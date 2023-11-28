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    • Экс-полузащитник «Зенита» рассказал о своеобразном поведении Спаллетти

    Экс-полузащитник «Зенита» рассказал о своеобразном поведении Спаллетти

    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Евсеев рассказал об одной из ситуаций на тренировке первой команды, когда ее возглавлял итальянец Лучано Спаллетти.

    – Когда вы вспоминали Лучано Спаллетти, то сказали: «На моем футбольном пути были странные тренеры, но он точно не входит в их число».

    – Про Спаллетти я говорил не в плане странного тренера. Был момент на тренировке. Игрок отвернулся и начал смотреть в другую сторону. Ему пошел пас и он пропустил мяч. Спаллетти прибежал на ускорении с одного фланга на другой, упал и начал показывать, что игрок спит и храпит. Типа, просыпайся. Все, конечно, посмеялись. У Спаллетти было своеобразное поведение.

    – Вы дебютировали в «Зените» при Спаллетти, потом получали игровое время у Виллаш-Боаша. Можно сказать, что иностранные тренеры отличаются в плане построения команды, в тренировочном процессе?

    – Может быть, так и есть. У иностранного тренера все четко расписано. Ему лучше знать, когда крикнуть, а когда похвалить. Но опять же, сейчас вы это напишете, а мне скажут: «Чего это иностранные тренеры хорошие, а русские нет?» Опять начнется обсуждение людей. При всех тренерах была нормальная атмосфера.

    • В основном составе «Зенита» Евсеев сыграл всего 10 матчей.
    • Сейчас 29-летний хавбек выступает в ивановском «Текстильщике» в серебряной группе дивизиона A Второй лиги.
    • Спаллетти в прошлом сезоне привел «Наполи» к победе в Серии A, а сейчас возглавляет сборную Италии.
    • Последним клубом Андре Виллаш-Боаша был «Марсель», откуда он был уволен в начале февраля 2021 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2267

      Айболид 1 час назад

      Па-ра-сёёёёёёёё-нааааак ! ))))))))

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