Алексей Евсеев: «Мой переход из «Зенита» в «Урал» – шаг вперед»

Новоиспеченный полузащитник екатеринбургского «Урала» Алексей Евсеев прокомментировал свой переход из санкт-петербургского «Зенита». Футболист считает, что в профессиональном плане сделал шаг вперед.

– Я очень рад, что буду играть за «Урал». Это клуб Премьер-лиги, который ставит перед собой высокие задачи. Поэтому, безусловно, переход в эту команду – большой шаг в моей карьере.

– Перед началом этого сезона в «Зенит» пришли Сергей Фурсенко и Константин Сарсания, которые возвращают в состав воспитанников.

– У меня заканчивался контракт, со мной никто на эту тему не разговаривал. Если бы во мне были заинтересованы, то, думаю, могла бы состояться какая-то беседа с руководством, а ее не было. Поэтому, когда поступило предложение от «Урала», я сразу согласился.

– С новыми партнерами по команде уже удалось пообщаться?

– Да, пообщались. С некоторыми ребятами я был знаком еще до перехода в «Урал». Приняли меня хорошо, думаю, никаких проблем с адаптацией не возникнет.