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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо Вг - Тверь
Динамо Вг - Тверь: обзор матча 08 сентября 2024
Динамо Вг
08.09.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
4 : 1
Завершен
Тверь
28'
Н. Киреев (П)
45'
С. Сарсенов
51'
А. Бетюжнов
62'
С. Сарсенов
71'
Н. Чугунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Вг - Тверь
89'
Замена
А. Соловьёв
️️️️
Н. Хлынов
Замена
В. Пронин
️️️️
Д. Югалдин
89'
83'
Замена
А. Джебов
️️️️
М. Шавель
83'
Замена
В. Фролов
️️️️
В. Анисимов
Замена
С. Олийнык
️️️️
М. Лямзин
78'
71'
ГОЛ! 4:1!
Н. Чугунов
Пас отдал
Н. Хлынов
Замена
Е. Елисеенко
️️️️
С. Сарсенов
66'
Замена
И. Родионов
️️️️
Д. Долгов
66'
Замена
М. Мешалкин
️️️️
Н. Киреев
66'
ГОЛ! 4:0!
С. Сарсенов
Пас отдал
Н. Киреев
62'
ГОЛ! 3:0!
А. Бетюжнов
Пас отдал
М. Петролай
51'
46'
Замена
М. Григорян
️️️️
И. Грицак
46'
Замена
Ю. Кудреватый
️️️️
М. Пилипенко
ГОЛ! 2:0!
С. Сарсенов
Пас отдал
А. Масалов
45'
Пенальти не реализован!
Н. Киреев
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Киреев
28'
27'
Желтая карточка
М. Яшин
Желтая карточка
Д. Долгов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вг
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
2
Михаил Петролай
ОП
13
Михаил Лямзин
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
22
Никита Киреев
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Тверь
1
Михаил Яшин
ВР
74
Александр Вязников
ЛЗ
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
5
Владислав Корнеев
ОП
96
Матвей Шавель
ЦП
71
Илья Беганский
ЦП
91
Никита Чугунов
АП
25
Михаил Пилипенко
АП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Динамо Вг
35
Александр Лобанов
ВР
51
Глеб Гусев
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
6
Сергей Олийнык
ОП
20
Максим Мешалкин
ЦП
41
Игорь Родионов
ПВ
7
Егор Елисеенко
ЦФ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
17
Владислав Пронин
РФ
Тверь
85
Денис Давыдов
ВР
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
37
Юрий Кудреватый
ПЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
14
Анушервон Джебов
АП
79
Митуш Григорян
ЛФ
4-2-1-1-2
97
Цуцулаев
15
Масалов
18
Криворучко
44
Баширов
12
Долгов
2
Петролай
13
Лямзин
50
Югалдин
27
Бетюжнов
11
Сарсенов
22
Киреев
3-1-2-3-1
1
Яшин
15
Горюнов
4
Анисимов
74
Вязников
5
Корнеев
96
Шавель
71
Беганский
7
Грицак
25
Пилипенко
91
Чугунов
10
Хлынов
13
Лямзин
6
Олийнык
6
Олийнык
13
Лямзин
22
Киреев
20
Мешалкин
20
Мешалкин
22
Киреев
12
Долгов
41
Родионов
41
Родионов
12
Долгов
11
Сарсенов
7
Елисеенко
7
Елисеенко
11
Сарсенов
50
Югалдин
17
Пронин
17
Пронин
50
Югалдин
4
Анисимов
29
Фролов
29
Фролов
4
Анисимов
25
Пилипенко
37
Кудреватый
37
Кудреватый
25
Пилипенко
10
Хлынов
11
Соловьёв
11
Соловьёв
10
Хлынов
96
Шавель
14
Джебов
14
Джебов
96
Шавель
7
Грицак
79
Григорян
79
Григорян
7
Грицак
Остались в запасе
Динамо Вг
Тверь
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
35
Александр Лобанов
ВР
51
Глеб Гусев
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
85
Денис Давыдов
ВР
Главный тренер
Владислав Тернавский
Остались в запасе
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
35
Александр Лобанов
ВР
51
Глеб Гусев
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
Остались в запасе
85
Денис Давыдов
ВР
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Главный тренер
Владислав Тернавский
Статистика матча Динамо Вг - Тверь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
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2 : 0
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