Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тверь - Балтика-2: обзор матча 17 мая 2026

Тверь
17.05.2026, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
0 : 1
Завершен
Балтика-2
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Тверь - Балтика-2
Завершен
Замена
Сергей Тормашев ️️️️➡️️ Павел Банщиков
46'
Замена
Андрей Ковальчук ️️️️➡️️ Кирилл Захаров
46'
Желтая карточка
Даниил Соколов
31'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тверь
87
Никита Лютиков
ВР
15
Даниил Соколов
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ЛЗ
18
Николай Абдулкин
ЛЗ
77
Павел Банщиков
ПЗ
52
Артем Чистяков
ПЗ
5
Владислав Корнеев
ПЗ
96
Матвей Шавель
ЛП
51
Никита Олейник
ЦП
23
Иван Пугачевский
ПП
88
Кирилл Захаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Балтика-2
36
Андрей Цицилин
ВР
75
Артём Бабчук
ЛЗ
98
German Iva
ЛЗ
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
43
Никита Боков
ПЗ
57
Эльджат Мамедов
ПЗ
74
Давид Черкасов
ПЗ
47
Арсений Попушой
ЛП
17
Кирилл Никишин
ЦП
80
Денис Макаров
ПП
99
Даниил Киселев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Тверь
7
Андрей Ковальчук
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ЦЗ
20
Георгий Емцев
ЦЗ
11
Григорий Косенко
ЦЗ
42
Антон Хомяков
ЦЗ
4
Марат Байрамов
ЦЗ
71
Кирилл Кудрявцев
ЦЗ
1
Вячеслав Шатаев
ЦЗ
30
Клим Перекальский
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ЦЗ
Балтика-2
35
Ivan Gavrilov
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
86
Артем Яшков
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
3-2-3-1
87
Лютиков
52
Чистяков
15
Соколов
34
Дудкин
18
Абдулкин
5
Корнеев
96
Шавель
51
Олейник
23
Пугачевский
88
Захаров
3-2-3-1
36
Цицилин
57
Мамедов
75
Бабчук
98
Iva
74
Черкасов
64
Гасанбеков
80
Макаров
17
Никишин
47
Попушой
99
Киселев
88
Захаров
7
Ковальчук
7
Ковальчук
88
Захаров
77
Банщиков
2
Тормашев
2
Тормашев
77
Банщиков
Остались в запасе
Тверь
Балтика-2
19
Алексей Степанов
ЦЗ
20
Георгий Емцев
ЦЗ
11
Григорий Косенко
ЦЗ
42
Антон Хомяков
ЦЗ
4
Марат Байрамов
ЦЗ
71
Кирилл Кудрявцев
ЦЗ
1
Вячеслав Шатаев
ЦЗ
30
Клим Перекальский
ЦЗ
Главный тренер
Александр Аверьянов
35
Ivan Gavrilov
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
86
Артем Яшков
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ЦЗ
20
Георгий Емцев
ЦЗ
11
Григорий Косенко
ЦЗ
42
Антон Хомяков
ЦЗ
4
Марат Байрамов
ЦЗ
71
Кирилл Кудрявцев
ЦЗ
1
Вячеслав Шатаев
ЦЗ
30
Клим Перекальский
ЦЗ
Остались в запасе
35
Ivan Gavrilov
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
86
Артем Яшков
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Тверь - Балтика-2
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
20
Офсайды
0
3
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
2
Новости команд
Все
Тверь
Балтика-2
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Тверь
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
14.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Череповец
1 : 0
31.05.2026
Балтика-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+