Экс-полузащитник «Зенита» рассказал о своеобразном поведении Спаллетти

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Евсеев рассказал об одной из ситуаций на тренировке первой команды, когда ее возглавлял итальянец Лучано Спаллетти.

– Когда вы вспоминали Лучано Спаллетти, то сказали: «На моем футбольном пути были странные тренеры, но он точно не входит в их число».

– Про Спаллетти я говорил не в плане странного тренера. Был момент на тренировке. Игрок отвернулся и начал смотреть в другую сторону. Ему пошел пас и он пропустил мяч. Спаллетти прибежал на ускорении с одного фланга на другой, упал и начал показывать, что игрок спит и храпит. Типа, просыпайся. Все, конечно, посмеялись. У Спаллетти было своеобразное поведение.

– Вы дебютировали в «Зените» при Спаллетти, потом получали игровое время у Виллаш-Боаша. Можно сказать, что иностранные тренеры отличаются в плане построения команды, в тренировочном процессе?

– Может быть, так и есть. У иностранного тренера все четко расписано. Ему лучше знать, когда крикнуть, а когда похвалить. Но опять же, сейчас вы это напишете, а мне скажут: «Чего это иностранные тренеры хорошие, а русские нет?» Опять начнется обсуждение людей. При всех тренерах была нормальная атмосфера.