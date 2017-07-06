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    Алексей Евсеев: «Мой переход из «Зенита» в «Урал» – шаг вперед»

    Новоиспеченный полузащитник екатеринбургского «Урала» Алексей Евсеев прокомментировал свой переход из санкт-петербургского «Зенита». Футболист считает, что в профессиональном плане сделал шаг вперед.

    – Я очень рад, что буду играть за «Урал». Это клуб Премьер-лиги, который ставит перед собой высокие задачи. Поэтому, безусловно, переход в эту команду – большой шаг в моей карьере.

    – Перед началом этого сезона в «Зенит» пришли Сергей Фурсенко и Константин Сарсания, которые возвращают в состав воспитанников.

    – У меня заканчивался контракт, со мной никто на эту тему не разговаривал. Если бы во мне были заинтересованы, то, думаю, могла бы состояться какая-то беседа с руководством, а ее не было. Поэтому, когда поступило предложение от «Урала», я сразу согласился.

    – С новыми партнерами по команде уже удалось пообщаться?

    – Да, пообщались. С некоторыми ребятами я был знаком еще до перехода в «Урал». Приняли меня хорошо, думаю, никаких проблем с адаптацией не возникнет.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.07.2017 20:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 7 июля 2017, 07:25

      Любая замена скамейки на основу - шаг вперёд.

      2
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      Рейтинг: +498

      Поль 7 июля 2017, 07:11

      Игры три видел Евсеева, отличный игрок. Самоотдача и талант. Глупо отпускать таких игроков. Думаю, тарханов не зря подписал его. Он любит работать с молодыми.

      1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 6 июля 2017, 21:53

      удачи

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 6 июля 2017, 21:03

      Всё-таки руководство "Зенита" - быдло (к клубу это не относится).
      Расставаться с футболистами надо по человечески и предупреждать как можно раньше, а не играть в молчанку: "догадайся сам, что тебе пора валить от сюда".
      Удачи Алексею и "Уралу"!

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