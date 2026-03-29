Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Балтика-2 - Динамо Вг: обзор матча 29 марта 2026

Балтика-2
29.03.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Вг
38' В. Поспелов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Балтика-2 - Динамо Вг
Завершен
ГОЛ! 1:0! Владислав Поспелов
38'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика-2
35
Ivan Gavrilov
ВР
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
39
Кирилл Степанов
ЛЗ
74
Давид Черкасов
ЛЗ
57
Эльджат Мамедов
ПЗ
59
Кирилл Давиденко
ПЗ
47
Арсений Попушой
ПЗ
17
Кирилл Никишин
ЛП
46
Кирилл Обонин
ПП
42
Владислав Поспелов
ЦФ
98
German Iva
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Динамо Вг
1
Роман Аникеев
ВР
18
Даниил Криворучко
ЛЗ
2
Михаил Петролай
ЛЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
19
Данил Сподарец
ПЗ
22
Никита Киреев
ПЗ
13
Михаил Лямзин
ЛП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПП
27
Антон Бетюжнов
ЦФ
67
Егор Васильков
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Балтика-2
52
Magomed Ismailov
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
18
Денис Макаров
ЦЗ
86
Артем Яшков
ЦЗ
43
Никита Боков
ЦЗ
84
Кирилл Дворников
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
75
Артём Бабчук
ЦЗ
Динамо Вг
3
Павел Ракитин
ЦЗ
6
Сергей Олийнык
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
49
Всеволод Быков
ЦЗ
10
Данила Ежков
ЦЗ
98
Семен Сергеев
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
3-2-2-2
35
Gavrilov
59
Давиденко
64
Гасанбеков
39
Степанов
74
Черкасов
47
Попушой
17
Никишин
46
Обонин
98
Iva
42
Поспелов
3-2-2-2
1
Аникеев
12
Долгов
19
Сподарец
18
Криворучко
22
Киреев
2
Петролай
70
Губжоков
13
Лямзин
67
Васильков
27
Бетюжнов
Остались в запасе
Балтика-2
Динамо Вг
52
Magomed Ismailov
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
18
Денис Макаров
ЦЗ
86
Артем Яшков
ЦЗ
43
Никита Боков
ЦЗ
84
Кирилл Дворников
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
75
Артём Бабчук
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Суворов
3
Павел Ракитин
ЦЗ
6
Сергей Олийнык
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
49
Всеволод Быков
ЦЗ
10
Данила Ежков
ЦЗ
98
Семен Сергеев
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Остались в запасе
52
Magomed Ismailov
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
18
Денис Макаров
ЦЗ
86
Артем Яшков
ЦЗ
43
Никита Боков
ЦЗ
84
Кирилл Дворников
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
75
Артём Бабчук
ЦЗ
Остались в запасе
3
Павел Ракитин
ЦЗ
6
Сергей Олийнык
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
49
Всеволод Быков
ЦЗ
10
Данила Ежков
ЦЗ
98
Семен Сергеев
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Балтика-2 - Динамо Вг
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
29
21
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
8
Новости команд
Все
Балтика-2
Динамо Вг
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
Российский клуб со 100-летней историей может закрыться посреди сборов
12 февраля
12
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Балтика-2
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Череповец
1 : 0
31.05.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+