Экс-зенитовец Евсеев: «Дзюба – веселый, рот не закрывается»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Евсеев охарактеризовал экс-партнеров.

«Ощущения от первой тренировки с основой «Зенита» при Лучано Спаллетти? Не помню, но было круто. Я только смотрел за ними по телевизору, а теперь в одной раздевалке. У меня всe произошло быстро: осенью оказался в дубле, а зимой поехал на сборы с основной командой «Зенита».

Кто из той раздевалки был самым весeлым? Весeлым, наверное, не могу никого назвать. Про Артема Дзюбу можно сказать, что он весeлый. У него рот не закрывается, он вечно шутит. У Романа Широкова был хороший юмор», – сказал Евсеев на ютуб-канале «СБГ Шоу».