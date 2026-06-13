Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо СПб - Динамо Вг: обзор матча 13 июня 2026

Динамо СПб
13.06.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Вг
80' В. Хабаров
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо СПб - Динамо Вг
Завершен
88'
Замена
Всеволод Быков ️️️️➡️️ Дмитрий Долгов
Замена
Никита Хлусов ️️️️➡️️ Роман Торосян
86'
84'
Замена
Павел Ракитин ️️️️➡️️ Илья Антонов
Желтая карточка
Артем Ямангулов
83'
83'
Замена
Артем Шаболин ️️️️➡️️ Михаил Петролай
Желтая карточка
Роман Торосян
81'
81'
Желтая карточка
Никита Киреев
ГОЛ! 1:0! Виталий Хабаров
Пас отдал Алексей Баев
80'
Замена
Артем Ямангулов ️️️️➡️️ Андрей Орлов
73'
67'
Желтая карточка
Илья Антонов
66'
Замена
Михаил Лямзин ️️️️➡️️ Егор Васильков
66'
Замена
Антон Бетюжнов ️️️️➡️️ Сергей Олийнык
Замена
Алексей Баев ️️️️➡️️ Омар Попов
63'
Замена
Владислав Шепелев ️️️️➡️️ Илья Кубышкин
63'
Желтая карточка
Илья Кубышкин
49'
Замена
Георгий Макаров ️️️️➡️️ Егор Глухов
48'
Желтая карточка
Дмитрий Бородин
43'
14'
Желтая карточка
Данил Сподарец
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо СПб
86
Николай Рыбиков
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
44
Вячеслав Демин
ЛЗ
77
Роман Торосян
ЛЗ
5
Максим Полковников
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ПЗ
24
Андрей Орлов
ПЗ
23
Дмитрий Бородин
ЛП
17
Егор Глухов
ЦП
52
Виталий Хабаров
ПП
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Динамо Вг
1
Роман Аникеев
ВР
91
Данила Калин
ЛЗ
18
Даниил Криворучко
ЛЗ
6
Сергей Олийнык
ЛЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
2
Михаил Петролай
ПЗ
8
Илья Антонов
ПЗ
22
Никита Киреев
ЛП
67
Егор Васильков
ЦП
19
Данил Сподарец
ПП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Динамо СПб
21
Алексей Баев
ЦЗ
99
Никита Хлусов
ЦЗ
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
11
Ризван Умаров
ЦЗ
21
Владислав Шепелев
ЦЗ
10
Георгий Макаров
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
87
Артур Кошман
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
95
Георгий Королев
ЦЗ
6
Азиз Газиев
ЦЗ
Динамо Вг
94
Владимир Малышев
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
13
Михаил Лямзин
ЦЗ
36
Артем Шаболин
ЦЗ
36
Андрей Яковлев
ЦЗ
49
Всеволод Быков
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
27
Антон Бетюжнов
ЦЗ
3-2-3-1
86
Рыбиков
13
Кубышкин
15
Масалов
44
Демин
77
Торосян
24
Орлов
23
Бородин
17
Глухов
52
Хабаров
9
Попов
3-2-3-1
1
Аникеев
2
Петролай
91
Калин
18
Криворучко
8
Антонов
6
Олийнык
19
Сподарец
67
Васильков
22
Киреев
10
Ежков
9
Попов
21
Баев
21
Баев
9
Попов
77
Торосян
99
Хлусов
99
Хлусов
77
Торосян
24
Орлов
19
Ямангулов
19
Ямангулов
24
Орлов
13
Кубышкин
21
Шепелев
21
Шепелев
13
Кубышкин
17
Глухов
10
Макаров
10
Макаров
17
Глухов
8
Антонов
3
Ракитин
3
Ракитин
8
Антонов
67
Васильков
13
Лямзин
13
Лямзин
67
Васильков
2
Петролай
36
Шаболин
36
Шаболин
2
Петролай
12
Долгов
49
Быков
49
Быков
12
Долгов
6
Олийнык
27
Бетюжнов
27
Бетюжнов
6
Олийнык
Остались в запасе
Динамо СПб
Динамо Вг
11
Ризван Умаров
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
87
Артур Кошман
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
95
Георгий Королев
ЦЗ
6
Азиз Газиев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
94
Владимир Малышев
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
36
Андрей Яковлев
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Остались в запасе
11
Ризван Умаров
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
87
Артур Кошман
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
95
Георгий Королев
ЦЗ
6
Азиз Газиев
ЦЗ
Остались в запасе
94
Владимир Малышев
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
36
Андрей Яковлев
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Динамо СПб - Динамо Вг
4
3
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
15
15
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Главный судья:
A. Meshkov
Стадион:
Нова Арена
Новости команд
Все
Динамо СПб
Динамо Вг
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Петербургский клуб подписал экс-игрока «Краснодара»
27 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
Российский клуб со 100-летней историей может закрыться посреди сборов
12 февраля
12
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Динамо СПб
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+