
96
Захар Чушкин
ЦФ
78
Павел Пелевин
ЦФ
Главный тренер
Павел Фигон
Тверь
87
Никита Лютиков
ВР
15
Даниил Соколов
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ПЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
51
Никита Олейник
ЛП
5
Владислав Корнеев
ЦП
7
Андрей Ковальчук
ЦП
18
Николай Абдулкин
ПП
96
Матвей Шавель
ЦФ
23
Иван Пугачевский
ЦФ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Спартак-2
48
Артем Чудаков
ЦЗ
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
40
Иван Сорокин
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
69
Илья Иварлак
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
25
Марат Шаяхметов
ЦЗ
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
74
Егор Максимов
ЦЗ
86
Павел Егоров
ЦЗ
Тверь
19
Алексей Степанов
ЦЗ
20
Георгий Емцев
ЦЗ
17
Егор Пономарев
ЦЗ
11
Григорий Косенко
ЦЗ
42
Антон Хомяков
ЦЗ
77
Павел Банщиков
ЦЗ
4
Марат Байрамов
ЦЗ
71
Кирилл Кудрявцев
ЦЗ
1
Вячеслав Шатаев
ЦЗ
30
Клим Перекальский
ЦЗ
4-4-2
54
Лукин
60
Богомолов
53
Ханин
71
Добродицкий
58
Кузнецов
62
Полех
70
Высоченко
76
Кочанов
24
Массалыга
78
Пелевин
96
Чушкин
4-4-2
87
Лютиков
2
Тормашев
52
Чистяков
15
Соколов
34
Дудкин
18
Абдулкин
5
Корнеев
7
Ковальчук
51
Олейник
23
Пугачевский
96
Шавель
96
Чушкин
8
Цыганков
8
Цыганков
96
Чушкин
76
Кочанов
40
Сорокин
40
Сорокин
76
Кочанов
24
Массалыга
69
Иварлак
69
Иварлак
24
Массалыга
78
Пелевин
75
Кондояниди
75
Кондояниди
78
Пелевин
7
Ковальчук
20
Емцев
20
Емцев
7
Ковальчук
23
Пугачевский
17
Пономарев
17
Пономарев
23
Пугачевский
51
Олейник
42
Хомяков
42
Хомяков
51
Олейник
Хомяков
4
Байрамов
4
Байрамов
Хомяков
Остались в запасе
Спартак-2
Тверь
48
Артем Чудаков
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
25
Марат Шаяхметов
ЦЗ
74
Егор Максимов
ЦЗ
86
Павел Егоров
ЦЗ
Главный тренер
Павел Фигон
19
Алексей Степанов
ЦЗ
11
Григорий Косенко
ЦЗ
77
Павел Банщиков
ЦЗ
71
Кирилл Кудрявцев
ЦЗ
1
Вячеслав Шатаев
ЦЗ
30
Клим Перекальский
ЦЗ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Остались в запасе
48
Артем Чудаков
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
25
Марат Шаяхметов
ЦЗ
74
Егор Максимов
ЦЗ
86
Павел Егоров
ЦЗ
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ЦЗ
11
Григорий Косенко
ЦЗ
77
Павел Банщиков
ЦЗ
71
Кирилл Кудрявцев
ЦЗ
1
Вячеслав Шатаев
ЦЗ
30
Клим Перекальский
ЦЗ
Главный тренер
Павел Фигон
Главный тренер
Александр Аверьянов
Статистика матча Спартак-2 - Тверь
3
2
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
22
9
Офсайды
0
4
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
5
7
Информация о матче
Главный судья:
A. Strelkov
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Спартак-2
Тверь
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Спартак-2
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Спартак-2
1 : 2
31.05.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
14.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+