Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Искра - Динамо Вг: обзор матча 16 мая 2026

Искра
16.05.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Вг
17' Н. Веретенников
5' Н. Криворучко 33' Д. Ежков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Искра - Динамо Вг
Завершен
Желтая карточка
Кирилл Сечкин
90'
85'
Замена
Егор Васильков ️️️️➡️️ Антон Бетюжнов
84'
Замена
Владислав Пронин ️️️️➡️️ Дмитрий Долгов
Замена
Кирилл Коржаков ️️️️➡️️ Иван Игнатьев
82'
Замена
Егор Шаповалов ️️️️➡️️ Руслан Сабиров
76'
Замена
Кирилл Сечкин ️️️️➡️️ Станислав Шунелев
75'
Замена
Станислав Козырев ️️️️➡️️ Иван Анисимов
67'
Замена
Дмитрий Ли-Са ️️️️➡️️ Матвей Смирнов
67'
63'
Замена
Михаил Петролай ️️️️➡️️ Сергей Олийнык
Желтая карточка
Матвей Смирнов
61'
57'
Замена
Артем Шаболин ️️️️➡️️ Илья Антонов
56'
Желтая карточка
Даниил Криворучко
33'
ГОЛ! 1:2! Данила Ежков
Пас отдал Данил Сподарец
ГОЛ! 1:1! Николай Веретенников
Пас отдал Матвей Смирнов
17'
5'
ГОЛ! 0:1! Никита Криворучко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Искра
35
Никита Туркин
ВР
27
Александр Радзевский
ЛЗ
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
7
Михаил Васильев
ЛЗ
23
Дмитрий Кондрашов
ПЗ
18
Иван Игнатьев
ПЗ
5
Иван Анисимов
ПЗ
11
Руслан Сабиров
ЛП
11
Станислав Шунелев
ЦП
14
Даниил Коновалов
ПП
99
Николай Веретенников
ЦФ
Главный тренер
Иван Зенкин
Динамо Вг
1
Роман Аникеев
ВР
91
Данила Калин
ЛЗ
12
Дмитрий Долгов
ЛЗ
19
Данил Сподарец
ЛЗ
17
Никита Криворучко
ПЗ
18
Даниил Криворучко
ПЗ
6
Сергей Олийнык
ПЗ
8
Илья Антонов
ЛП
27
Антон Бетюжнов
ЦП
10
Данила Ежков
ПП
22
Никита Киреев
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Искра
8
Егор Шаповалов
ЦЗ
30
Дмитрий Ли-Са
ЦЗ
62
Кирилл Сечкин
ЦЗ
22
Кирилл Коржаков
ЦЗ
9
Никита Дутышев
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ЦЗ
21
Михаил Коробков
ЦЗ
Динамо Вг
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
36
Артем Шаболин
ЦЗ
67
Егор Васильков
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
3-2-3-1
35
Туркин
18
Игнатьев
27
Радзевский
3
Смирнов
7
Васильев
5
Анисимов
11
Сабиров
11
Шунелев
14
Коновалов
99
Веретенников
3-2-3-1
1
Аникеев
18
Криворучко
91
Калин
12
Долгов
6
Олийнык
19
Сподарец
10
Ежков
27
Бетюжнов
8
Антонов
22
Киреев
11
Сабиров
8
Шаповалов
8
Шаповалов
11
Сабиров
3
Смирнов
30
Ли-Са
30
Ли-Са
3
Смирнов
11
Шунелев
62
Сечкин
62
Сечкин
11
Шунелев
18
Игнатьев
22
Коржаков
22
Коржаков
18
Игнатьев
5
Анисимов
17
Козырев
17
Козырев
5
Анисимов
6
Олийнык
2
Петролай
2
Петролай
6
Олийнык
8
Антонов
36
Шаболин
36
Шаболин
8
Антонов
27
Бетюжнов
67
Васильков
67
Васильков
27
Бетюжнов
12
Долгов
17
Пронин
17
Пронин
12
Долгов
Остались в запасе
Искра
Динамо Вг
9
Никита Дутышев
ЦЗ
21
Михаил Коробков
ЦЗ
Главный тренер
Иван Зенкин
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Остались в запасе
9
Никита Дутышев
ЦЗ
21
Михаил Коробков
ЦЗ
Остались в запасе
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
Главный тренер
Иван Зенкин
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Искра - Динамо Вг
2
1
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
7
Нарушения
15
19
Офсайды
1
6
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
1
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Искра
Динамо Вг
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
Директор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
29 марта
16
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
Российский клуб со 100-летней историей может закрыться посреди сборов
12 февраля
12
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Искра
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
1 : 1
06.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Искра
0 : 1
30.05.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+