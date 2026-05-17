Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак-2 - Енисей-М: обзор матча 17 мая 2026

Спартак-2
17.05.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
2 : 1
Завершен
Енисей-М
57' П. Пелевин 90+3' П. Пелевин (П)
73' А. Губанов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Енисей-М
Завершен
Желтая карточка
Павел Пелевин
90' +4
ГОЛ с пенальти! 2:1! Павел Пелевин
90' +3
90' +2
Желтая карточка
Иван Обороча
87'
Желтая карточка
Захар Терпугов
82'
Замена
Захар Терпугов ️️️️➡️️ Иван Лапицкий
Вторая желтая
Никита Ромась
77'
74'
Желтая карточка
Владислав Кравцов
Замена
Иван Сорокин ️️️️➡️️ Илья Иварлак
74'
73'
ГОЛ! 1:1! Александр Губанов
Замена
Егор Максимов ️️️️➡️️ Никита Кочанов
64'
64'
Замена
Александр Губанов ️️️️➡️️ Евгений Гололобов
63'
Замена
Владислав Кравцов ️️️️➡️️ Александр Егоров
ГОЛ! 1:0! Павел Пелевин
Пас отдал Александр Добродицкий
57'
56'
Замена
Назар Терпугов ️️️️➡️️ Денис Борзенков
Замена
Денис Богомолов ️️️️➡️️ Матвей Кузнецов
45'
Желтая карточка
Павел Полех
39'
37'
Желтая карточка
Андрей Островский
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
54
Даниил Лукин
ВР
58
Матвей Кузнецов
ЛЗ
67
Никита Ромась
ЛЗ
53
Георгий Ханин
ПЗ
71
Александр Добродицкий
ПЗ
70
Макар Высоченко
ЛП
62
Павел Полех
ЛП
78
Павел Пелевин
ЦП
76
Никита Кочанов
ПП
96
Захар Чушкин
ПП
69
Илья Иварлак
ЦФ
Главный тренер
Павел Фигон
Енисей-М
99
Родион Константинов
ВР
83
Данил Амбросенок
ЛЗ
58
Альберт Покровский
ЛЗ
67
Денис Борзенков
ПЗ
65
Артем Колесов
ПЗ
95
Иван Обороча
ЛП
88
Александр Егоров
ЛП
59
Андрей Островский
ЦП
54
Евгений Гололобов
ПП
57
Егор Шупяков
ПП
69
Иван Лапицкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Спартак-2
40
Иван Сорокин
ЦЗ
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
25
Марат Шаяхметов
ЦЗ
48
Артем Чудаков
ЦЗ
74
Егор Максимов
ЦЗ
60
Денис Богомолов
ЦЗ
86
Павел Егоров
ЦЗ
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
Енисей-М
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
92
Александр Губанов
ЦЗ
66
Захар Терпугов
ЦЗ
71
Назар Терпугов
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ЦЗ
96
Родион Казаков
ЦЗ
4-5-1
54
Лукин
67
Ромась
53
Ханин
58
Кузнецов
71
Добродицкий
62
Полех
76
Кочанов
70
Высоченко
78
Пелевин
96
Чушкин
69
Иварлак
4-5-1
99
Константинов
65
Колесов
67
Борзенков
83
Амбросенок
58
Покровский
57
Шупяков
54
Гололобов
95
Обороча
59
Островский
88
Егоров
69
Лапицкий
69
Иварлак
40
Сорокин
40
Сорокин
69
Иварлак
76
Кочанов
74
Максимов
74
Максимов
76
Кочанов
58
Кузнецов
60
Богомолов
60
Богомолов
58
Кузнецов
54
Гололобов
92
Губанов
92
Губанов
54
Гололобов
69
Лапицкий
66
Терпугов
66
Терпугов
69
Лапицкий
67
Борзенков
71
Терпугов
71
Терпугов
67
Борзенков
88
Егоров
62
Кравцов
62
Кравцов
88
Егоров
Остались в запасе
Спартак-2
Енисей-М
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
25
Марат Шаяхметов
ЦЗ
48
Артем Чудаков
ЦЗ
86
Павел Егоров
ЦЗ
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
Главный тренер
Павел Фигон
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
96
Родион Казаков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Остались в запасе
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
25
Марат Шаяхметов
ЦЗ
48
Артем Чудаков
ЦЗ
86
Павел Егоров
ЦЗ
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
Остались в запасе
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
96
Родион Казаков
ЦЗ
Главный тренер
Павел Фигон
Главный тренер
Александр Кишиневский
Статистика матча Спартак-2 - Енисей-М
2
1
4
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
16
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
0
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Спартак-2
Енисей-М
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
2025.06.22 17:54
Прогноз на точный счет матча «Балтика-2» – «Енисей-2»: Вторая лига, 7 июня
2025.06.07 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Тверь» – «Енисей-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 11:59
Прогноз на точный счeт матча «Енисей-М» – «Коломна»: Вторая лига Б, 19 мая 2025
2025.05.18 10:11
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Спартак-2
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Спартак-2
1 : 2
31.05.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
2 : 0
30.05.2026
Енисей-М
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+