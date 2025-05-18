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Прогноз на точный счёт матча «Енисей-М» – «Коломна»: Вторая лига Б, 19 мая 2025

18 мая 2025 10:00
Енисей-М - Коломна
19 мая 2025, понедельник 10:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
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7.50
Точный счёт 0:1 в пользу «Коломны»
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19 мая на стадионе «Центральный» в Красноярске состоится матч 8 тура Второй лиги Б между командами «Енисей-М» и «Коломна». Обе команды представляют нижнюю часть турнирной таблицы, но находятся в диаметрально противоположной форме: «Енисей-М» переживает глубокий кризис, а «Коломна» показывает прагматичную игру с результатами на выезде.

«Енисей-М»

Семь туров, два очка и ни одной победы – худший старт сезона в группе. Команда проиграла четыре последних матча с общей разницей мячей 2:16. За этот отрезок «Енисей-М» пропускает в среднем по 3.20 гола за игру. Защитная линия не справляется с давлением, и даже более слабые соперники легко находят путь к воротам.

В атаке – еще печальнее: лишь два забитых мяча в пяти последних матчах (в среднем 0.40 гола за игру). Единственный позитив – редкие попытки комбинировать у ворот соперников, но реализация моментов отсутствует. Матч против «Леон Сатурна» (0:6) стал особенно показательным: команда не успевала ни физически, ни тактически.

«Коломна»

Гости выглядят гораздо стабильнее: 8 очков в шести матчах, три победы, в том числе над «Леон Сатурном» и «Торпедо Владимир». Главное достоинство команды – оборона. Лишь три пропущенных мяча в последних пяти играх (в среднем 0.60), что является одним из лучших показателей в дивизионе.

Забивает «Коломна» немного – всего 3 мяча за последние пять игр, но играет рационально: контроль мяча, упор на быстрые контратаки и хорошая реализация. В выездных матчах команда действует дисциплинированно, без излишней авантюры.

Факты о командах

«Енисей-М»

  • Не побеждает в 7 турах подряд
  • Проиграл 4 последних матча
  • В среднем пропускает 3.20 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру
  • Последний матч проигран 0:6

«Коломна»

  • В последних 5 матчах: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • Выиграл 2 последних выездных матча

Прогноз на матч «Енисей-М» – «Коломна»

Ожидать чудес от «Енисея-М» не стоит: команда разваливается в обороне, не может наладить игру в атаке и не набирает очки. «Коломна» более собрана, умеет пользоваться слабостями соперника и не теряет концентрации. Прагматизм и минимализм в действиях гостей делают их фаворитом этого матча. Вероятнее всего, встреча пройдет с минимальным количеством голов и завершится очередной победой гостей.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Коломны».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Коломны» – коэффициент 7.50
  • Победа «Коломны» – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Енисей-М» меньше 1.0 – коэффициент 1.55

7.50
Точный счёт 0:1 в пользу «Коломны»
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Коломна Енисей-М
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