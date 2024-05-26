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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Тверь - Динамо Вг
Тверь - Динамо Вг: обзор матча 26 мая 2024
Тверь
26.05.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Вг
32'
Б. Цыганков
79'
А. Бетюжнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тверь - Динамо Вг
Вторая желтая
А. Якушин
90'
Замена
М. Пилипенко
️️️️
Б. Цыганков
82'
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Бетюжнов
Желтая карточка
А. Якушин
76'
69'
Замена
М. Лямзин
️️️️
С. Олийнык
69'
Замена
М. Мешалкин
️️️️
В. Беляев
46'
Замена
В. Лазарев
️️️️
Р. Баширов
46'
Замена
А. Бетюжнов
️️️️
А. Дерюгин
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
В. Корнеев
46'
ГОЛ! 1:0!
Б. Цыганков
32'
Желтая карточка
В. Корнеев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тверь
65
Александр Касьяненко
ВР
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
23
Владимир Шолох
ЦЗ
49
Павел Коркин
ЦЗ
37
Юрий Кудреватый
ПЗ
8
Борис Цыганков
ОП
5
Владислав Корнеев
ОП
21
Андрей Якушин
ЦП
91
Никита Чугунов
АП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Динамо Вг
61
Семен Бобров
ВР
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
47
Валентин Солодаренко
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
2
Михаил Петролай
ОП
6
Сергей Олийнык
ОП
53
Александр Дерюгин
АП
5
Владислав Беляев
ПВ
22
Никита Киреев
ЦФ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Тверь
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
25
Фёдор Галочкин
ПЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
81
Никита Стадников
ЛВ
25
Михаил Пилипенко
АП
14
Анушервон Джебов
АП
89
Никита Дорофеев
АП
Динамо Вг
35
Александр Лобанов
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
20
Максим Мешалкин
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
21
Роман Куражов
ПВ
10
Владимир Парняков
ПВ
17
Егор Лошков
ЦФ
4-2-1-2-1
65
Касьяненко
4
Иваньков
23
Шолох
49
Коркин
37
Кудреватый
8
Цыганков
5
Корнеев
21
Якушин
91
Чугунов
7
Грицак
10
Хлынов
4-2-2-2
61
Бобров
12
Долгов
47
Солодаренко
44
Баширов
18
Криворучко
2
Петролай
6
Олийнык
5
Беляев
53
Дерюгин
9
Корепов
22
Киреев
8
Цыганков
25
Пилипенко
25
Пилипенко
8
Цыганков
5
Корнеев
89
Дорофеев
89
Дорофеев
5
Корнеев
53
Дерюгин
27
Бетюжнов
27
Бетюжнов
53
Дерюгин
5
Беляев
20
Мешалкин
20
Мешалкин
5
Беляев
6
Олийнык
13
Лямзин
13
Лямзин
6
Олийнык
44
Баширов
69
Лазарев
69
Лазарев
44
Баширов
Остались в запасе
Тверь
Динамо Вг
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
14
Анушервон Джебов
АП
11
Антон Соловьёв
ЛВ
81
Никита Стадников
ЛВ
25
Фёдор Галочкин
ПЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
Главный тренер
Владислав Тернавский
17
Егор Лошков
ЦФ
21
Роман Куражов
ПВ
10
Владимир Парняков
ПВ
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
35
Александр Лобанов
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Остались в запасе
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
14
Анушервон Джебов
АП
11
Антон Соловьёв
ЛВ
81
Никита Стадников
ЛВ
25
Фёдор Галочкин
ПЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
Остались в запасе
17
Егор Лошков
ЦФ
21
Роман Куражов
ПВ
10
Владимир Парняков
ПВ
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
35
Александр Лобанов
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
Главный тренер
Владислав Тернавский
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Тверь - Динамо Вг
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
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