Игрок «Зенита» Евсеев перешел в «Урал»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Евсеев покинул стан сине-бело-голубых и подписал контракт с екатеринбургским «Уралом». Детали соглашения с уральцами на данный момент не разглашаются. Уже 6 июля хавбек приступит к работе с новыми партнерами на сборе команды в Словении.

В минувшем сезоне 23-летний футболист не провел ни одной игры в рамках РФПЛ, будучи задействованным командой «Зенит-2» в чемпионате ФНЛ. Всего же в период с 2012 по 2017 годы Евсеев провел за главный коллектив системы «Зенита» семь матчей.

Трансферная стоимость новоиспеченного «шмеля» оценивается в 600 тысяч евро (по данным Transfermarkt).