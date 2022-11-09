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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Тверь - Динамо Вг
Тверь - Динамо Вг: обзор матча 09 ноября 2022
Тверь
09.11.2022, среда, 13:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 11 тур
4 : 0
Завершен
Динамо Вг
28'
А. Боковой
57'
А. Боковой
77'
А. Боковой (П)
84'
Н. Фрасинюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тверь - Динамо Вг
89'
Желтая карточка
И. Габдуллин
Замена
И. Удодов
️️️️
А. Миронов
86'
ГОЛ! 4:0!
Н. Фрасинюк
84'
Замена
А. Даценко
️️️️
А. Боковой
82'
Замена
А. Миронов
️️️️
Н. Генчу
82'
79'
Желтая карточка
М. Петролай
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Боковой
77'
76'
Замена
М. Петролай
️️️️
М. Мешалкин
75'
Желтая карточка
И. Гультяев
Замена
Н. Фрасинюк
️️️️
А. Зияисов
72'
Замена
А. Соловьёв
️️️️
М. Хачатрян
72'
ГОЛ! 2:0!
А. Боковой
57'
46'
Замена
С. Олийнык
️️️️
Е. Ганичев
29'
Замена
Р. Куражов
️️️️
С. Финашин
ГОЛ! 1:0!
А. Боковой
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тверь
1
Антон Федюшкин
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
4
Максим Актисов
ЦЗ
31
Артем Миронов
ЦЗ
39
Робинзон Звонков
ПЗ
44
Николай Генчу
ПЗ
69
Данила Ананко
ПЗ
58
Максим Хачатрян
ОП
18
Сергей Петерсон
ОП
11
Андрей Боковой
ПВ
11
Артем Зияисов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Динамо Вг
35
Александр Лобанов
ВР
27
Ильнур Габдуллин
ЛЗ
12
Дмитрий Долгов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
74
Дмитрий Мироненко
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
20
Максим Мешалкин
ЦП
13
Егор Ганичев
ЦП
5
Владислав Беляев
ПВ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Кертоакэ
Тверь
88
Даниил Марков
ВР
49
Александр Миронов
ЛЗ
3
Илья Удодов
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
33
Артур Туманян
ОП
44
Артем Даценко
АП
99
Никита Фрасинюк
ЦФ
Динамо Вг
27
Павел Барышев
ВР
17
Виталий Тихомолов
ЛЗ
23
Максим Киров
ЦЗ
14
Дмитрий Разов
ПЗ
21
Иван Рапаков
ПЗ
8
Владислав Комиссаров
ОП
6
Сергей Олийнык
ОП
21
Роман Куражов
ЦП
2
Михаил Петролай
ЦП
25
Николай Вдовиченко
ЦФ
3-4-1-1
1
Федюшкин
3
Маругин
4
Актисов
31
Миронов
44
Генчу
58
Хачатрян
18
Петерсон
69
Ананко
11
Боковой
11
Зияисов
3-2-2-2-1
35
Лобанов
12
Долгов
10
Парняков
74
Мироненко
35
Гультяев
27
Габдуллин
20
Мешалкин
13
Ганичев
5
Беляев
11
Финашин
9
Корепов
58
Хачатрян
11
Соловьёв
11
Соловьёв
58
Хачатрян
44
Генчу
49
Миронов
49
Миронов
44
Генчу
31
Миронов
3
Удодов
3
Удодов
31
Миронов
11
Боковой
44
Даценко
44
Даценко
11
Боковой
11
Зияисов
99
Фрасинюк
99
Фрасинюк
11
Зияисов
13
Ганичев
6
Олийнык
6
Олийнык
13
Ганичев
11
Финашин
21
Куражов
21
Куражов
11
Финашин
20
Мешалкин
2
Петролай
2
Петролай
20
Мешалкин
Остались в запасе
Тверь
Динамо Вг
88
Даниил Марков
ВР
33
Артур Туманян
ОП
Главный тренер
Михаил Пилипко
27
Павел Барышев
ВР
17
Виталий Тихомолов
ЛЗ
23
Максим Киров
ЦЗ
14
Дмитрий Разов
ПЗ
21
Иван Рапаков
ПЗ
8
Владислав Комиссаров
ОП
25
Николай Вдовиченко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Кертоакэ
Остались в запасе
88
Даниил Марков
ВР
33
Артур Туманян
ОП
Остались в запасе
27
Павел Барышев
ВР
17
Виталий Тихомолов
ЛЗ
23
Максим Киров
ЦЗ
14
Дмитрий Разов
ПЗ
21
Иван Рапаков
ПЗ
8
Владислав Комиссаров
ОП
25
Николай Вдовиченко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Пилипко
Главный тренер
Анатолий Кертоакэ
Статистика матча Тверь - Динамо Вг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Плиско
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Федор Валявин (Саратов)
Роман Федулеев (Пенза)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Андрей Криворотов (Кострома)
Стадион:
Юность
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