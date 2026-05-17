Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо СПб - Космос: обзор матча 17 мая 2026

Динамо СПб
17.05.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
2 : 0
Завершен
Космос
66' Р. Умаров 68' О. Попов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо СПб - Космос
Завершен
Желтая карточка
Омар Попов
90'
87'
Замена
Абдулкадир Курбаналиев ️️️️➡️️ Александр Кормушин
87'
Замена
Егор Кучеров ️️️️➡️️ Олег Трофимов
Замена
Дмитрий Курошев ️️️️➡️️ Илья Кубышкин
75'
73'
Замена
Даниил Якунчиков ️️️️➡️️ Владимир Шишнин
73'
Замена
Артем Арутюнов ️️️️➡️️ Михаил Наумов
Замена
Георгий Макаров ️️️️➡️️ Роман Торосян
71'
ГОЛ! 2:0! Омар Попов
68'
ГОЛ! 1:0! Ризван Умаров
Пас отдал Владислав Шепелев
66'
64'
Желтая карточка
Михаил Наумов
64'
Замена
Ваник Сукиасян ️️️️➡️️ Максим Абрамов
Замена
Омар Попов ️️️️➡️️ Никита Хлусов
63'
56'
Желтая карточка
Никита Шарков
Замена
Дмитрий Бородин ️️️️➡️️ Азиз Газиев
46'
Замена
Артур Кошман ️️️️➡️️ Виталий Хабаров
46'
Желтая карточка
Илья Кубышкин
31'
27'
Желтая карточка
Владимир Шишнин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо СПб
86
Николай Рыбиков
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
77
Роман Торосян
ЛЗ
52
Виталий Хабаров
ЛЗ
5
Максим Полковников
ЦЗ
44
Вячеслав Демин
ПЗ
21
Владислав Шепелев
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ПЗ
99
Никита Хлусов
ЛП
6
Азиз Газиев
ПП
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Космос
72
Дмитрий Пивунчиков
ВР
44
Степан Куликов
ЛЗ
13
Максим Абрамов
ЛЗ
71
Владимир Шишнин
ЛЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
47
Расул Гусейнов
ПЗ
77
Никита Гаврилин
ПЗ
98
Олег Трофимов
ЛП
5
Александр Кормушин
ЦП
44
Захар Гвоздев
ПП
7
Михаил Наумов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Богданавичус
Динамо СПб
9
Омар Попов
ЦЗ
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
24
Андрей Орлов
ЦЗ
10
Георгий Макаров
ЦЗ
17
Егор Глухов
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
95
Георгий Королев
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
23
Дмитрий Бородин
ЦЗ
87
Артур Кошман
ЦЗ
Космос
1
Роман Михеев
ЦЗ
4
Ваник Сукиасян
ЦЗ
54
Даниил Якунчиков
ЦЗ
18
Дмитрий Голиков
ЦЗ
88
Абдулкадир Курбаналиев
ЦЗ
61
Данила Матвевнин
ЦЗ
31
Ярослав Порошенко
ЦЗ
45
Егор Кучеров
ЦЗ
9
Артем Арутюнов
ЦЗ
3-2-2-1
86
Рыбиков
15
Масалов
77
Торосян
5
Полковников
52
Хабаров
13
Кубышкин
99
Хлусов
6
Газиев
11
Умаров
3-2-3-1
72
Пивунчиков
47
Гусейнов
44
Куликов
13
Абрамов
77
Гаврилин
71
Шишнин
44
Гвоздев
5
Кормушин
98
Трофимов
7
Наумов
99
Хлусов
9
Попов
9
Попов
99
Хлусов
77
Торосян
10
Макаров
10
Макаров
77
Торосян
13
Кубышкин
41
Курошев
41
Курошев
13
Кубышкин
6
Газиев
23
Бородин
23
Бородин
6
Газиев
52
Хабаров
87
Кошман
87
Кошман
52
Хабаров
13
Абрамов
4
Сукиасян
4
Сукиасян
13
Абрамов
71
Шишнин
54
Якунчиков
54
Якунчиков
71
Шишнин
5
Кормушин
88
Курбаналиев
88
Курбаналиев
5
Кормушин
98
Трофимов
45
Кучеров
45
Кучеров
98
Трофимов
7
Наумов
9
Арутюнов
9
Арутюнов
7
Наумов
Остались в запасе
Динамо СПб
Космос
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
24
Андрей Орлов
ЦЗ
17
Егор Глухов
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
95
Георгий Королев
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
1
Роман Михеев
ЦЗ
18
Дмитрий Голиков
ЦЗ
61
Данила Матвевнин
ЦЗ
31
Ярослав Порошенко
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Богданавичус
Остались в запасе
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
24
Андрей Орлов
ЦЗ
17
Егор Глухов
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
95
Георгий Королев
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Роман Михеев
ЦЗ
18
Дмитрий Голиков
ЦЗ
61
Данила Матвевнин
ЦЗ
31
Ярослав Порошенко
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
Главный тренер
Владимир Богданавичус
Статистика матча Динамо СПб - Космос
2
3
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
6
19
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
3
5
Информация о матче
Стадион:
Нова Арена
Новости команд
Все
Динамо СПб
Космос
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Петербургский клуб подписал экс-игрока «Краснодара»
27 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
Определилось будущее клуба из Химок
20 марта
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Динамо СПб
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+