Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо СПб - Искра: обзор матча 11 апреля 2026

Динамо СПб
11.04.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
3 : 0
Завершен
Искра
85' А. Баев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо СПб - Искра
Завершен
ГОЛ! 1:0! Алексей Баев
85'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо СПб
86
Николай Рыбиков
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
44
Вячеслав Демин
ЛЗ
24
Андрей Орлов
ПЗ
5
Максим Полковников
ПЗ
52
Виталий Хабаров
ЛП
6
Азиз Газиев
ЛП
21
Владислав Шепелев
ЦП
11
Ризван Умаров
ПП
23
Дмитрий Бородин
ПП
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Искра
35
Никита Туркин
ВР
18
Иван Игнатьев
ЛЗ
21
Дмитрий Кондрашов
ЛЗ
3
Матвей Смирнов
ПЗ
27
Александр Радзевский
ПЗ
7
Михаил Васильев
ЛП
14
Даниил Коновалов
ЛП
22
Кирилл Коржаков
ЦП
8
Егор Шаповалов
ПП
5
Иван Анисимов
ПП
11
Станислав Шунелев
ЦФ
Главный тренер
Иван Зенкин
Динамо СПб
99
Никита Хлусов
ЦЗ
21
Алексей Баев
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
77
Роман Торосян
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ЦЗ
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
10
Георгий Макаров
ЦЗ
17
Егор Глухов
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
87
Артур Кошман
ЦЗ
95
Георгий Королев
ЦЗ
Искра
62
Кирилл Сечкин
ЦЗ
1
Антон Муравченков
ЦЗ
21
Михаил Коробков
ЦЗ
8
Григорий Степанов
ЦЗ
99
Николай Веретенников
ЦЗ
30
Дмитрий Ли-Са
ЦЗ
9
Никита Дутышев
ЦЗ
11
Руслан Сабиров
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ЦЗ
4-5-1
86
Рыбиков
44
Демин
24
Орлов
15
Масалов
5
Полковников
6
Газиев
11
Умаров
52
Хабаров
21
Шепелев
23
Бородин
9
Попов
4-5-1
35
Туркин
27
Радзевский
3
Смирнов
18
Игнатьев
21
Кондрашов
5
Анисимов
8
Шаповалов
7
Васильев
22
Коржаков
14
Коновалов
11
Шунелев
Остались в запасе
Динамо СПб
Искра
99
Никита Хлусов
ЦЗ
21
Алексей Баев
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
77
Роман Торосян
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ЦЗ
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
10
Георгий Макаров
ЦЗ
17
Егор Глухов
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
87
Артур Кошман
ЦЗ
95
Георгий Королев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
62
Кирилл Сечкин
ЦЗ
1
Антон Муравченков
ЦЗ
21
Михаил Коробков
ЦЗ
8
Григорий Степанов
ЦЗ
99
Николай Веретенников
ЦЗ
30
Дмитрий Ли-Са
ЦЗ
9
Никита Дутышев
ЦЗ
11
Руслан Сабиров
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ЦЗ
Главный тренер
Иван Зенкин
Остались в запасе
99
Никита Хлусов
ЦЗ
21
Алексей Баев
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
77
Роман Торосян
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ЦЗ
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
10
Георгий Макаров
ЦЗ
17
Егор Глухов
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
87
Артур Кошман
ЦЗ
95
Георгий Королев
ЦЗ
Остались в запасе
62
Кирилл Сечкин
ЦЗ
1
Антон Муравченков
ЦЗ
21
Михаил Коробков
ЦЗ
8
Григорий Степанов
ЦЗ
99
Николай Веретенников
ЦЗ
30
Дмитрий Ли-Са
ЦЗ
9
Никита Дутышев
ЦЗ
11
Руслан Сабиров
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
Главный тренер
Иван Зенкин
Статистика матча Динамо СПб - Искра
Всего ударов по воротам
19
1
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
10
Офсайды
4
0
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
1
0
Информация о матче
Стадион:
Нова Арена
Новости команд
Все
Динамо СПб
Искра
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Петербургский клуб подписал экс-игрока «Краснодара»
27 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
Директор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
29 марта
16
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Динамо СПб
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
1 : 1
06.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Искра
0 : 1
30.05.2026
Торпедо Вл
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+