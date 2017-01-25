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    Алексей Евсеев назвал сборы Спаллетти самыми тяжелыми в своей карьере

    Полузащитник «Зенита» Алексей Евсеев отметил, что тяжелее всего в зимний период подготовки ему было при главном тренере Лучано Спаллетти. Специалист возглавил питерский клуб 10 декабря 2009 года, а в 2014 году итальянец покинул свой пост.

    «После отпуска нагрузки всегда воспринимаются тяжело. Плюс я тут получил повреждение и пару дней не тренировался. Все ребята готовы к нагрузкам, знают упражнения, знают, сколько они будут длиться и что нужно делать.

    Самые тяжелые сборы в карьере — с Лучано Спаллетти в Италии. Тогда мы делали три серии беговых упражнений, потом начинался скоростной подъем в гору, и после этого футбол на все поле. В Пизе была даже не тяжелая, а тяжелейшая подготовка. Приходил в номер без ног, сразу ложился спать, отдыхать. Просыпаешься — тут же еще одна тренировка», – заявил Евсеев.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.01.2017 12:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1126

      richi 25 января 2017, 18:39

      Зато и результат был.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 25 января 2017, 14:30

      набегался

      0
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