Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак-2 - Динамо Вг: обзор матча 31 мая 2026

Спартак-2
31.05.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Вг
39' П. Пелевин (П)
17' Е. Васильков 24' Е. Васильков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Динамо Вг
Завершен
90' +3
Желтая карточка
Ислам-Бек Губжоков
Замена
Егор Максимов ️️️️➡️️ Павел Полех
89'
88'
Замена
Андрей Яковлев ️️️️➡️️ Данил Сподарец
Замена
Вадим Цыганков ️️️️➡️️ Александр Добродицкий
87'
Желтая карточка
Александр Добродицкий
79'
Желтая карточка
Никита Массалыга
76'
76'
Желтая карточка
Данил Сподарец
72'
Замена
Владислав Пронин ️️️️➡️️ Егор Васильков
64'
Замена
Артем Шаболин ️️️️➡️️ Данила Ежков
64'
Замена
Ислам-Бек Губжоков ️️️️➡️️ Илья Антонов
45'
Желтая карточка
Дмитрий Долгов
Замена
Иван Сорокин ️️️️➡️️ Илья Иварлак
45'
ГОЛ с пенальти! 1:2! Павел Пелевин
39'
24'
ГОЛ! 0:2! Егор Васильков
Пас отдал Данил Сподарец
17'
ГОЛ! 0:1! Егор Васильков
Пас отдал Никита Киреев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
54
Даниил Лукин
ВР
70
Макар Высоченко
ЛЗ
58
Матвей Кузнецов
ЛЗ
71
Александр Добродицкий
ЛЗ
67
Никита Ромась
ПЗ
78
Павел Пелевин
ПЗ
60
Денис Богомолов
ПЗ
69
Илья Иварлак
ЛП
24
Никита Массалыга
ЦП
62
Павел Полех
ПП
96
Захар Чушкин
ЦФ
Главный тренер
Павел Фигон
Динамо Вг
1
Роман Аникеев
ВР
91
Данила Калин
ЛЗ
19
Данил Сподарец
ЛЗ
12
Дмитрий Долгов
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ПЗ
18
Даниил Криворучко
ПЗ
8
Илья Антонов
ЛП
6
Сергей Олийнык
ЦП
22
Никита Киреев
ПП
10
Данила Ежков
ЦФ
67
Егор Васильков
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Спартак-2
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
74
Егор Максимов
ЦЗ
48
Артем Чудаков
ЦЗ
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
40
Иван Сорокин
ЦЗ
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
Динамо Вг
94
Владимир Малышев
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
70
Ислам-Бек Губжоков
ЦЗ
36
Артем Шаболин
ЦЗ
36
Андрей Яковлев
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
3-2-3-1
54
Лукин
78
Пелевин
70
Высоченко
58
Кузнецов
71
Добродицкий
60
Богомолов
69
Иварлак
24
Массалыга
62
Полех
96
Чушкин
3-2-3-2
1
Аникеев
2
Петролай
91
Калин
12
Долгов
18
Криворучко
19
Сподарец
22
Киреев
6
Олийнык
8
Антонов
67
Васильков
10
Ежков
62
Полех
74
Максимов
74
Максимов
62
Полех
69
Иварлак
40
Сорокин
40
Сорокин
69
Иварлак
71
Добродицкий
8
Цыганков
8
Цыганков
71
Добродицкий
8
Антонов
70
Губжоков
70
Губжоков
8
Антонов
10
Ежков
36
Шаболин
36
Шаболин
10
Ежков
19
Сподарец
36
Яковлев
36
Яковлев
19
Сподарец
67
Васильков
17
Пронин
17
Пронин
67
Васильков
Остались в запасе
Спартак-2
Динамо Вг
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
48
Артем Чудаков
ЦЗ
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
Главный тренер
Павел Фигон
94
Владимир Малышев
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Остались в запасе
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
48
Артем Чудаков
ЦЗ
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
Остались в запасе
94
Владимир Малышев
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
Главный тренер
Павел Фигон
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Спартак-2 - Динамо Вг
2
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
17
Офсайды
0
6
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
0
3
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Спартак-2
Динамо Вг
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
Российский клуб со 100-летней историей может закрыться посреди сборов
12 февраля
12
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Спартак-2
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Спартак-2
1 : 2
31.05.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+