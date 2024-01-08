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    • Экс-зенитовец Евсеев: «Дзюба – веселый, рот не закрывается»

    Экс-зенитовец Евсеев: «Дзюба – веселый, рот не закрывается»

    Бывший футболист «Зенита» Алексей Евсеев охарактеризовал экс-партнеров.

    «Ощущения от первой тренировки с основой «Зенита» при Лучано Спаллетти? Не помню, но было круто. Я только смотрел за ними по телевизору, а теперь в одной раздевалке. У меня всe произошло быстро: осенью оказался в дубле, а зимой поехал на сборы с основной командой «Зенита».

    Кто из той раздевалки был самым весeлым? Весeлым, наверное, не могу никого назвать. Про Артема Дзюбу можно сказать, что он весeлый. У него рот не закрывается, он вечно шутит. У Романа Широкова был хороший юмор», – сказал Евсеев на ютуб-канале «СБГ Шоу».

    • Уроженец Санкт-Петербурга Евсеев был в системе «Зенита» с 2006 по 2017 год.
    • Сейчас он в «Текстильщике».
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.01.2024 22:08
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    Комментарии (1)
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    MaxRnD
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