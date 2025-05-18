19 мая на стадионе «Центральный» в Красноярске состоится матч 8 тура Второй лиги Б между командами «Енисей-М» и «Коломна». Обе команды представляют нижнюю часть турнирной таблицы, но находятся в диаметрально противоположной форме: «Енисей-М» переживает глубокий кризис, а «Коломна» показывает прагматичную игру с результатами на выезде.

«Енисей-М»

Семь туров, два очка и ни одной победы – худший старт сезона в группе. Команда проиграла четыре последних матча с общей разницей мячей 2:16. За этот отрезок «Енисей-М» пропускает в среднем по 3.20 гола за игру. Защитная линия не справляется с давлением, и даже более слабые соперники легко находят путь к воротам.

В атаке – еще печальнее: лишь два забитых мяча в пяти последних матчах (в среднем 0.40 гола за игру). Единственный позитив – редкие попытки комбинировать у ворот соперников, но реализация моментов отсутствует. Матч против «Леон Сатурна» (0:6) стал особенно показательным: команда не успевала ни физически, ни тактически.

«Коломна»

Гости выглядят гораздо стабильнее: 8 очков в шести матчах, три победы, в том числе над «Леон Сатурном» и «Торпедо Владимир». Главное достоинство команды – оборона. Лишь три пропущенных мяча в последних пяти играх (в среднем 0.60), что является одним из лучших показателей в дивизионе.

Забивает «Коломна» немного – всего 3 мяча за последние пять игр, но играет рационально: контроль мяча, упор на быстрые контратаки и хорошая реализация. В выездных матчах команда действует дисциплинированно, без излишней авантюры.

Факты о командах

«Енисей-М»

Не побеждает в 7 турах подряд

Проиграл 4 последних матча

В среднем пропускает 3.20 гола за игру

Забивает в среднем 0.40 гола за игру

Последний матч проигран 0:6

«Коломна»

В последних 5 матчах: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Забивает в среднем 0.60 гола за игру

Выиграл 2 последних выездных матча

Прогноз на матч «Енисей-М» – «Коломна»

Ожидать чудес от «Енисея-М» не стоит: команда разваливается в обороне, не может наладить игру в атаке и не набирает очки. «Коломна» более собрана, умеет пользоваться слабостями соперника и не теряет концентрации. Прагматизм и минимализм в действиях гостей делают их фаворитом этого матча. Вероятнее всего, встреча пройдет с минимальным количеством голов и завершится очередной победой гостей.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Коломны».

Рекомендованные ставки: