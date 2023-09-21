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    • Экс-игрок «Зенита»: «Спаллетти мог подзатыльник дать просто так или по попе пнуть»

    Экс-игрок «Зенита»: «Спаллетти мог подзатыльник дать просто так или по попе пнуть»

    Бывший футболист «Зенита» Алексей Евсеев рассказал о совместной работе с Лучано Спаллетти.

    – Вы работали с Лучано Спаллетти. Что вы можете про него сказать?

    – Он сильный специалист. Хороший психолог и тактик. На моeм футбольном пути были странные тренеры, но он точно не входит в их число.

    – У него возникали проблемы с коммуникацией с коллективом?

    – Он своеобразный человек. Бывало такое, что он мог подойти и подзатыльник дать просто так или по попе пнуть не сильно. А мог подойти и поцеловать или обнять.

    Я считаю, что это хорошо. Хуже, если игрок боится что-то сказать тренеру или задать ему важный вопрос. Уважение должно быть, но за пределами поля тренер может шутить.

    • Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
    • За этот период команда 2 раза становилась чемпионом России.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7680

      Semenycch 1 час назад

      Спаллетти лучший тренер Зенита! А его фраза - Семака знает даже моя бабушка останется в веках.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1536

      SLADE2019 1 час назад

      Кто такой этот Евсеев, что его оценка тренера сборной интересна? Нет, Кварацхелию к примеру спросить.

      0
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      ...
      Рейтинг: +13290

      Вомбат > SLADE2019 36 минут назад

      Да уж, нашли кого спросить о Спалетти. Евсеев считался молодым дарованием, надеждой Зенита, но в основе почти не играл. Вышел в Грозном на замену и был сломан Рыбусем (чей умышленный прыжок двумя прямыми ногами в колено соперника был наказан, помнится, желтой карточкой). Год пропустил, лечился, был признан хронически больным, после чего был списан, кажется в Урал. А оттуда отправился в ФНЛ, где и играет до сих пор за Текстильщик.

      0
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      Рейтинг: +1536

      SLADE2019 > Вомбат 7 минут назад

      Спасибо за информацию. К сожалению один из многих, которые не раскрылись во взрослом футболе.

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