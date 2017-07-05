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    Игрок «Зенита» Евсеев перешел в «Урал»

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Евсеев покинул стан сине-бело-голубых и подписал контракт с екатеринбургским «Уралом». Детали соглашения с уральцами на данный момент не разглашаются. Уже 6 июля хавбек приступит к работе с новыми партнерами на сборе команды в Словении.

    В минувшем сезоне 23-летний футболист не провел ни одной игры в рамках РФПЛ, будучи задействованным командой «Зенит-2» в чемпионате ФНЛ. Всего же в период с 2012 по 2017 годы Евсеев провел за главный коллектив системы «Зенита» семь матчей.

    Трансферная стоимость новоиспеченного «шмеля» оценивается в 600 тысяч евро (по данным Transfermarkt).

    Источник: ФК «Урал»

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    05.07.2017 17:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июля 2017, 17:56

      В "Урале" раскроется . Тарханов сделает из него игрока .

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > dok66 5 июля 2017, 19:06

      А потом Зеня впишет его в программу "Все свои на родину"? Типа Терентьева...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июля 2017, 17:35

      неплохой игрок но все таки в этом возрасте пора бы уже играть на уровне,а так наверное такой же как Могилевец или Соснин

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 5 июля 2017, 17:23

      успеха

      -1
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