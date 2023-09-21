Экс-игрок «Зенита»: «Спаллетти мог подзатыльник дать просто так или по попе пнуть»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Евсеев рассказал о совместной работе с Лучано Спаллетти.

– Вы работали с Лучано Спаллетти. Что вы можете про него сказать?

– Он сильный специалист. Хороший психолог и тактик. На моeм футбольном пути были странные тренеры, но он точно не входит в их число.

– У него возникали проблемы с коммуникацией с коллективом?

– Он своеобразный человек. Бывало такое, что он мог подойти и подзатыльник дать просто так или по попе пнуть не сильно. А мог подойти и поцеловать или обнять.

Я считаю, что это хорошо. Хуже, если игрок боится что-то сказать тренеру или задать ему важный вопрос. Уважение должно быть, но за пределами поля тренер может шутить.