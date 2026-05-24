Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Вг - Тверь: обзор матча 24 мая 2026

Динамо Вг
24.05.2026, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
2 : 1
Завершен
Тверь
29' Д. Ежков (П) 90' Н. Киреев
32' А. Ковальчук
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Вг - Тверь
Завершен
90' +1
Замена
Алексей Степанов ️️️️➡️️ Иван Пугачевский
ГОЛ! 2:1! Никита Киреев
90'
Замена
Илья Антонов ️️️️➡️️ Антон Бетюжнов
84'
Замена
Егор Васильков ️️️️➡️️ Артем Шаболин
76'
68'
Вторая желтая
Николай Абдулкин
65'
Желтая карточка
Марат Байрамов
Замена
Дмитрий Долгов ️️️️➡️️ Сергей Олийнык
64'
62'
Замена
Сергей Тормашев ️️️️➡️️ Павел Банщиков
58'
Желтая карточка
Кирилл Дудкин
Желтая карточка
Никита Киреев
52'
Замена
Всеволод Быков ️️️️➡️️ Владислав Пронин
52'
51'
Замена
Кирилл Дудкин ️️️️➡️️ Кирилл Кудрявцев
51'
Замена
Никита Олейник ️️️️➡️️ Андрей Ковальчук
Желтая карточка
Никита Киреев
48'
32'
ГОЛ! 1:1! Андрей Ковальчук
Пас отдал Артем Чистяков
ГОЛ с пенальти! 1:0! Данила Ежков
29'
Желтая карточка
Антон Бетюжнов
23'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вг
1
Роман Аникеев
ВР
19
Данил Сподарец
ЛЗ
2
Михаил Петролай
ЛЗ
91
Данила Калин
ПЗ
18
Даниил Криворучко
ПЗ
27
Антон Бетюжнов
ЛП
17
Владислав Пронин
ЛП
6
Сергей Олийнык
ЦП
36
Артем Шаболин
ПП
22
Никита Киреев
ПП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Тверь
87
Никита Лютиков
ВР
71
Кирилл Кудрявцев
ЛЗ
5
Владислав Корнеев
ЛЗ
4
Марат Байрамов
ЛЗ
18
Николай Абдулкин
ЦЗ
96
Матвей Шавель
ПЗ
52
Артем Чистяков
ПЗ
15
Даниил Соколов
ПЗ
23
Иван Пугачевский
ЛП
77
Павел Банщиков
ПП
7
Андрей Ковальчук
ЦФ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Динамо Вг
36
Андрей Яковлев
ЦЗ
49
Всеволод Быков
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
29
Игорь Санталов
ЦЗ
67
Егор Васильков
ЦЗ
13
Михаил Лямзин
ЦЗ
8
Илья Антонов
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
Тверь
19
Алексей Степанов
ЦЗ
20
Георгий Емцев
ЦЗ
30
Клим Перекальский
ЦЗ
1
Вячеслав Шатаев
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ЦЗ
11
Григорий Косенко
ЦЗ
51
Никита Олейник
ЦЗ
4-5-1
1
Аникеев
2
Петролай
91
Калин
19
Сподарец
18
Криворучко
17
Пронин
36
Шаболин
27
Бетюжнов
6
Олийнык
22
Киреев
10
Ежков
3-2-2-1
87
Лютиков
71
Кудрявцев
5
Корнеев
18
Абдулкин
15
Соколов
4
Байрамов
77
Банщиков
23
Пугачевский
7
Ковальчук
17
Пронин
49
Быков
49
Быков
17
Пронин
36
Шаболин
67
Васильков
67
Васильков
36
Шаболин
27
Бетюжнов
8
Антонов
8
Антонов
27
Бетюжнов
6
Олийнык
12
Долгов
12
Долгов
6
Олийнык
23
Пугачевский
19
Степанов
19
Степанов
23
Пугачевский
71
Кудрявцев
34
Дудкин
34
Дудкин
71
Кудрявцев
77
Банщиков
2
Тормашев
2
Тормашев
77
Банщиков
7
Ковальчук
51
Олейник
51
Олейник
7
Ковальчук
Остались в запасе
Динамо Вг
Тверь
36
Андрей Яковлев
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
29
Игорь Санталов
ЦЗ
13
Михаил Лямзин
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
20
Георгий Емцев
ЦЗ
30
Клим Перекальский
ЦЗ
1
Вячеслав Шатаев
ЦЗ
11
Григорий Косенко
ЦЗ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Остались в запасе
36
Андрей Яковлев
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
29
Игорь Санталов
ЦЗ
13
Михаил Лямзин
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
Остались в запасе
20
Георгий Емцев
ЦЗ
30
Клим Перекальский
ЦЗ
1
Вячеслав Шатаев
ЦЗ
11
Григорий Косенко
ЦЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Главный тренер
Александр Аверьянов
Статистика матча Динамо Вг - Тверь
3
1
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
19
15
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
1
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Вг
Тверь
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
Российский клуб со 100-летней историей может закрыться посреди сборов
12 февраля
12
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Динамо Вг
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
14.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+