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«Динамо Вологда» — «Тверь»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027

12 августа 2026 9:52
Динамо Вг - Тверь
13 авг. 2026, четверг 19:30 | Россия. Кубок, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Динамо Вологда»
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Матч 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России между «Динамо Вологда» и «Тверью» пройдет 13 августа в Вологде на стадионе «Динамо». Хозяева выступают во Второй лиге дивизиона «Б» и имеют историческое преимущество над соперником – они не проигрывают в пяти последних очных встречах, тогда как гости из Твери демонстрируют впечатляющую атакующую форму и забивают в шести последних матчах подряд. Кубковая встреча обещает быть открытой: хозяева будут опираться на домашнюю поддержку и удачную статистику против этого соперника, а гости попытаются прервать свою безвыигрышную серию в Вологде. Кто же сумеет пройти в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Динамо Вологда» говорит прежде всего их успешная история встреч с «Тверью». Хозяева не проигрывают в пяти последних матчах против этого соперника, причем в этих встречах вологжане неизменно забивают – эта серия насчитывает пять матчей с голами в ворота «Твери». В атаке команда стабильна: в среднем за последние пять игр она забивает 1,40 гола, а в последней очной встрече (24.05.2026) «Динамо» одержало победу со счетом 2-1. Однако защита вологжан оставляет желать лучшего – они пропускают в 10 из 12 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В последнем туре Второй лиги Б «Динамо» уступило «Торпедо Владимир» (0-1), что прервало их хорошую серию и может сказаться на психологическом состоянии.

«Тверь» подходит к матчу с одним мощным козырем – атакой. Гости забивают в шести последних матчах подряд, а их результативность впечатляет: в среднем за последние пять игр они забивают 2,60 гола за матч. В последнем туре Второй лиги Б «Тверь» разгромила «Череповец» со счетом 5-0, что демонстрирует их атакующую мощь и умение реализовывать моменты. Однако защита гостей также не блещет надежностью – в среднем они пропускают 1,40 гола за последние пять игр. Важно отметить, что в гостевых матчах против «Динамо» у «Твери» дела обстоят неудачно: они не могут выиграть в Вологде уже несколько лет, и это психологическое давление может сказаться на игре.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что встречаются два атакующих коллектива с уязвимой обороной. «Динамо» имеет историческое преимущество и играет дома, что дает им определенное психологическое преимущество. «Тверь» же находится в отличной форме и показывает высокую результативность, но их проблемы в выездных матчах против этого соперника вызывают вопросы. Учитывая кубковый характер и историю личных встреч, хозяева имеют небольшое преимущество, хотя и не без риска.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Динамо Вологда» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в пяти последних матчах против «Твери» (три победы, две ничьи), при этом вологжане забивают в каждой из этих встреч. В текущей форме обе команды показывают результативный футбол: «Динамо» забивает в большинстве матчей, а «Тверь» – в шести последних подряд. Однако защита обеих команд уязвима, что вкупе с историей личных встреч намекает на то, что хозяева, вероятно, сохранят свою гегемонию в этом противостоянии.

Личные встречи
Побед - 6 (60%)
Ничьих - 2 (20%)
Побед - 2 (20%)
16
Забитых мячей
10
1.6
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
4 : 1
08.09.2024
Тверь
Самая крупная ничья
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Тверь
1 : 1
06.07.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Тверь
2 : 0
13.09.2026
Динамо Вг
Россия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Вг
2 : 0
13.08.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Динамо Вг
2 : 1
24.05.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо Вг
3 : 0
26.10.2025
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Тверь
1 : 1
06.07.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
4 : 1
08.09.2024
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Тверь
1 : 1
26.05.2024
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Тверь
0 : 2
29.07.2023
Динамо Вг
Россия. Вторая лига. Группа 2, 11 тур
Тверь
4 : 0
09.11.2022
Динамо Вг
Россия. Вторая лига. Группа 2, 21 тур
Динамо Вг
1 : 0
18.09.2022
Тверь
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Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо Вологда». Хозяева не проигрывают в пяти последних очных матчах против «Твери», стабильно забивают в этих встречах и играют на своем поле, где традиционно чувствуют себя уверенно. Гости, несмотря на впечатляющую атакующую форму, имеют проблемы в гостевых матчах против этого соперника и не могут выиграть в Вологде на протяжении длительного времени. Учитывая кубковую мотивацию и историческое преимущество, «Динамо» должно пройти в следующий раунд. Ставка: победа «Динамо Вологда» с коэффициентом 2,25.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России между «Динамо Вологда» и «Тверью» состоится 13 августа 2026 года в Вологде на стадионе «Динамо» и начнется в 19-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Премьер.

«Динамо Вологда» – «Тверь»: смотреть онлайн

2.25
Победа «Динамо Вологда»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок Тверь Динамо Вг
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