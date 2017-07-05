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Игрок «Зенита» Евсеев перешел в «Урал»

5 июля 2017, 17:11
4

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Евсеев покинул стан сине-бело-голубых и подписал контракт с екатеринбургским «Уралом». Детали соглашения с уральцами на данный момент не разглашаются. Уже 6 июля хавбек приступит к работе с новыми партнерами на сборе команды в Словении.

В минувшем сезоне 23-летний футболист не провел ни одной игры в рамках РФПЛ, будучи задействованным командой «Зенит-2» в чемпионате ФНЛ. Всего же в период с 2012 по 2017 годы Евсеев провел за главный коллектив системы «Зенита» семь матчей.

Трансферная стоимость новоиспеченного «шмеля» оценивается в 600 тысяч евро (по данным Transfermarkt).

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Евсеев Алексей
Комментарии (4)
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smersh45
1499264615
успеха
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Garrincha58
1499265318
неплохой игрок но все таки в этом возрасте пора бы уже играть на уровне,а так наверное такой же как Могилевец или Соснин
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dok66
1499266577
В "Урале" раскроется . Тарханов сделает из него игрока .
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