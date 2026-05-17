Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луки-Энергия - Торпедо Вл: обзор матча 17 мая 2026

Луки-Энергия
17.05.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо Вл
90+4' М. Селюков
37' Д. Глинский
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Луки-Энергия - Торпедо Вл
Завершен
Желтая карточка
Артем Егоров
90' +5
ГОЛ! 1:1! Михаил Селюков
90' +4
90' +2
Желтая карточка
Артем Герасимов
Замена
Василий Лунев ️️️️➡️️ Иван Галанин
86'
Замена
Артем Егоров ️️️️➡️️ Егор Панков
86'
84'
Замена
Алимхан Алимханов ️️️️➡️️ Константин Кузьмичев
79'
Желтая карточка
Владислав Сиротов
79'
Замена
Дмитрий Сафронов ️️️️➡️️ Владислав Сиротов
75'
Замена
Константин Кузьмичев ️️️️➡️️ Валерий Архипенко
Желтая карточка
Илья Сальников
68'
68'
Желтая карточка
Александр Коренблюм
Замена
Валентин Андямов ️️️️➡️️ Александр Серасхов
60'
Замена
Игорь Шестаков ️️️️➡️️ Олег Кузьмин
60'
Замена
Михаил Селюков ️️️️➡️️ Джамал Дибиргаджиев
59'
Желтая карточка
Егор Панков
45'
45'
Замена
Константин Попов ️️️️➡️️ Данил Соболев
37'
ГОЛ! 0:1! Данил Глинский
Пас отдал Сергей Черненко
31'
Желтая карточка
Данил Соболев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
30
Дмитрий Саганович
ВР
88
Иван Галанин
ЛЗ
74
Николай Эджибия
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЛЗ
11
Александр Серасхов
ПЗ
4
Илья Сальников
ПЗ
8
Виктор Киселев
ПЗ
80
Алексей Пипо
ЛП
23
Олег Кузьмин
ПП
21
Егор Панков
ЦФ
11
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Торпедо Вл
23
Артем Герасимов
ВР
37
Владислав Сиротов
ЛЗ
17
Данил Глинский
ЛЗ
7
Александр Коренблюм
ЛЗ
2
Даниил Клейнер
ПЗ
91
Степан Комар
ПЗ
21
Никита Колганов
ПЗ
11
Иван Сергиенко
ЛП
10
Сергей Черненко
ЦП
77
Данил Соболев
ПП
82
Валерий Архипенко
ЦФ
Главный тренер
Аслан Засеев
Луки-Энергия
14
Валентин Андямов
ЦЗ
1
Всеволод Елисеев
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
10
Михаил Селюков
ЦЗ
4
Василий Лунев
ЦЗ
19
Илья Мамкин
ЦЗ
22
Степан Глебов
ЦЗ
19
Дмитрий Кричун
ЦЗ
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
22
Игорь Шестаков
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
9
Алан Цаллагов
ЦЗ
Торпедо Вл
71
Максим Вафиев
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
72
Дмитрий Сафронов
ЦЗ
10
Алимхан Алимханов
ЦЗ
24
Константин Попов
ЦЗ
22
Константин Кузьмичев
ЦЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
3-2-2-2
30
Саганович
4
Сальников
88
Галанин
74
Эджибия
6
Ушахин
8
Киселев
80
Пипо
23
Кузьмин
11
Дибиргаджиев
21
Панков
3-2-3-1
23
Герасимов
91
Комар
37
Сиротов
17
Глинский
21
Колганов
7
Коренблюм
77
Соболев
10
Черненко
11
Сергиенко
82
Архипенко
11
Серасхов
14
Андямов
14
Андямов
11
Серасхов
11
Дибиргаджиев
10
Селюков
10
Селюков
11
Дибиргаджиев
88
Галанин
4
Лунев
4
Лунев
88
Галанин
23
Кузьмин
22
Шестаков
22
Шестаков
23
Кузьмин
21
Панков
13
Егоров
13
Егоров
21
Панков
37
Сиротов
72
Сафронов
72
Сафронов
37
Сиротов
Кузьмичев
10
Алимханов
10
Алимханов
Кузьмичев
77
Соболев
24
Попов
24
Попов
77
Соболев
82
Архипенко
22
Кузьмичев
22
Кузьмичев
82
Архипенко
Остались в запасе
Луки-Энергия
Торпедо Вл
1
Всеволод Елисеев
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
19
Илья Мамкин
ЦЗ
22
Степан Глебов
ЦЗ
19
Дмитрий Кричун
ЦЗ
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
9
Алан Цаллагов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
71
Максим Вафиев
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
Главный тренер
Аслан Засеев
Остались в запасе
1
Всеволод Елисеев
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
19
Илья Мамкин
ЦЗ
22
Степан Глебов
ЦЗ
19
Дмитрий Кричун
ЦЗ
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
9
Алан Цаллагов
ЦЗ
Остались в запасе
71
Максим Вафиев
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
Главный тренер
Аслан Засеев
Статистика матча Луки-Энергия - Торпедо Вл
3
4
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
13
6
Офсайды
2
6
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
0
Информация о матче
Стадион:
Экспресс
Новости команд
Все
Луки-Энергия
Торпедо Вл
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
Спасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Луки-Энергия» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.40
2025.10.18 16:00
«Луки-Энергия» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.09 08:53
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
«Балтика-2» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.14 09:53
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
2025.08.06 22:33
1
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Луки-Энергия
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+