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  • Алексей Евсеев: «Мой переход из «Зенита» в «Урал» – шаг вперед»

Алексей Евсеев: «Мой переход из «Зенита» в «Урал» – шаг вперед»

6 июля 2017, 20:27
4

Новоиспеченный полузащитник екатеринбургского «Урала» Алексей Евсеев прокомментировал свой переход из санкт-петербургского «Зенита». Футболист считает, что в профессиональном плане сделал шаг вперед.

– Я очень рад, что буду играть за «Урал». Это клуб Премьер-лиги, который ставит перед собой высокие задачи. Поэтому, безусловно, переход в эту команду – большой шаг в моей карьере.

– Перед началом этого сезона в «Зенит» пришли Сергей Фурсенко и Константин Сарсания, которые возвращают в состав воспитанников.

– У меня заканчивался контракт, со мной никто на эту тему не разговаривал. Если бы во мне были заинтересованы, то, думаю, могла бы состояться какая-то беседа с руководством, а ее не было. Поэтому, когда поступило предложение от «Урала», я сразу согласился.

– С новыми партнерами по команде уже удалось пообщаться?

– Да, пообщались. С некоторыми ребятами я был знаком еще до перехода в «Урал». Приняли меня хорошо, думаю, никаких проблем с адаптацией не возникнет.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Евсеев Алексей
Комментарии (4)
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VSt
1499364223
Всё-таки руководство "Зенита" - быдло (к клубу это не относится). Расставаться с футболистами надо по человечески и предупреждать как можно раньше, а не играть в молчанку: "догадайся сам, что тебе пора валить от сюда". Удачи Алексею и "Уралу"!
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smersh45
1499367223
удачи
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Поль
1499400716
Игры три видел Евсеева, отличный игрок. Самоотдача и талант. Глупо отпускать таких игроков. Думаю, тарханов не зря подписал его. Он любит работать с молодыми.
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Дядя Серёжа
1499401537
Любая замена скамейки на основу - шаг вперёд.
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