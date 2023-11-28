Экс-хавбек «Зенита» рассказал, как мог уйти в клуб из Нидерландов

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Евсеев считает, что ему раньше надо было уходить из петербургского клуба. Одним из вариантов продолжения карьеры у него был нидерландский «Витесс».

– Вы только в 23 года ушли из «Зенита». Причем свободным агентом. Почему раньше не уходили в аренду? Надеялись все-таки заиграть в «Зените»?

– Наверное, да. Оглядываясь назад, понимаю, что надо было лет в 20 уходить куда-нибудь в аренду. А так, я сидел и ждал шанса. По итогу только в 23 года ушел. А мог раньше уйти и в клуб Премьер-лиги, и в голландский «Витесс».

– Вам там поначалу предложили играть за вторую команду. Не жалели потом, что не согласились на предложение «Витесса»?

– Если честно, непонятно, как все бы получилось. Мне сказали: «Тренируешься с главной командой, играешь за вторую». Может быть, через два матча я бы уже дебютировал за главную команду, а может, через год так бы ни одного матча не сыграл. Этого уже никто не узнает.